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Ковалев Егор



13.05.2025 Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики 1
18.08.2022 Магазины Huawei в России пометили большую часть техники табличками «не для продажи» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ковалев Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Huawei 4008 1
Афимолл ТРЦ 24 1
Del Credere & Partners consulting group - Дель Кредере & Партнеры консалтинг групп - Квадратное право 7 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
Аксессуары 3960 1
Наушники - Headphones 4103 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 303 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1167 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1596 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 882 1
Россия - СФО - Новосибирск 4411 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2303 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1956 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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