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Индексная книга CNews*
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Google Android устройства-девайсы Google Android смартфоны

Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны


22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки
14.12.2021 Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета
30.09.2021 Как ускорить работу старого Android-смартфона
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных
03.07.2021 Три простых способа изменить IP-адрес на вашем Android-устройстве
22.06.2021 Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя
03.04.2021 Как очистить Android-смартфон перед продажей
12.08.2020 Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео
22.07.2020 Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны
01.06.2020 Обычная фотография превращает Android-смартфоны в кирпич. В чем ее секрет, и как вернуть мобильник к жизни
24.03.2020 С Android-смартфонов более года таинственно исчезают SMS. Google молчит
05.02.2020 На Android-смартфонах годами бесследно исчезают файлы. Google не хочет решать проблему
13.11.2019 Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео
14.06.2019 «Доктор Веб»: Android-пользователям угрожают мошеннические веб-уведомления
08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств
03.09.2018 С помощью неустранимой уязвимости можно шпионить за любым Android-смартфоном
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года
01.03.2018 «Доктор Веб»: более 40 моделей Android-смартфонов заражены на этапе производства
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера
26.10.2017 Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств
28.03.2017 Хиты продаж: Android-смартфоны в России
12.12.2016 «Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств
01.12.2016 Nokia возвращается: Характеристики первых Android-смартфонов
25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis
31.08.2016 «Эталонные» Android-смартфоны под брендом Nexus могут исчезнуть
29.08.2016 Новая вредоносная программа командует зомби-сетью из Android-гаджетов через Twitter
02.08.2016 Все три самых продаваемых Android-смартфона выпустил Samsung
05.07.2016 Сотни тысяч Android-устройств в России поражены рекламным трояном
04.07.2016 Названы самые безопасные Android-смартфоны
06.05.2016 10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM
20.01.2016 Опасный троян обнаружен в прошивке Android-смартфона Philips s307
17.12.2015 В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны
13.11.2015 Любой Android-смартфон можно захватить одной гиперссылкой
28.09.2015 Эволюция Android-планшетов: от полуфабрикатов к деликатесам
21.09.2015 Очередной троян охотится за деньгами пользователей Android-устройств
07.09.2015 «Настоящая» Nokia готовит Android-смартфон. Фото и подробности
31.07.2015 Видео в популярном формате MKV может превратить Android-смартфон в «кирпич»
07.07.2015 Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств
15.04.2015 Microsoft снизит размер дани с производителей Android-устройств, которые проявят преданность

Публикаций - 793, упоминаний - 920

Google Android устройства-девайсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 457
Apple Inc 10683 303
Samsung Electronics 9333 267
HTC Corporation 1428 156
Microsoft Corporation 22497 145
Huawei 3222 130
Meta Platforms - Facebook 4267 101
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 98
LG Electronics 3372 91
Xiaomi 1095 88
Qualcomm Technologies 1639 79
Lenovo Motorola 3463 79
Twitter 2493 74
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 73
Sony 6145 70
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 53
Lenovo Group 2077 51
NeXus 266 48
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 48
Yandex - Яндекс 5015 45
MediaTek 394 41
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 35
ZTE Corporation 685 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Intel Corporation 11262 32
Элемент ГК - Elementec 1523 30
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 29
Dell EMC 4736 29
Dr.Web - Доктор Веб 1186 29
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 28
Sony Ericsson 1107 26
VK - Mail.ru Group 3057 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 23
Nvidia Corp 3118 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 21
HP Inc. 5313 18
Oracle Corporation 6035 18
BBK OPPO Electronics 281 17
ASBIS Prestigio Solutions 218 17
Canalys 212 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 14
Visa International 1809 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
Связной ГК 1190 11
AliExpress 327 10
Barnes & Noble 119 9
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 8
Hyundai Motor 316 8
re:Store 144 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 8
Евросеть 1393 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 7
Яндекс.Такси 304 7
ПриватБанк - PrivatBank 188 7
Carl Zeiss 294 6
Qiwi 878 6
BMW Group 392 5
Uber 287 5
Nike 157 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 5
LinkedIn 558 5
General Dynamics 54 5
EPIC Telecom Invest 180 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
X5 Group 709 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 4
Honda Motor Company 222 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Открытие ФК - Номос-банк 100 4
Точка 1820 4
Альфа-Банк 1476 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
uBank 21 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Президент Российской Федерации 3770 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
Правительство Москвы 1640 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 2
Администрация Президента РФ 904 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
МВД РФ Управление К 94 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 7
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
ЛДПР 98 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 8 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Linux Foundation 167 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 437
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 249
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 197
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 171
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 146
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 131
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 128
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 125
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 124
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 123
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 121
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 118
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 113
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 112
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 109
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 103
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 102
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 101
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 95
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 93
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 92
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 69
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 60
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 25
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 17
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 15
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