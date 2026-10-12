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Евросоюз Европейский совет Совет Европейского союза European Council Conseil européen

Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen

СОБЫТИЯ


12.10.2026 VK подал в суд на Евросоюз 1
20.03.2025 iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C 2
25.03.2024 iPhone и Android под ударом. Google и Apple грозит насильственное раздробление 1
22.11.2023 Wildberries усилила команду развития финтеха 1
17.11.2023 Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung 1
14.07.2023 Новый драконовский закон заставит внедрить в iPhone важную «фишку» как у древнейших смартфонов на Android 2
01.11.2022 Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость 1
25.10.2022 Apple придется изменить конструкцию iPhone и IPad или уйти с огромного рынка 1
03.06.2022 Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома» 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 2
04.03.2019 Опубликованы документы о всемирном заговоре Facebook 1
08.12.2015 Европа принимает первый закон в сфере ИБ. В каждой стране появится центр кибербезопасности 1
25.11.2014 ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера 1
27.09.2013 Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB 1
24.06.2013 Авторское право и свободный файлообмен: взгляд из Европы 1
31.05.2012 Европейский совет FTTH: для операторов настало время прощаться с сетями прошлого поколения 1
12.03.2012 Кадровое агентство Adecco защитило персональные данные соискателей с помощью «Микротест» 1
26.05.2011 Microsoft оспаривает штраф Еврокомиссии в размере 899 млн евро 1
25.12.2009 Грозит ли крах российскому телекому 1
15.06.2009 Россия подключилась к адронному коллайдеру 1
03.09.2008 Медицина испытывает острую нехватку радиоизотопов 1
26.03.2008 Panda Security вступила в совет директоров TSANet 1
29.02.2008 ЕС рассмотрит проект по борьбе с онлайн-цензурой 1
19.03.2007 Мобильное ТВ: Европа выбирает единый стандарт 1
02.12.2005 ЕС утвердит стандарты безопасности биометрии 1
29.03.2005 Евросоюз "урезал" Windows до "N" 1
22.03.2005 Microsoft не зачли работу над ошибками 1
21.12.2004 Излучение мобильников повреждает гены 1
24.11.2004 Линус Торвальдс: крестовый поход против патентов на ПО 1
12.04.2004 Allied Telesyn стал основателем европейского Совета FTTH 1
13.03.2003 €200 тыс. за лучший IT-проект 1
13.12.2001 Европарламент принял пакет директив о регулировании рынка связи 1
09.11.2000 США приняли европейские стандарты защиты частной информации 1
09.11.2000 В США и Европе будут единые стандарты защиты частной информации 1
26.05.2000 Европейский Союз будет финансировать многоязычные европейские сайты 2

Публикаций - 35, упоминаний - 39

Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25884 8
Google LLC 12817 8
Apple Inc 13301 7
Samsung Electronics 11148 5
Yandex - Яндекс 9397 4
Huawei 4722 4
Amazon Inc - Amazon.com 3309 3
Meta Platforms - Facebook 4636 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Xiaomi - Сяоми 2292 2
LG Electronics 3749 2
Telegram Group 3013 2
Verum - Верум 5 1
Яндекс Финтех 5 1
Ростелеком 11057 1
Alphabet 179 1
МегаФон 10975 1
Cisco Systems 5383 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3482 1
Lenovo Group 2475 1
Qualcomm Technologies 1992 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2203 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Oracle Corporation 7111 1
Toshiba Corporation 2987 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
VK - Mail.ru Group 3621 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1456 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 832 1
Red Hat 1382 1
Philips 2101 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
HTC Corporation 1425 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5079 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9086 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1389 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Альфа-Групп 752 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 121 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
РФИ Банк 12 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Farimex - Фэримекс 30 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1837 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 262 12
Судебная власть - Judicial power 2528 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3697 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5850 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
Федеральное казначейство России 1958 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 110 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 294 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 76 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10685 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8613 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2589 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27186 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2448 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 5
Lightning 241 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29932 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18310 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9707 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13155 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1289 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15565 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33986 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10853 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23231 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26589 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9406 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13828 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26450 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9632 2
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 24 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24792 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11971 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13039 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 723 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4609 2
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Стандартизация - Standardization 2360 2
Пропускная способность - Bandwidth 1935 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13623 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10070 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7716 6
Microsoft Windows 17033 5
Google Android 15380 3
Apple - App Store 3153 3
Apple iPad 4027 2
Rakuten Viber 670 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1297 2
Apple iMessage - Мессенджер 167 2
Apple macOS Gatekeeper 37 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 2
РосНИИРОС - RBNet - Russian Backbone Network - Межведомственная российская опорная сеть 17 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 178 1
Apple iPhone Air 56 1
Google Chrome - браузер 1726 1
Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
Linux OS 11675 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3591 1
Сбер - SberX Экосистема 27 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 375 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 980 1
Microsoft Windows XP 2433 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 689 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 947 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2042 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1312 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 1
Google Android Messages 22 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPod 1559 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 55 1
Message+ 11 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 1
Google YouTube Content ID 8 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 242 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 133 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 773 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 1
Волож Аркадий 272 3
Худавердян Тигран 95 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 2
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 2
Axmark David - Аксмарк Дэвид 7 1
Todd Jonathan - Тодд Джонатан 19 1
Darby Lee - Дарби Ли 1 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 12 1
Lewis Chris - Льюис Крис 7 1
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 1
Clarke Charles - Кларки Чарльз 7 1
Lerdorf Rasmus - Лердорф Расмус 6 1
Gutierrez Horacio - Гутиеррес Горацио 13 1
Щеголев Игорь 699 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Липов Андрей 68 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 239 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
Усманов Алишер 313 1
Колесников Дмитрий 24 1
Фридман Михаил 152 1
Шульгин Александр 26 1
Герасимов Андрей 25 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Кореньков Владимир 9 1
Мирин Станислав 16 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Osborne George - Осборн Джордж 4 1
Gurman Mark - Гурман Марк 30 1
Smith Helen - Смит Хелен 2 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
Панкрушев Дмитрий 21 1
Doctorow Cory - Доктороу Кори 4 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Трифаленков Илья 17 1
Пушилин Денис 5 1
Горбунов Антон 3 1
Rolf-Dieter Heuer - Хойер Рольф-Дитер 2 1
Европа 25033 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4241 28
Россия - РФ - Российская федерация 168704 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 5
Бельгия - Королевство 1202 5
Франция - Французская Республика 8212 5
Германия - Федеративная Республика 13307 4
Нидерланды 3774 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19400 3
Финляндия - Финляндская Республика 3707 3
Канада 5098 3
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир - Рединг 14 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 2
Азия - Азиатский регион 5961 2
Ирландия - Республика 1055 2
Индия - Bharat 5919 2
Италия - Итальянская Республика 4526 2
Украина 7964 2
США - Калифорния 4845 2
Малайзия 929 2
США - Калифорния - Купертино 282 2
Люксембург Великое Герцогство 453 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 1
Беларусь - Белоруссия 6365 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3164 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Словения - Республика 256 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Швеция - Королевство 3797 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8692 1
Польша - Республика 2043 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1094 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 1
Израиль 2872 1
Нидерланды - Амстердам 631 1
Бразилия - Федеративная Республика 2534 1
Индонезия - Республика 1073 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2915 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8921 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8992 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54167 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 4
Цензура - Свобода слово 514 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 271 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22070 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4098 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 3
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4678 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16373 2
Английский язык 7082 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1753 2
DMA - Digital Markets Act 14 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 303 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10568 1
НКО - Некоммерческая организация 651 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2810 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27705 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5560 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3104 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1102 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
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