На рынке Android-смартфонов грядет революция. Samsung нарушит свою древнюю традицию, и это затронет весь мир

Samsung хочет вывести свою флагманскую линейку смартфонов из серии Galaxy и создать для нее отдельный новый бренд. Это произойдет впервые с 2009 г. – как только была основана серия Galaxy, все смартфоны Samsung, от самых дешевых до самых дорогих, получили это название. Даже первый флагман компании носил имя Galaxy S.

Пришло время перемен

Компания Samsung намерена создать отдельный новый люксовый бренд для своих флагманских смартфонов, пишет корейское издание EToday. Специалисты издания сравнивают этот шаг с тем, как корейский автомобильный гигант Hyundai поначалу продавал автомобили Genesis под своим основным брендом, а потом вывел их в отдельную компанию, которая так и называется – Genesis. К слову, и Samsung, и Hyundai сбежали из России.

По всей вероятности, нововведение коснется в первую очередь флагманской линейки Galaxy S. Она может потерять приставку Galaxy и получить совершенно новое название. Сама Samsung пока никак не комментирует эту информацию.

EToday пишет, что цель Samsung заключается повышении престижа своих топовых смартфонов. Почему она решила сделать это именно путем ребрендинга вместо того, чтобы перестать из года в год выпускать смартфоны Galaxy S с прежним дизайном и обновленной (увеличенной) ценой, неизвестно.

Denny Müller / Unsplash Samsung готовится к реформам. Но нужны ли они пользователям?

Отметим, что это будет уже вторая метаморфоза флагманской линейки смартфонов Samsung. Несколько лет назад компания избавилась от серии Galaxy Note и объединила ее с Galaxy S.

15 лет подряд

Сама линейка Galaxy существует более 15 лет. Ее премьера состоялась в июне 2009 г, и с тех пор ничем новым в плане брендов и суббрендов Samsung больше не удивляла.

Также стоит подчеркнуть, что Galaxy – это и не линейка вовсе. К моменту выхода материала абсолютно все смартфоны, даже самые дешевые устройства А-серии имели слово Galaxy в своем названии.

Фактически, это будет первый раз за 15 лет, когда Samsung откажется от бренда Galaxy. По всей вероятности, Samsung хочет сделать свои Galaxy S более премиальными, чтобы они выделялись на фоне, к примеру, Galaxy A01 и могли на равных конкурировать с iPhone. Как ребрендинг отразится на цене корейских флагманских Android-смартфонов, пока неясно, но они и со старым названием уже стоят как смартфоны Apple.

По примеру Китая

Samsung не объясняет смысл существования слова Galaxy в названиях всех без исключения своих смартфонов. По сути, если его исключить, мало что изменится – например, нынешний флагман компании назывался бы не Galaxy S24, а просто S24, но при этом индекс S его по-прежнему отражал бы принадлежность аппарата к топовой линейке.

Нельзя исключать, что, потренировавшись на дорогих смартфонах, Samsung уберет слово Galaxy из названий всех имеющихся у нее мобильников. Однако прецедентом это не будет – если это случится, то Samsung просто возьмет пример с Xiaomi.

Смартфоны китайской компании с момента релиза ее первенца в 2011 г. Назывались Mi. Как сообщал CNews, этот бренд Xiaomi решила похоронить в августе 2021 г., и уже к концу года в продажу поступили смартфоны серии Xiaomi 13, предшественники которых называются Mi 13.

И даже если Samsung нацелилась повысить градус конкуренции с Apple, то та с самого начала называла свои смартфоны не иначе как iPhone, безо всяких дополнительных приписок перед названием или после него, лишь с числовым или буквенным обозначением конретной модели. С планшетами iPad совсем другая история – за все 14 лет их существования уже выходил The New iPad, а в октябре 2024 г. свет увидел iPad mini (A17 Pro).

Логики больше нет

Бренд Galaxy настолько нравится Samsung, что она готова даже отказаться от своего собственного названия, но сохранить Galaxy. На этот нестандартный с точки зрения логики шаг Samsung пошла в 2015 г. в Японии.

С этого года все смартфоны известные в мире как Samsung Galaxy, в Стране восходящего солнца продавались просто как Galaxy. Эксперимент начался с флагманского Galaxy S6 и растянулся на долгие восемь лет, затронув едва ли не все упоминания смартфонов Samsung в Японии. Дошло даже до того, что канал Samsung Galaxy Mobile Japan на замедляемом в России видеосервисе YouTube был переименован в Galaxy Mobile Japan.

Samsung потратилась на редизайн своего сайта, коробок с гаджетами и физических магазинов. Размеры вливаний не уточняются, но в начале весны 2023 г. она решила вновь пройти этот путь, заявив, что возвращает слово Samsung в названия своих смартфонов в Японии.