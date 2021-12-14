Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета

Новый смартфон iPhone SE третьего поколения может заинтересовать около 1,4 млрд пользователей Android. Для этого ему нужно обладать очень невысокой ценой и современными возможностями, включая поддержку сетей 5G. Аналитики J. P. Morgan не сомневаются, что при соблюдении этих условий новый iPhone SE сможет резко сократить аудиторию Android.

Потенциальный «убийца» Android

Компания Apple может привлечь более 1 млрд пользователей Android-гаджетов в свою экосистему, если выпустит смартфон iPhone SE третьего поколения. Такое мнение озвучили аналитики J.P. Morgan. Мобильник, по предварительным прогнозам, может выйти в первой половине 2022 г., спустя ровно два года с момента релиза второго поколения данной модели.

Интерес фанатов Android компания Apple сможет пробудить, если сумеет удержать стоимость iPhone SE 2022 (предварительное название) на уровне Android-смартфонов среднего уровня. В этом сегменте, пишут эксперты Reuters, бал правят Samsung и Huawei. При этом они по неизвестным причинам не упомянули Xiaomi, которая благодаря недорогим смартфонам занимает второе место по продажам в России, уступая лишь Samsung.

По оценке специалистов J.P. Morgan, по-настоящему доступный iPhone может заставить отказаться от Android в пользу iOS около 1,4 млрд человек. Точное количество Android-пользователей неизвестно, однако, по данным портала The Verge, в мае 2021 г. их насчитывалось около 3 млрд.

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В то же время ресурс Business of Apps в ноябре 2021 г. заявил, что общемировое количество владельцев Android-гаджетов находится на отметке в 2,5 млрд. Таким образом, у Apple есть реальный шанс при помощи всего лишь одного устройства сократить аудиторию конкурирующей мобильной платформы как минимум на треть и повысить вероятность превращения iOS в самую популярную мобильную платформу. В ноябре 2021 г. она занимала 28,53% мирового рынка против 70,75% у Android (статистика StatCounter).

С прицелом на фанатов классики

Работая над концепцией смартфона iPhone SE, компания Apple с самого начала ориентировалась не на Android-фанатов, а на ценителей ее классических смартфонов, в особенности на iPhone четвертого и пятого поколений. Она хотела, чтобы те наконец-то перешли с морально устаревших гаджетов на новое устройство.

Первый iPhone SE появился в 2016 г. и был все тем же классическим iPhone 5S, но с электронной базой iPhone 6S. Другими словами, у Apple получился одновременно и мощный (по тем временам), и компактный смартфон.

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Второе поколение iPhone SE увидело свет спустя четыре года, весной 2020 г. Внешне это iPhone 8 образца 2017 г., но «начинкой» с ним поделился относительно современный iPhone 11. Оба эти аппарата на момент публикации материала присутствовали в официальной российской рознице.

Не исключено, что третье поколение iPhone SE тоже будет выполнено на базе одного из старых смартфонов Apple. Эксперты J.P. Morgan полагают, что перейти на него захотят около 300 млн владельцев древних аппаратов компании.

Условия успеха

Аналитики J.P. Morgan считают, что для максимально широкого распространения нового iPhone SE, если он вообще находится в разработке, Apple нужно соблюсти как минимум два условия. Первое и основное – это минимальная розничная цена.

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В США новый iPhone SE стоит $399 (29,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 декабря 2021 г.). Это более чем в два раза меньше стоимости iPhone 13, за который Apple просит $829 (60,9 тыс. руб.). В России цены этих аппаратов на момент публикации материала составляли 40 тыс. руб. и 80 тыс. руб. соответственно.

Второе условие – это поддержка сотовых сетей пятого поколения, которое в телефонах Apple появилось с выходом iPhone 12 осенью 2020 г. В iPhone SE, дебютировавшем всего на полгода раньше, 5G-модуля нет.

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Следует отметить, что второе условие будет актуально далеко не для всех стран мира. К примеру, в России до сих пор нет общедоступных сетей 5G. Они отсутствуют не только в небольших населенных пунктах, но и в крупных городах, и найти их можно лишь в крайне ограниченных участках мегаполисов, например, в метро Казани.

Существует и третье, дополнительное условие популярности iPhone SE третьего поколения в глазах Android-пользователей. Оно заключается в программе обмена старых Android-гаджетов на новый iPhone.

Такая программа у Apple в наличии, хотя и действует она не во всех странах. По подсчетам аналитиков J. P. Morgan, она даст Android-адептам возможность перейти на iPhone SE приблизительно за $269 (19,8 тыс. руб.). Это уже цена средне-бюджетного Android-смартфона. Для примера, моноблок Xiaomi Redmi 10, появившийся в России в октябре 2021 г., на старте продаж стоил 17 тыс. руб. в базовой комплектации.