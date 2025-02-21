Amazon Coin
|21.02.2025
|Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения 1
|03.10.2014
|Минфин предложил штрафовать на 1 млн руб. за биткоины и за информацию о них 1
Amazon Coin и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 1
|Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 613 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145379 2
|США - Калифорния 4631 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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