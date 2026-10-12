Индексная книга (каталог) CNews*
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Евросоюз Европейский совет Совет Европейского союза European Council Conseil européen
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 39
Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6134 4
|Bloomberg 1652 2
|Wikipedia - Википедия 659 1
|The Register - The Register Hardware 1801 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
|Ars Technica 451 1
|AP - Associated Press 2009 1
|Daily Mail 58 1
|Android Authority 64 1
|Neowin 227 1
|Computer Weekly 376 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|EcomWorld 31 1
|The Observer 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.