У пользователей Android-смартфонов отбирают последние свободы. Проблема массовая

Производители массово лишают пользователей возможности разблокировки загрузчика и установки кастомных прошивок на Android-смартфоны. Тренд задала Xiaomi, которая раньше, наоборот, поддерживала разработчиков сторонних прошивок, и теперь ей вторят Samsung и OnePlus. Дошло даже до кражи пользователями своих же мобильников из сервис-центров, пока мастера не успели закрыть загрузчик на них.

Никакой свободы

Крупнейшие производители Android-смартфонов начали массово запрещать пользователям самостоятельно устанавливать сторонние прошивки через загрузчик. Дурной тренд поддержала китайская компания OnePlus, которая много лет назад выпускала дешевые мобильники с флагманскими характеристиками, с прошивкой которых можно было сделать что угодно благодаря разблокированному загрузчику.

Кастомные прошивки делаются на основе стандартных. Как правило их разработчики вырезают из них рекламу, очень часто добавляют новый интерфейс и дополнительную функциональность, в том числе возможность удаления предустановленных фирменных приложений.

OnePlus Разблокировка загрузчика на OnePlus из мероприятия на пару минут мгновенно превратилась в почти непроходимый квест

OnePlus, которая после нескольких лет выпуска безликих и дорогих смартфонов вновь вернулась к производству недорогих и производительных моделей, теперь решила блокировать загрузчик для пользователя. Загружать с его помощью альтернативные прошивки теперь будет можно, только если пользователь выполнит целый список требований.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, датированном 14 августа 2025 г. Процесс настолько усложнен, что многие желающие получить открытый загрузчик просто откажутся от этой затеи.

Android-смартфоны с заблокированным загрузчиком начинают походить на iPhone, на который Apple никогда не разрешала ставить сторонние ОС.

Что нужно сделать

Согласно новым требованиям OnePlus, для начала нужно будет обновить на смартфоне официальную прошивку ColorOS минимум до версии 16. Это автоматически отсекает старые устройства, потому что у ColorOS 16 очень ограниченный список поддерживаемых моделей, и все они относительно современные.

Также теперь один пользователь сможет подавать всего лишь одну заявку на разблокировку загрузчика в месяц. Если у него несколько устройств OnePlus, то придется ждать 30 дней. А если по первой заявке придет отказ, то повторно обратиться с ней получится, опять же, через месяц.

Для разблокировки загрузчика не подходят смартфоны, которые прошиты под сеть конкретного оператора или конкретный корпоративный аккаунт.

Ну и самое главное требование – для разблокировки загрузчика годятся исключительно модели OnePlus, предназначенные для рынка Китая. Отсюда и требование к ColorOS – на международном рынке мобильники этой марки комплектуются прошивкой OxygenOS.

Рассмотрение заявки займет до двух дней.

Дурной пример заразителен

За несколько дней до OnePlus по аналогичному пути пошла Samsung. С релизом бета-версии прошивки OneUI 8 возможность разблокировки загрузчика в пару кликов на смартфонах этой марки, доступная везде, кроме США, пропала.

Стабильная сборка OneUI 8 на момент публикации материала вышла не для всех моделей, так что проблему с разблокировкой загрузчика пока можно списать на сбои в бета-версии. Но слишком уж на многих устройствах проявился этот «сбой» – на него жалуются, например, владельцы устройств серии S25, пишет профильный портал SamMobile.

При этом новые складные смартфоны Z Fold 7 и Z Flip 7 из коробки работают на финальной версии OneUI 8. Загрузчик в них тоже невозможно разблокировать.

Автор тренда

Самый главный борец с кастомными прошивками – это, разумеется, компания Xiaomi. Она идет против своей же истории, которая, вопреки расхожему мнению, началась вовсе не со смартфона Mi 1 в 2011 г., а именно что с кастомной прошивки.

Xiaomi работает с 2010 г., и первым ее продуктом стала прошивка MIUI, которую предлагалось устанавливать как раз на сторонние устройства, то есть именно в качестве сторонней ОС. Первый свой мобильник она выпустила лишь спустя год, и в течение многих лет разблокировка загрузчика на них не составляла ровным счетом никакого труда.

Закручивать гайки Xiaomi начала лишь в конце предыдущего десятилетия. К тому моменту в мире в общем и в России в частности уже успело сформироваться большое сообщество разработчиков и пользователей кастомных прошивок для ее смартфонов.

Окончательно уничтожить это комьюнити Xiaomi решилась лишь в январе 2025 г. Как сообщал CNews, она настолько усложнила процесс разблокировки загрузчика на своих смартфонах, что выполнить все его пункты почти невозможно.

Однако интерес пользователей к сторонним прошивкам, несмотря на все усилия производителей смартфонов, не утихает. Как пишет GizChina, ради возможности их установки она даже идут на крайние меры. В частности, участились случаи воровства смартфонов из сервисных центров.

Пользователи приходят к мастерам с просьбой установить на их мобильник более старую прошивку. Специалисты перед всеми процедурами снимают блокировку с загрузчика, и тут владелец мобильника выхватывает его и убегает. В Китае зафиксировано несколько подобных «краж».