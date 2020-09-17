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Серебряков Виктор


17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» 2
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 11
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок 2
18.11.2015 «Ланит» на CNews Forum 2015 представил региональные решения по контролю и надзору в госструктурах 3
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
02.06.2015 «Ланит-Урал» представил решения для «Умного региона» 1
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов" 2
22.04.2015 ГИС ТЭК унифицирует отраслевую отчетность 2
01.04.2015 Система мониторинга деятельности МФЦ готовится к промышленной эксплуатации 3
16.03.2015 «Ланит» обновил типовое решение «Автоматизированная информационная система лицензирования отдельных видов деятельности» 1
22.12.2014 «Ланит» разработал рабочую модель ГИС ТЭК для РЭА 1
24.11.2014 «Ланит» представил концепцию мониторинга деятельности МФЦ 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.11.2014 «Ланит» — стратегический партнер CNews Forum 2014 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
30.10.2014 «Ланит» разработал новую структуру административных регламентов предоставления госуслуг 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
01.10.2014 «Ланит» представил концепт-версию мобильного приложения руководителя МФЦ 1
23.09.2014 «Ланит» представила новую версию мобильного приложения для заявителя МФЦ 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.11.2013 ИТ в госсекторе: Большое преодоление 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
05.11.2013 Эксперты «Ланита» выступят на ежегодном CNews Forum 2013 в Москве 2
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 9
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
25.09.2013 Строительство СМЭВ: сроки и последствия 1
23.09.2013 Волны тестирования сервисов разбились об организационный вопрос 1
19.09.2013 «Ланит» автоматизирует филиальную сеть МФЦ Тюменской области 1

Публикаций - 42, упоминаний - 69

Серебряков Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 16
Microsoft Corporation 11168 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
Консист Бизнес Групп 58 7
CleverDATA 54 6
Webmoney 333 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 6
Cinimex - Синимекс 160 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 6
Citrix Systems 571 6
Polycom - Поликом Раша 301 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
Custis 73 6
Инфокомпас 14 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Instabank - Инстабанк 12 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
VK - Mail.ru Group 2487 5
IBM 3557 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
АйТи 753 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 3
Крок 1221 2
Роснефть РН-информ 32 1
SAP SE 3220 1
Компас 92 1
Ланит Урал 18 1
Телеком-защита 48 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
Газпромбанк - ГПБ 693 6
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 6
Национальный банк Траст 96 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
Спортмастер 116 6
Бинбанк 184 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 6
Visa International 1346 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 6
Уралсиб Банк 390 6
МДМ Банк 150 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Bayer AG - Байер 37 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
ВТБ Банк Москвы 372 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
Башнефть ПАО АНК 90 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Сетелем Банк 25 6
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
ВкусВилл 48 4
En+ Group 17 3
Jones Day 15 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Открытие ФК 538 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Газпром ПАО 524 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
BP - British Petroleum 48 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Роснефть НК 367 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Федеральное казначейство России 766 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Счётная палата РФ 461 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
OpenStack 347 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Безопасный город 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 6
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Esri ArcGIS 108 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Лысенко Эдуард 209 7
Солопов Вячеслав 14 7
Кравченко Денис 24 6
Потёмкин Роман 20 6
Плешков Алексей 42 6
Богачев Игорь 172 6
Реймер Денис 49 6
Рахтеенко Владимир 31 6
Мельникова Алиса 29 6
Халяпин Сергей 77 6
Шевченко Владимир 135 6
Малышев Александр 31 6
Фридман Илья 41 6
Смирнов Александр 44 6
Стрелова Ольга 32 6
Коротнев Константин 31 6
Подкопаев Олег 24 6
Асратян Петр 35 6
Пиляр Елена 21 6
Прохоров Фёдор 78 6
Шестаков Александр 35 6
Михалев Павел 20 6
Дегтярев Алексей 54 6
Леушев Андрей 63 6
Левиков Антон 68 6
Гуральников Сергей 161 6
Рудаков Денис 31 6
Патрин Максим 31 6
Свердлов Михаил 29 6
Грибанов Юрий 24 6
Мухин Максим 18 6
Хрусталев Александр 31 6
Скородумов Олег 17 6
Чекель Павел 15 6
Сафронов Юрий 61 6
Леоничев Алексей 14 6
Муравлев Александр 15 6
Тищенко Юрий 14 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Базалей Наталья 14 6
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
Восточная Европа 1691 8
Россия - Челябинская область 661 6
Казахстан - Республика 2650 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 5
Россия - Ростовская область 864 5
Россия - Калужская область 575 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Тюменская область 589 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Испания - Мадрид 63 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Омск 632 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Владимирская область 369 1
Ирландия - Дублин 66 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - Краснодар 1041 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Калуга 299 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 4
ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769985, в очереди разбора - 673667.
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