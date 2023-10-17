Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС

Xiaomi создала операционную систему HyperOS на замену Android-прошивке MIUI. Для всех это стало неожиданностью, потому что почти все смартфоны, за исключением пары моделей, Xiaomi работают исключительно на MIUI, и за 13 лет ее существования пользователи привыкли к этой платформе и полюбили ее. Переход на HyperOS начнется в октябре 2023 г.

Новая страница истории Xiaomi

Компания Xiaomi официально подтвердила ранее появившуюся информацию о готовящейся замене фирменной прошивки MIUI. Глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun) лично заявил о существовании HyperOS – не просто надстройки над Android, коей является MIUI, а полноценной мобильной операционной системы.

Первым устройством, которое «переедет» с MIUI на HyperOS, станет новый флагман Xiaomi 14, дебют которого запланирован на 27 октября 2023 г. В этот же день состоится и полноценная премьера самой HyperOS, пишет портал IT Home

Стоит отметить, что нуля HyperOS не создавалась. По словам главы Xiaomi, это радикально модифицированная версия Android, что дает надежду на поддержку Android-приложений – без нее новая система едва ли заинтересует потребителей, поскольку под Android написаны сотни тысяч утилит.

Китай скопировал сам у себя

Лей Цзюнь, расписывая достоинства и возможности HyperOS, упомянул, что эта платформа станет основой новой экосистемы Xiaomi. Другими словами, это будет своего рода «сквозная» ОС, присутствующая и на смартфонах, и на планшетах, и на десятках других устройств Xiaomi. Остается надеяться, что на ноутбуках Xiaomi и Redmi по-прежнему будет работать Windows как самая популярная настольная ОС в мире.

Фото: Xiaomi Лей Цзюнь готовится к анонсу HyperOS

В свете сказанного Цзюнем сразу возникает ассоциация с компанией Huawei, которая четыре года назад использовала те же эпитеты для описания Harmony OS – своей программной платформы, на которой она строит собственную экосистему. Показ Harmony OS состоялся в августе 2019 г., а к декабрю того же года Huawei запустила собственные мобильные сервисы Huawei Mobile Services на замену сервисам Google, доступа к которым у нее нет с мая 2019 г.

С августа 2019 г. Harmony OS доросла до версии 3.0, вот только за пределы Китая ей так и не удалось выбраться, по крайней мере, на смартфонах и планшетных компьютерах. Устройства Honor эту ОС не получат – компания Honor с осени 2020 г. больше не является «дочкой» Huawei.

MIUI – всё

Анонсировав HyperOS, Лей Цзюнь сразу расставил точки над i и раскрыл карты относительно будущего MIUI. Он не стал скрывать, что Xiaomi постепенно избавится от этой платформы, но ответы на остальные вопросы относительно MIUI он, по всей видимости, приберег на потом.

Так, сообщив, что история MIUI близится к своему завершению, Цзюнь не уточнил, как скоро Xiaomi откажется от этой платформы. На это могут уйти месяцы и даже годы, или же Xiaomi решит свернуть разработку оболочки без промедления – сразу после 27 октября 2023 г.

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Опять же, пока неясно, станет ли HyperOS международной или же останется эксклюзивом для китайских потребителей. Напомним, что в России смартфоны Xiaomi занимают первое место по популярности и около четверти всего рынка, и MIUI, с учетом того богатства функций, которое в ней заложено, сыграла в этом далеко не последнюю роль.

Фото: Xiaomi MIUI дала толчок развитию гигантской империи Xiaomi

Не стоит забывать также, что фирменная надстройка для Android есть у всех основных конкурентов Xiaomi в России – у Samsung, у Realme, а также у Tecno. Последняя с начала 2023 г. показывает взрывной рост продаж. Как россияне отреагируют на потенциальный глобальный отказ Xiaomi от привычной и любимой ими MIUI в пользу новой и неизведанной платформы, предугадать сложно – не исключено, что многие решат перейти на смартфоны другого вендора.

Без MIUI не было Xiaomi

MIUI – это, на деле, не просто оболочка для Android, устанавливаемая на планшеты, смартфоны и умные телевизоры Xiaomi. Это знаковый для компании продукт, поскольку Xiaomi создавалась именно для разработки собственной прошивки и продажи лицензий на нее сторонним компаниям.

Другими словами, MIUI – это первая собственная разработка MIUI, появившаяся еще в 2010 г. Лишь после ее дебюта и моментального ее признания пользователями (вокруг MIUI моментально выросло гигантское сообщество) руководство Xiaomi решило не раздавать лицензии на нее налево и направо, а сделать ее эксклюзивом своих устройств. Первым гаджетом компании, поступившим в продажу с предустановленной MIUI, стал первый в ее истории смартфон – Mi1 образца 2011 г.