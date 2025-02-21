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Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения

Amazon решила закрыть свой магазин Android-приложений Appstore. Он работает 14 лет и является широко известной альтернативой Google Play. После остановки его работы даже те приложения, что пользователи купили за свои деньги, они больше не смогут скачать.

Минус один магазин

Каталог приложений Appstore компании Amazon закроется после 14 лет работы. Он функционирует с марта 2011 г., и поначалу у Amazon был план закрыть его внутри своей экосистемы Fire, сделав его доступным только для одноименных смартфонов и планшетов. Другими словами, она хотела пойти по пути Apple, но в итоге выбрала путь Google, сделав Appstore открытым для пользователей почти любых Android-устройств. Это позволило превратить Appstore в один из крупнейших магазинов приложений в мире.

По данным Statista.com, во II квартале 2024 г. в каталоге Appstore насчитывалось свыше 534 тыс. приложений. Для сравнения, в российском RuStore около 40 тыс., в Google Play в июне 2024 г. было 1,68 млн приложений. Это худший показатель магазина Google с марта 2017 г. – для примера, в марте 2018 г. в его каталоге было 3,6 млн программ. В Amazon Appstore каталог, напротив, почти постоянно разрастался.

Еще есть время

Appstore закроется 20 августа 2025 г., то есть Amazon предоставила пользователям полгода на поиск альтернативного магазина. После этой даты они больше не смогут загружать и устанавливать приложения из Appstore, притом даже те, которые они уже купили, пишет портал Liliputing.

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Глобальная экосистема Android от закрытия Amazon Appstore, вероятнее всего, не пострадает

Одновременно с закрытием магазина перестанет работать и программа Amazon Coins, представляющая собой систему виртуальных денег, которые можно тратить на покупки внутри приложений и игр, скачанных из Appstore.

Ранее приобретенные Coins можно потратить до 20 августа 2025 г., а вот купить их больше нельзя. Тем пользователям, которые не успеют потратить свои виртуальные деньги до 20 августа 2025 г., Amazon вернет их, но в виде уже реальных денег. Расчет общан по курсу 100 Coins за 1 доллар США.

Возвращение к первоначальному замыслу

Полностью отключать свой магазин Amazon пока не станет. Исходя из ее официального заявления, доступ к Appstore потеряют лишь те, кто устанавливал его на свой гаджет вручную.

Владельцев устройств Amazon Fire все эти изменений не коснутся, по крайней мере, в обозримой перспективе. На них Appstore установлен по умолчанию, и они смогут пользоваться им в полном объеме и дальше.

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Импортонезависимость

Таким образом, Amazon вернулась к своей первоначальной затее, когда она планировала взять пример с Apple и сделать Appstore частью исключительно собственной экосистемы. При этом пока нет информации, какие потери ее будут ожидать, поскольку ни планшеты, ни тем более смартфоны Amazon не входят в число самых продаваемых в мире.

И это при том факте, что эти гаджеты совсем ненамного младше непосредственно Appstore. Самый первый планшет линейки Fire увидел свет приблизительно через полгода после открытия магазина приложений – в ноябре 2011 г.

Причин нет, альтернатив в избытке

Причины закрытия своего магазина приложений Amazon не раскрыла. Однако ситуация с такими сервисами в 2025 г. в корне отличается от той, что была в 2011 г. 14 лет назад потребители в подавляющем своем большинстве не задумывались, откуда скачивать приложения на свой Android-смартфон – альтернативы Google Play (до марта 2012 г. – Android Market) если и существовали, то были малоизвестны.

В нынешнее время у многих крупных производителей Android-смартфонов есть собственный магазин приложений. Похвастаться таким сервисом могут, в частности, Samsung, Huawei и Xiaomi. Таким образом, пользователям, в свое время отдавшим предпочтение Amazon Appstore, будет из чего выбрать при поиске нового каталога программ, если они не захотят подключаться к Google Play.

Геннадий Ефремов

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