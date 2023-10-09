Xiaomi своими руками убивает свой древнейший продукт. Перемены радикальны и затронут всех пользователей

Xiaomi намерена заменить MIUI, оболочку для Android, на отдельную операционную систему miOS. Пока неизвестно, что она будет из себя представлять и получит ли поддержку Android-приложений. В мире уже есть подобный пример – в августе 2019 г. состоялся дебют системы Huawei Harmony OS, которая за все эти годы так и не смогла заменить Android.

Закат эпохи MIUI

Xiaomi собирается уничтожить MIUI – оболочку для ОС Android, с которой поставляются все ее смартфоны (за очень редким исключением) на протяжении более 13 лет – первая ее публичная версия вышла в июне 2010 г. Это самый первый продукт Xiaomi – она сначала выпустила прошивку, а затем показала свой первый смартфон Mi 1 на ее основе.

Как пишет портал Sparrowsnews, на замену MIUI придет полноценная операционная система с предварительным названием miOS, притом ее релиз может состояться в очень скором будущем.

На момент выхода материала самая новая версия MIUI имеет индекс 14. Согласно доступным в Сети данным, переход на MIUI 15 не состоится – вместо нее выйдет новая miOS, то есть ее появление предварительно назначено на 2024 г.

Устройства, которым выпадет честь первыми получить новую операционную систему – это, вероятнее всего, смартфоны линейки 14, которая раньше могла бы называться Mi 14, но Xiaomi уничтожила бренд Mi.

Фото: Xiaomi Возможно, MIUI никогда не обновится до версии 15

Сама Xiaomi в настоящее время ничего не говорит о возможном отказе от дальнейшего развития MIUI в пользу отдельной операционной системы. Пока что нельзя исключать вероятность, что в итоге MIUI продолжит существовать, к тому же ранее в Сети всплывали первые подробности о MIUI 15.

По пути Huawei

MIUI – это самая важная составляющая смартфонов и планшетов Xiaomi, поскольку с точки зрения «железа» ничего уникального они, как и гаджеты других компаний, предложить не могут – все давно унифицировано, как и внешний вид подавляющего большинства смартфонов. Наличие MIUI наделяет смартфоны множеством полезных функций, которых нет в чистой ОС Android – более того, Google регулярно «ворует» идеи, реализованные в MIUI и других прошивках много лет назад, интегрирует их в Android и преподносит как новшество.

Своя оболочка для Android есть, в том числе, и у компании Huawei – она носит название Emotion UI или EMUI. Но Huawei пошла еще дальше и в августе 2019 г. показала свою универсальную ОС Harmony OS для бытовой техники, телевизоров, смартфонов, планшетов, носимой электроники и пр., которую с тех пор неустанно совершенствует. Вероятно, Xiaomi хочет сделать свою экосистему, чтобы не зависеть от Google, потому что Huawei выпустила свою ОС вовсе не от хорошей жизни.

В мае 2019 г. Huawei лишили доступа к мобильным сервисам Google, без которых Android-смартфоны почти не отличаются от обычных сотовых телефонов по своим возможностям. Huawei пришлось экстренно создавать свою систему и заодно свои мобильные сервисы – Huawei Mobile Services, которые заработали в конце 2019 г. В их состав входит даже замена YouTube – французский сервис Dailymotion, известный тем, что он 2017 г. навечно заблокирован в России.

Не потерять главное

У Xiaomi есть множество своих сервисов, заменяющих приложения Google, например, магазин приложений GetApps на замену Google Play. Но в этом каталоге хранятся программы под Android, а будет ли грядущая miOS уметь работать с ними – это пока большой вопрос. В Harmony OS, к примеру, поддержка Android-приложений появилась далеко не сразу.

Фото: Xiaomi Мотивы Xiaomi пока не ясны

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Возвращаясь к операционке Huawei, отметим, что за четыре года своего существования она так и не выбралась за пределы Китая. Мировое сообщество не проявляет интерес к ней. В России она, быть может, могла бы пользоваться спросом, но Huawei поддерживает антироссийские санкции, поэтому покупка ее устройств, в теории, может обернуться весьма печальными последствиями.

Добавим также, что часть своих устройств Huawei продолжает выпускать с Android, хотя и без сервисов Google. Возможно, Xiaomi последует ее примеру.

Перемены могут быть незначительными

Пока Xiaomi не делает никаких официальных заявлений о дальнейшей судьбе MIUI и не раскрывает подробности о miOS. Существует еще одно предположение относительно программной оболочки будущих гаджетов компании – согласно нему, Xiaomi просто откажется от бренда MIUI но саму прошивку сохранит, просто переименовав ее в miOS.

Xiaomi, в целом, любит «жонглировать» брендами. В августе 2021 г. она упразднила целое семейство устройств Mi, но продолжает выпускать смартфоны и планшеты, которые могли бы иметь в названии эту приставку. Также она превратила популярную в России и мире линейку недорогих смартфонов Redmi в отдельный суббренд и теперь выпускает под ним мобильники, наушники, ноутбуки, телевизоры и прочую электронику.

Также, не стоит исключать, что miOS как отдельная операционная система все же появится, но будет существовать только в пределах Китая, как и Harmony OS. Всему остальному миру в этом случае Xiaomi по-прежнему будет предлагать устройства на MIUI. Если miOS все же станет международной, то пока нельзя предсказать, как много людей решат отказаться от мобильников Xiaomi и перейти в экосистему другого производителя, чтобы иметь возможность и дальше пользоваться Android. А дополнительные оболочки, устанавливаемые поверх этой ОС, есть у большинства вендоров, в том числе и тех, чьи смартфоны доступны в России – Samsung, Realme, OnePlus, Tecno и пр.