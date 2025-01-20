Xiaomi убила целую индустрию и оставила свои смартфоны без главной фичи, сделавшей их знаменитыми. Опрос

Xiaomi в разы усложнила процесс разблокировки загрузчика на своих смартфонах, что позволяло устанавливать на них модифицированные прошивки. Эта возможность вкупе с низкой ценой сделала эти мобильники сверхпопулярными. Сейчас не осталось ни низкой цены, ни простого доступа к загрузчику. За годы разработка кастомных прошивок для Xiaomi стала полноценной индустрией.

От простого к сложному

Компания Xiaomi ощутимо усложнила жизнь владельцам своих смартфонов. В январе 2025 г. Она переписала правила разблокировки загрузчика – это необходимо для установки на мобильники модифицированных прошивок, пишет портал GizmoChina. На заре телефонов Xiaomi это можно было сделать за несколько минут, после чего открывались все возможности для усовершенствования ПО смартфона. Теперь же это почти в прошлом – новые условия максимально трудновыполнимы.

Свой первый смартфон Xiaomi выпустила в 2011 – это был Mi 1, с которого и началась эпоха кастомизации прошивок телефонов этой компании. Намного больший размах это получило с релизом первого мобильника Redmi, который сочетал в себе достойное по тем временам «железо» и невысокую стоимость. Вкупе с предоставляемой им возможностью быстро разблокировать загрузчик и установить свою прошивку он быстро обрел популярность, которая вскоре распространилась на все мобильные гаджеты Xiaomi.

Новые условия

Xiaomi полностью перекроила условия снятия блокировки с загрузчика. Добиться желаемого результата стало почти невозможно.

Xiaomi Кастомизация ПО на смартфонах нужна малой части пользователей

Как и прежде, нужно подавать заявку на разблокировку, но теперь составлять ее нужно непосредственно на мобильнике, загрузчик которого нужно разблокировать – с компьютера, как раньше, сделать это больше нельзя.

Также смартфон в обязательном порядке должен быть привязан к аккаунту Xiaomi, и нужно быть залогиненным в этом аккаунте. Сам аккаунт в обязательном порядке должен быть подтвержден.

Отправка заявки с выполнением всех условий вовсе не гарантирует, что Xiaomi ее одобрит. Здесь, как и раньше, все на усмотрение компании. Но даже после получения положительного результата расслабиться не получится. У пользователя будет всего 14 дней на завершение процесса разблокировки.

Если не успеть в срок, то разрешение будет аннулировано. Его нельзя продлить, и даже нельзя больше будет повторно подать заявку с конкретного устройства.

В дополнение к перечисленному разблокировать загрузчик можно всего на одном устройстве в год. Раньше можно было снимать блокировку с загрузчика на трех устройствах в год.

Только для избранных

Все вышеизложенное – это лишь малая часть тех проблем, с которыми столкнется желающий установить на свой мобильник Xiaomi кастомную прошивку или получить root-права. Xiaomi подготовила очень сложный тест, который позволит ей определить уровень знаний пользователя и понять, справится ли он с самостоятельной установкой ПО и другими действиями, доступ к которым открывает разблокированный загрузчик.

Также перед одобрением заявки в телефон нужно обязательно установить свою SIM-карту и привязать к ней аккаунт в экосистеме Xiaomi, а затем авторизоваться в нем и указать свои реальные ФИО.

Еще одно нововведение – все устройства с разблокированным загрузчиком Xiaomi оставит без официальных обновлений прошивки. Раньше с этим не было так строго – к примеру, в пользовании сотрудника редакции CNews был смартфон Mi Max 3 с разблокированным загрузчиком, но он на протяжении нескольких лет получал официальные апдейты.

Для чего это нужно

Разблокированный загрузчик позволяет отказаться от предустановленной прошивки и установить вместо нее любую кастомизированную, что напрямую и очень сильно влияет на функциональные возможности смартфона. Почти для каждого из выпущенных Xiaomi смартфонов, особенно для самых популярных, есть целая серия доморощенных прошивок со своими зачастую уникальными функциями, которых нет в оригинальной HyperOS, заменившей собой MIUI.

Нередко из кастомных прошивок вырезают компоненты, которые Xiaomi очень хочет видеть на своих устройствах. В первую очередь «под нож» идет реклама, отключить которую в новейших сборках HyperOS стало весьма непросто.

В общей сложности индустрия кастомных прошивок для Xiaomi существует уже около 14 лет. Они, ко всему прочему, позволяют получать root-права, при помощи которых можно творить с базовой прошивкой мобильника, что душе угодно. Например, появится возможность не просто отключать ненужные приложения, а вырезать их из системы. Также станет можно менять любые параметры ОС, ставить нужное ПО, требующее root-прав, например, продвинутые брандмауэры.



