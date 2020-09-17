Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Серебряков Виктор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 69
Серебряков Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Лысенко Эдуард 209 7
|Солопов Вячеслав 14 7
|Кравченко Денис 24 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Плешков Алексей 42 6
|Богачев Игорь 172 6
|Реймер Денис 49 6
|Рахтеенко Владимир 31 6
|Мельникова Алиса 29 6
|Халяпин Сергей 77 6
|Шевченко Владимир 135 6
|Малышев Александр 31 6
|Фридман Илья 41 6
|Смирнов Александр 44 6
|Стрелова Ольга 32 6
|Коротнев Константин 31 6
|Подкопаев Олег 24 6
|Асратян Петр 35 6
|Пиляр Елена 21 6
|Прохоров Фёдор 78 6
|Шестаков Александр 35 6
|Михалев Павел 20 6
|Дегтярев Алексей 54 6
|Леушев Андрей 63 6
|Левиков Антон 68 6
|Гуральников Сергей 161 6
|Рудаков Денис 31 6
|Патрин Максим 31 6
|Свердлов Михаил 29 6
|Грибанов Юрий 24 6
|Мухин Максим 18 6
|Хрусталев Александр 31 6
|Скородумов Олег 17 6
|Чекель Павел 15 6
|Сафронов Юрий 61 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Муравлев Александр 15 6
|Тищенко Юрий 14 6
|Пшиченко Дмитрий 19 6
|Базалей Наталья 14 6
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 4
|ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769985, в очереди разбора - 673667.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769985, в очереди разбора - 673667.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru