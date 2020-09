На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал

Прогноз негативный

Российский рынок ИТ-услуг по итогам 2019 г. вырос до $5,57 млрд, что на 8,0% превышает показатели 2018 г. Тем не менее, по итогам 2020 г. в этом секторе экономики ожидается спад в связи со сложной экономической ситуацией, сообщили аналитики российского представительства IDC со ссылкой на данные ежегодного исследования Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Service Players in Russia.

Пандемия коронавируса, с которой начался 2020 г., существенно повлияла на российский рынок ИТ-услуг, при этом кризисная ситуация в экономике подтолкнула многие компании к ускорению цифровой трансформации и адаптации к меняющемуся бизнес-ландшафту, отмечают в IDC.

«Многие поставщики ИТ-услуг в России показали неплохие результаты в 2019 году, − отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия и СНГ. − В этом году положение дел выглядит по-другому. Кризис, вызванный COVID-19, оказывает негативное влияние на рынок, а надвигающаяся рецессия означает сокращение расходов на услуги в целом».

Лидеры российского рынка ИТ-услуг

По данным IDC, неоспоримым лидером рынка по итогам 2019 г. осталась группа компаний «Ланит», которая, как ранее сообщал CNews, также занимала верхнюю строчку рейтинга по итогам 2018 г.

В 2019 г. российский рынок ИТ-услуг достиг $5,57 млрд

На втором и третьем местах расположились компании «Крок» и ITG, четвертое и пятое место заняли компании «Техносерв» и «Инфосистемы джет». По итогам 2018 г. второе и третье место занимали «Техносерв» и «КРОК», на четвертом и пятом располагались «Ай-Теко» и ITG.

Суммарная выручка пятерки лидеров по итогам 2019 г. составила более четверти объема всего российского рынка ИТ-услуг, отметили в IDC.

Причины спада в секторе ИТ-услуг

Суммарный объем рынка по итогам 2018 г. составил $5,10 млрд. Это меньше, чем $5,57 млрд в 2019 г., и также меньше достигнутого в 2017 г. уровня $5,16 млрд. В 2016 г. объем рынка составил $4,27 млрд.

Судя по отчетам IDC, развитие российского рынка ИТ-услуг демонстрировало «волнообразную» закономерность: снижение в 2016 г., рост в 2017 г., спад в 2018 г., и вновь рост в 2019 г. Несмотря изменение ряда ключевых факторов, влияющих на рынок, тенденция продолжится, и по итогам 2020 г. будет наблюдаться спад, считают в компании.

Эксперты IDC еще не озвучили прогноз по российскому рынку ИТ-услуг по итогам всего 2020 г., однако его сокращение, по их мнению, напрямую связано пандемией коронавируса, вызвавшей, в том числе, всероссийский режим самоизоляции с временным прекращением работы многих ИТ-компаний.

В дополнение, некоторые российские компании в сфере оказания ИТ-услуг в последние годы столкнулись с определенными сложностями. В 2018 г. CNews сообщал об аресте основателя и управляющего партнера компании AT Consulting Сергея Шилова, которого обвиняли в злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД. Позже он был выпущен из следственного изолятора под домашний арест.

В конце 2018 г. был арестован президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ, которого обвиняли в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в рамках дела о хищениях на сумму 2,5 млрд руб. из структур «Ростеха» – московского конструкторского бюро «Компас» и компании «Промпоставка».

В сентябре 2019 г. CNews также сообщил о том, что по итогам 2018 г. ухудшилось положение компаний «Компьюлинк» и Maykor, работа которых вызвала вопросы у правоохранительных органов. Если «Компьюлинк» продолжил функционировать как компания, то Maykor перестала существовать в прежнем виде, продав ключевые подразделения GMCS и «БТЕ».

В начале сентября 2020 г. были арестованы вице-президенты «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков, которые обвиняются в рамках уголовного дела о хищении не менее 603 млн руб. бюджетных средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).

Летом 2020 г. CNews также сообщил об открытом письме представителей Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), где крупнейшие ИТ-компании заявили о рассматриваемой возможности переезда за рубеж на фоне усилившегося уголовного преследования со стороны российских властей.

В письме не раскрывались названия компаний, которые были повергнуты преследованию со стороны властей, однако упоминалось о серии проверок и обысков «ряда российских ИТ-дистрибуторов» в июле 2020 г.

«ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками, задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жестких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса», – отмечалось в письме АПКИТ.

К новым реалиям предстоит адаптироваться

Финансовые сложности, возникшие в связи пандемией COVID-19 у некоторых компаний, только способствовали увеличению доли ряда других крупных игроков рынка, считают в IDC. Уже сейчас отмечается позитивная динамика в телекоммуникационной отрасли и секторе образования, связанная в частности с запуском новых решений для организации удаленной работы и учебы.

Наиболее крупным и платежеспособным заказчиком аналитики назвали организации госсектора. Компании банковского сектора, розничной торговли, промышленной отрасли и энергетики также продолжают оставаться активными клиентами поставщиков ИТ-услуг.

По данным IDC, многие компании сократили свои расходы на ИТ-услуги, некоторые были вынуждены приостановить крупные проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры, перенаправив расходы на ускоренную адаптацию к облачными сервисам и улучшение существующих систем.

«Спад не будет продолжаться вечно, и к тому моменту, когда рынок начнет восстанавливаться, поставщики ИТ-услуг должны быть готовы предоставить решения, полностью адаптированные к новым рыночным реалиям», – сказала Наталья Виноградова.