Google за секунду убила миллионы Android-смартфонов по всему миру. Вернуть их к жизни невозможно

Google резко повысила системные требования Android, вдвое увеличив минимальный объем встроенной памяти в смартфонах – с 16 до 32 ГБ. На устройства с 16 ГБ ROM больше нельзя установить свежую версию Android, а также в них теперь нельзя внедрить сервисы Google. Нововведение коснется лишь самого бюджетного сегмента – в более дорогих современных моделях минимальный объем ROM – 64 ГБ.

На свалку истории

В будущем недорогим телефонам, планшетам и другим устройствам на базе Android потребуется не менее 32 ГБ встроенной памяти, пишет Liliputing. Интернет-гигант Google изменил минимальные системные требования ОС, вдвое повысив минимально допустимый объем встроенного накопителя.

Это означает, что смартфоны, а также планшетные компьютеры и прочие Android-устройства, имеющие на борту 16 ГБ ROM, не смогут обновиться до Android 15 или более новой версии ОС. Это не такая уж и большая проблема с точки зрения пользовательского опыта, потому что старыми версиями Android и любой другой ОС можно пользоваться годами, покуда их поддерживают разработчики нужных пользователю приложений.

Главная проблема здесь заключается в том, что на устройствах с менее 32 ГБ встроенной памяти больше не будут работать мобильные сервисы Google – клиент Gmail, карты Maps, видеосервис YouTube и, главное, магазин приложений Play. У каждого из этих сервисов есть своя альтернатива, но не каждый пользователь захочет тратить время на ее поиск, установку и освоение.

Фото: mammela / Pixabay Избежать проблем с Android из-за нововведений Google очень просто - нужно просто не пользоваться древними гаджетами

Это особенно касается Play, поскольку это самый крупный магазин Android-приложений в мире по размеру каталога – в нем более 1,3 млн утилит на апрель 2025 г. Сторонние магазины не в состоянии сравниться с ним в этом плане, к тому же, как сообщал CNews, они имеют свойство неожиданно закрываться после многих лет работы.

Резкий шаг

32 ГБ встроенной памяти по меркам 2025 г. памяти не кажутся чем-то большим. Но стоит учитывать, что это вдвое больше, чем было раньше. Мобильные устройства, которые поставлялись с Android 13 или 14, а этим ОС всего-навсего три и два года от роду соответственно, могли вполне легально иметь всего 16 ГБ ROM.

Однако едва ли такое нововведение Google стало неожиданностью для пользователей и производителей Android-смартфонов. Интернет-гигант периодически пересматривает системные требования Android – индексирует их, то есть повышает. CNews писал, что в 2020 г. минимальный объем оперативной памяти для этой системы повысился с 2 до 3 ГБ – на смартфоны с меньшим объемом разрешалось устанавливать лишь сильно урезанную Android Go для совсем уж ни на что не способных в плане производительности устройств.

Ничего не изменится. Почти

Новые требования Google включают и то, что под пользовательские файлы должно быть доступно не менее 75% емкости накопителя. Это означает, что на бюджетных Android-устройствах прошивка будет занимать не более 8 ГБ, а оставшиеся 24 ГБ будут в полном распоряжении владельца устройства.

В то же время в документах Google ничего не сказано про тип используемого накопителя. В смартфонах среднего и более высокого ценовых сегментов давно используется скоростная флеш-память UFS различных поколений, тогда как совсем дешевые гаджеты до сих пор комплектуются медленной eMMC. А поскольку регламент Google не требует повсеместной установки UFS, то производители дешевых аппаратов продолжат экономить и использовать eMMC, пишет портал TechSpot.

Также новые правила Google могут лишить дешевые смартфоны и планшеты на Android их главного преимущества – собственно, дешевизны. Модули памяти на 32 ГБ зачастую стоят дороже 16-гигабайтных, и дополнительные расходы они, с высокой долей вероятности, переложат на покупателей.

Волноваться практически не о чем

Изменения системных требований Google затронут лишь тех пользователей, которые по тем или иным причинам приобретают Android-гаджеты самого начального уровня или пользуются старым устройством с 16 ГБ ROM. Большинство пользователей проблема неработающих сервисов Google из-за недостаточного объема встроенной памяти обойдет стороной, потому как даже бренды второго эшелона устанавливают в свои современные смартфоны минимум 64 ГБ ROM, а топовые производители – и подавно.

Например, самые дешевые телефоны Samsung имеют как минимум 64 ГБ памяти. То же самое касается гаджетов Motorola, TCL и большинства других. Некоторые компании, например, OnePlus, не продают телефоны с объемом памяти менее 128 ГБ. В последние годы от 64 ГБ в смартфонах отказалась и Apple.