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Amazon Coin



21.02.2025 Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения 1
03.10.2014 Минфин предложил штрафовать на 1 млн руб. за биткоины и за информацию о них 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Amazon Coin и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 52 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 496 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 989 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 613 1
Шувалов Игорь 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 2
США - Калифорния 4631 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 120 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8085 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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