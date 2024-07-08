Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании

Топовые смартфоны на базе Android могут сильно вырасти в цене, хотя уже сейчас большинство из них стоят на уровне iPhone. Причиной тому станет новый флагманский процессор Qualcomm, который будет намного дороже нынешнего Gen 3. Конкурент Qualcomm в лице MediaTek вполне может показать более доступную, но при этом не менее производительную альтернативу, но пока о ней информации нет.

Не iPhone, но тоже дорого

Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 компании Qualcomm для топовых Android-устройств окажется намного дороже в сравнении с нынешним Snapdragon 8 Gen 3. Как пишет портал GizmoChina, один-единственный экземпляр данного чипа, вероятно, будет стоить в пределах $240 или 21,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 июля 2024 г.

Другими словами, по цене Snapdragon 8 Gen 4 будет сопоставим с полноценным смартфоном Xiaomi Redmi Note 13, который в настоящее время доступен в России за 22 тыс руб. в комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А в сравнении с Snapdragon 8 Gen 3 новый чип окажется дороже приблизительно на 30%.

Если Snapdragon 8 Gen 4 настолько сильно подорожает, то и смартфоны на его основе тоже вырастут в цене, поскольку ни один производитель мобильных устройств не желает работать в убыток. Таким образом, флагманы 2025 модельного года, а именно они будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, станут еще менее доступными для большинства потребителей.

mammela / Pixabay Однозначного ответа на вопрос, стоят ли флагманские Android-смартфоны тех денег, которые за них просят, нет

Премьера Snapdragon 8 Gen 4 запланирована а октябрь 2024 г. Появление первых устройств на его основе ожидается в январе-феврале 2025 г.

Толком ничего нового

С точки зрения технологии производства, если не брать в расчет маркетинговую составляющую, Snapdragon 8 Gen 4 едва ли будет сильно отличаться топовых современных процессоров. Это будет 3-нанометровый CPU, поскольку TSMC, которая выпускает чипы для Qualcomm, едва ли успеет к концу 2024 г. освоить 2-нанометровую топологию.

Между тем, у Qualcomm пока нет 3-нанометровых решений – ее нынешний Snapdragon 8 Gen 3 выпускается по техпроцессу 4 нм, хотя на 3 нм TSMC перешла осенью 2023 г. Так что какой-никакой, но прогресс все же есть. Вопрос лишь, сопоставим ли переход на более тонкий техпроцесс с ростом цены готового чипа на $240.

Как пишет GizmoChina, в составе Snapdragon 8 Gen 4 будут присутствовать ядра Oryon собственной разработки Qualcomm вместо ядер ARM Cortex, частота которых будет достигать 4,26 ГГц. Впрочем, нечто подобное Qualcomm уже проворачивала ранее – у нее есть ядра Kryo, представляющие собой слегка модифицированные ядра ARM, то есть, вероятнее всего, переход на новую архитектуру не случится.

Возможно, именно переход на ядра Oryon может являться основной причиной удорожания чипа. Но пока неизвестно, как сильно из-за этого вырастет производительность чипа, с учетом того, что нынешний Snapdragon 8 Gen 3 уже является одним из самых мощных мобильных чипов в мире. Его результат в AnTuTu 10 – около 2,07 млн баллов против 1,53 млн в его прямом конкуренте – Apple A17 Pro из состава iPhone 15 Pro Max. Быстрее Snapdragon 8 Gen 3 сейчас лишь Apple M4, но это чип совершенно другого уровня, предназначенный в первую очередь для ноутбуков и ПК, хотя первое его появление состоялось в планшетах iPad Pro 2024. Он выдает почти 2,8 млн баллов в AnTuTu 10.

Что предложат конкуренты

Основной соперник американской Qualcomm в сегменте мобильных CPU – это тайваньская MediaTek, самым передовым процессором которой на момент выхода материала являлся 4-нанометровый Dimensity 9300+, выпущенный в мае 2024 г. и представляющий собой немного разогнанный 9300 образца ноября 2023 г. С точки зрения производительности они почти не отличаются – оба выбивают около 2,07 млн баллов в AnTuTu 10, как и Snapdragon 8 Gen 3.

Стоимость Dimensity 9300+ MediaTek не раскрывает, тогда как его соперник стоит в пределах $200 (17,6 тыс. руб.). В январе 2024 г. стало известно, что MediaTek уже готовит на смену 9300+ чип под названием 9400 с техпроцессом 3 нм. Новый СЗГ получит высокопроизводительное ядро ARM Cortex-X5, поддержку скоростной оперативной памяти LPDDR5T и улучшенный ИИ-ускоритель.

Существует вероятность, что MediaTek 9400 окажется дешевле Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 уже хотя бы потому, что в нем нет уникальных кастомных ядер. Также ранее выпущенные чипы MediaTek почти всегда были дешевле своих аналогов от Qualcomm, вследствие чего и мобильники на их основе нередко были более доступными.