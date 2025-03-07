Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности

В Qualcomm уверены, что решение Apple отказаться от ее сотовых модемов в пользу собственных приведет к отставанию в общей производительности от топовых Android-смартфонов. В доказательство этому Qualcomm выпустила новый модем Х85 для флагманских устройств. Первым в истории iPhone с «экосистемным» модемом Apple стал iPhone 16e, наследник iPhone SE.

Уйти на погибель

Компания Qualcomm, крупнейший в мире поставщик мобильных процессоров и сотовых модемов, предрекла Apple большие проблемы в сегменте смартфонов. По мнению ее гендиректора Кристиано Амона (Cristiano Amon), занимающего этот пост с лета 2021 г., решение Apple о переходе на собственные модемы приведет в итоге к отставанию iPhone от Android-смартфонов в плане общей производительности. Об этим он сообщил телеканалу CNBC.

Сотовый модем – именно то, что в первую очередь отличает смартфон, в данном случае iPhone, от медиаплеера. Благодаря ему он может подключаться к интернету через сотовые сети, а не только через Wi-Fi. Крупнейшим поставщиком модемов для iPhone на протяжении почти 20 лет, с момента премьеры самого первого iPhone в январе 2007 г., была именно Qualcomm.

В феврале 2025 г. свет увидел относительно бюджетный смартфон iPhone 16e, ставший первым смартфоном Apple с модемом ее разработки – С1. Компания успела заявить, что намерена в кратчайшие сроки выпустить С2, и есть вероятность, что она внедрит его или же С1 в смартфоны серии iPhone 17, премьера которых ожидается в сентябре 2025 г.

Есть, чем хвастаться

Спустя несколько дней после премьеры iPhone 16e с модемом Apple внутри компания Qualcomm показала свой новый сотовый модем X85, предназначенный для передовых смартфонов. Если Apple полностью откажется от продукции Qualcomm, то X85 можно будет встретить лишь во флагманских Android-решениях.

В разговоре с экспертами CNBC Амон расхваливал улучшенную производительность нового модема, предполагая, что это создаст большую пропасть между ним и модемами Apple.

«Это первый модем, в котором реализовано так много искусственного интеллекта, что он фактически увеличивает диапазон производительности модема, позволяя ему справляться с более слабыми сигналами, – сказал Амон. – Это создаст огромную разницу между производительностью премиальных устройств Android и устройств iOS, если сравнивать возможности Qualcomm с возможностями Apple».

При этом Амон озвучил прогноз, согласно которому Qualcomm, возможно, не будет поставлять Apple модемы в 2027 г. Связано это с тем, что нынешнее соглашение между Apple и Qualcomm о поставках сотовых модемов действует до марта 2027 г., и стороны его пока не продлевали.

Говоря о потенциальных технологических достижениях модема Apple, Амон сказал, что эти компоненты будут иметь ключевое значение для ИИ, и Qualcomm сможет решить эту проблему.

«В эпоху ИИ модемы будут важнее, чем когда-либо. И я думаю, что это будет определять предпочтения потребителей относительно того, хотят ли они иметь лучший модем в компьютере, который постоянно находится у них в руках», – подытожил глава Qualcomm.

Еще не все потеряно

Нельзя исключать, что Кристиано Амон предрекает iPhone отставание от конкурентов под управлением ОС Android лишь на фоне того, как его компания почти потеряла одного из крупнейших клиентов. Совершенно очевидно, что Apple взяла курс на максимальную независимость от других ИТ-компаний, потому что ранее она проделала то же с Intel.

В июне 2020 г. Apple избавилась от процессоров Intel в своих компьютерах и ноутбуках и в кратчайшие сроки перевела их на чипы собственной разработки, которые оказались лучше во всем.

Годом ранее, летом 2019 г., Apple купила у Intel часть ее модемного бизнеса, что в итоге и привело ее к созданию модема С1, пусть и спустя пять с половиной лет. К слову, в декабре 2019 г. Intel назвала свою сделку с Apple ошибкой.

И все же, к моменту выхода материала iPhone 16e оставался единственным гаджетом Apple, оснащенным модемом С1. После него компания показала обновленные планшеты iPad, которые тоже умею подключаться к сотовым сетям, однако в их составе никакого С1 нет – используются решения Qualcomm.