Магазины Huawei в России пометили большую часть техники табличками «не для продажи»

В фирменных магазинах Huawei в России стало невозможно приобрести даже витринные смартфоны, ноутбуки и прочую технику. Посетителям доступны только наушники, чехлы и другие аксессуары. Это, в первую очередь, связано с проблемами с поставками китайской электроники. При этом в некоторых магазинах ожидают поступление новых товаров уже осенью.

Магазины есть, а покупать нельзя

Российские фирменные магазины Huawei не продают посетителям выставленную на витринах технику. Невозможно купить витринные телефоны, ноутбуки и прочие товары из основного ассортимента компании, выяснил «Коммерсант».

Так, в московских магазинах Huawei в торговых центрах «Афимолл», «Авиапарк» и «Гагаринский» на большей части ценников размещены таблички «не для продажи» или «демо-образец». Та же самая ситуация и в других регионах, например, в магазинах Huawei в Новосибирске, Челябинске и Тюмени.

Посетители, не имея возможности купить смартфон или ноутбук, могут приобрести себе наушники, чехлы и другие аксессуары. Адвокат Delcredere Егор Ковалев пояснил «Коммерсанту», что покупатель не вправе требовать продажи товара с табличкой «не для продажи» или «демо-образец». Он ссылается на нормы законодательства о публичной оферте (ст. 494 ГК РФ). По словам Ковалева, права потребителя были бы нарушены в случае, если табличкой были бы помечены несколько образцов одного и того же товара.

Когда возобновятся продажи

Сотрудники большей части магазинов Huawei не смогли ответить на вопрос «Коммерсанта», когда возобновятся продажи. В одном из московских магазинов ожидают поставок техники в сентябре 2022 г. В магазине в Новосибирске уверяют, что товары должны появиться «в течение двух недель».

В России уже не купить даже витринные образцы китайской техники

Один из сотрудников в московском магазине объяснил сложности с поступлением товара «проблемами с параллельным импортом». При этом техника китайской Huawei не попала в список товаров, которые разрешено ввозить в Россию без согласия производителя.

Сотрудники магазина в Челябинске рассказали изданию, что не могут наладить параллельный импорт, так как выступают официальным ритейлером Huawei.

В начале июня 2022 г. стало известно, что Huawei начала сворачивать сеть своих магазинов в России. Так, по информации РБК, был закрыт один магазин в Москве, а также салоны в Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Уфе. Причина закрытия магазинов в том числе заключается в нехватке техники на складах.

Где еще можно купить Huawei

Не во всех магазинах Huawei посетители увидят табличку «не для продажи». Их нет, например, в московском магазине в торговой галерее Seasons. Посетитель может приобрести там всю выставленную технику. Оператором этого магазина выступает ООО «Волга». Магазин на сайте производителя электроники назван «авторизованным», а не фирменным, указывает издание.

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Магазины, в которых витринный образец не приобрести, относятся к оператору ООО «Премиум ритейл». Согласно сайту Huawei, в целом в России работают 13 монобрендовых магазинов, девятью из которых управляет «Премиум ритейл».

«Коммерсант» указал на то, что проблемам в магазинах Huawei предшествовал иск ООО «Премиум ритейл» к российской дочерней структуре Huawei (ООО «Техкомпания Хуавей»), поданный 1 июля 2022 г.

Согласно решению Арбитражного суда, оператор хотел взыскать с Huawei 3,6 млн руб. долга за управление фирменными магазинами. Данная задолженность была погашена ответчиком уже после подачи иска, однако с нарушением сроков оплаты, за что истец потребовал проценты. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 98,6 тыс. руб. с учетом расходов на госпошлину.

Источник издания на рынке утверждает, что китайский производитель изменил формат сотрудничества с фирменными магазинами. «Если раньше устройства поставлялись напрямую, то теперь — через партнеров», — отмечает он. По его словам, структура поставок также меняется, процессы «не до конца отлажены и пока не позволяют привозить в Россию технику в необходимых объемах».