Huawei внезапно поймали на вывозе сотрудников из России

Huawei поймали на вывозе сотрудников из России. Их переводят в Казахстан и Узбекистан. Релокацию кадров из России Huawei, как выяснилось, осуществляет на протяжении полугода, хотя компания ни разу не заявляла о поддержке антироссийских санкций. Вывоз людей происходит на фоне других ограничений, направленных против России.

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Компания Huawei увезла из России часть своих сотрудников, пишут «Ведомости». Точное количество россиян, по тем или иным причинам решившим релоцироваться, чтобы сохранить работу в Huawei, не установлено.

В Китай россиян Huawei перевозить не стала. Все, кто дал согласие на переезд, в настоящее время находятся в Казахстане и Узбекистане. Кроме того, они больше не занимаются российским рынком – их переориентировали на страны СНГ.

Официально российское представительство Huawei не подтверждает и не опровергает факт нахождения бывших работников в Узбекистане и Казахстане. Об этом изданию сообщили приближенный к Huawei источник, а также один из партнеров компании.

Тайное стало явным

О том, что Huawei вывозит из России своих специалистов, стало известно лишь в начале сентября 2022 г. Однако, как выяснилось, она занимается этим на протяжении полугода – с весны 2022 г. Компания не заявляла о поддержке антироссийских западных санкций, однако в последние месяцы все ее действия указывают на то, что она планирует или полностью покинуть российский рынок, или сократить свое присутствие на нем до минимума.

Не исключено, что количество вывезенных Huawei работников из России исчисляется сотнями

По словам источника издания, среди согласившихся на релокацию есть не только россияне, но и граждане Китая. Это управленцы из различных подразделений Huawei в КНР, которых до начала спецоперации на Украине переместили в Россию. Позже они были перераспределены в офисы Huawei в Казахстане и Узбекистане.

Что касается российского менеджмента Huawei, то они направлены «в длительные командировки», утверждают собеседники «Ведомостей». Нельзя исключать, что среди релоцировавшихся сотрудников есть и ИТ-специалисты. Масштабной кражей айтишников у России в настоящее время промышляют многие иностранные компании – в августе 2022 г., к примеру, на этом попалась американская Intel, а весной и летом 2022 г. в подобном была замечена Google.

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По словам опрошенных изданием экспертов, Для Huawei релокация сотрудников из России является вынужденной. На этот шаг ее толкнула боязнь новых ограничений со стороны США – главного зачинщика антироссийских санкций, располагающего многочисленными рычагами давления на китайского техногиганта.

Не исключено, что попытка отвернуться от России – это стремление Huawei сохранить выходы на европейский и американский рынки в условиях современной геополитики. Но, утверждают собеседники издания, это все равно не убережет ее от снижения доходов в странах постсоветского пространства.

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Да и в целом финансовое положение компании оптимизм не внушает. В первом полугодии 2022 г. ее общемировая чистая прибыль рухнула на 52% год к году.

Выжить любой ценой

На то, что дела в Huawei идут, мягко говоря, не лучшим образом, указывает новое распоряжение руководства. В конце августа 2022 г. руководитель Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил о включении режима выживания, в рамках которого компании нужно отказаться от ненужных активов.

Пока что это касается, по большей части, России. Huawei постоянно сокращает свое присутствие в стране – например, еще в марте 2022 г. она вдвое урезала поставки своих гаджетов в российские сети и полностью прекратила отгрузку базовых станций российским операторам связи.

Также Huawei начала удалять «неугодные» российские приложения, в том числе банковские, из своего магазина AppGallery и закрывать офлайн-магазины по всей России. Летом 2022 г. компания уволила половину своих внештатных сотрудников в России.

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С августа 2022 г. закрыт российский интернет-магазин Huawei. Какие еще санкции китайский техногигант готовит россиянам, пока неизвестно.