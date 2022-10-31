Huawei в полушаге от ухода из России. Поставки прекращены, офис сдается в аренду

Huawei вот-вот покинет российский рынок. Компания прекратила импорт техники, готовит свой офис в Москве под сдачу в аренду. Фанаты техники этого бренда уповают на параллельный импорт, других россиян он может оттолкнуть – на смартфонах Huawei нет сервисов Google, плюс они будут стоить дороже из-за сложностей с логистикой.

Россия может остаться без Huawei

Китайская компания Huawei, в недавнем прошлом один из крупнейших игроков российского рынка смартфонов и другой техники, может окончательно покинуть Россию. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в российском ритейле и в отечественных операторах связи, Huawei полностью прекратила поставки в Россию всей своей продукции.

Поскольку среди источников есть операторы связи, велика вероятность, что Huawei больше не ввозит в Россию не только потребительскую электронику, но и базовые станции для сетей мобильной связи. Их поставки она прекращала еще весной 2022 г., но без официальных заявлений.

Косвенно на желание Huawei в кратчайшие сроки окончательно сбежать из России указывает и информация о сдаче ее офиса в Москве в аренду. Это также позволяет примерно представить сроки ухода китайского вендора – офис будет сдаваться с 1 февраля 2023 г.

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Объявление о сдаче помещения в аренду размещено на портале «Циан». На этом владелец офиса будет зарабатывать около 8 млн руб. в месяц.

Бесконечные развороты Huawei

Huawei еще в марте 2022 г. урезала поставки своей техники в Россию вдвое. Это была самая первая ее необъявленная санкция против России – компания до сих пор не делает официальных заявлений о своем отношении к российскому рынку в нынешних экономических и геополитических условиях.

Позже появилась информация о полном прекращении импорта техники Huawei в Россию, а затем – о его восстановлении, но в неизвестных объемах. По словам источников издания, в настоящее время все устройства Huawei, которые есть в российских сетях – это не более чем остатки ранее ввезенных партий.

Также они утверждают, что в итоге все это приведет к закрытию официального онлайн-магазина Huawei. Однако, как сообщал CNews, он не функционирует с лета 2022 г. Также компания уже начала закрывать свои офлайн-магазины, расположенные на территории России, а в оставшихся помечать всю технику табличками с надписью «Не для продажи».

Вопрос с персоналом решен

Прежде чем покинуть Россию, Huawei позаботилась о своем персонале, вернее, о тех его представителях, которые ей действительно нужны. Как сообщал CNews, это выразилось в перевозе наиболее ценных кадров из российского офиса в другие страны, в частности, в Казахстан и Узбекистан.

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Согласие на релокацию, вероятнее всего, дали не все работники российского офиса Huawei. Судьба тех, кто ответил отказом, неизвестна. Зато известно, как Huawei поступила со своими внештатными сотрудниками – она просто уволила их.

Параллельный импорт может помочь

Техника Huawei в случае полного ухода компании из России может вернуться на рынок по правилам параллельного импорта – обычного «серого» импорта, легализованного властями весной 2022 г. Также никто пока не отменяет обычные «серые» схемы ввоза – CNews писал, что в случае с iPhone они даже популярнее параллельного импорта ввиду более низких цен.

Вопрос теперь лишь в том, станут ли россияне покупать технику Huawei, располагая возможностью приобрести устройства других брендов, которые не покинули Россию и продолжают наращивать поставки. Это, к примеру, китайские Xiaomi, Redmi, Realme и др.

Более того, далеко не вся техника Huawei подходит для комфортного использования на территории России. В мае 2019 г. она лишилась возможности устанавливать на свои Android-смартфоны сервисы Google (YouTube, Gmail и др.), предложив вместо них собственный набор сервисов, включающий магазин приложений AppGallery. С одной стороны, замена почти равноценная, но Huawei уже доказала, что поддерживает антироссийские санкции, начав удалять из AppGallery приложения российских банков, попавших под ограничения Запада.

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Отсутствие у россиян интереса к технике Huawei, в частности, к смартфонам, подтверждает и статистика. Как сообщал CNews, по результатам июля 2022 г. компания Xiaomi, с учетом дочерних брендов Redmi и Poco, заняла 42% российского мобильного рынка. Realme удержала 17%, Tecno – 7,5%. Доля Samsung упала до 8,5%, Apple – до 7%, потому что обе эти компании, поддержав санкции, ушли из России в начале марта 2022 г.

Таким образом, Huawei вместе со своей бывшей «дочкой» Honor делит оставшиеся 18% рынка с десятками других производителей, включая Oppo и Vivo. А если учесть, что параллельный импорт всегда ведет к росту цен на технику из-за более сложной логистики и гарантийных обязательств, ложащихся на плечи ритейлеров, едва ли Huawei, со всеми своими ограничениями, сможет рассчитывать на лояльность российского потребителя.