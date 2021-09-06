Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Виноградова Наталья
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Публикаций - 49, упоминаний - 62
Виноградова Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Group 1641 30
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 18
|Samsung Electronics 5714 16
|Merlion iRU - Деловой офис 66 15
|Acer Group 1372 11
|HP Inc. 2930 11
|Dell EMC 2418 10
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 10
|Microsoft Corporation 11143 4
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
|Xiaomi 904 3
|Крок 1221 3
|Huawei 2733 3
|Oysters 17 2
|SAP SE 3218 2
|iTeco - Ай-Теко 720 2
|DEXP 27 2
|Инфосистемы Джет 675 2
|Ланит ГК 1160 2
|DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|Intel Corporation 4198 1
|Промпоставка 5 1
|Micromax - Микромакс системс 39 1
|ITG - INLINE Technologies Group 126 1
|Ланит Интеграция 101 1
|БТЕ - BTE 6 1
|Maykor - Мэйкор 259 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
|Сервионика - Servionica 164 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|GMCS 224 1
|AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
|Связной ГК 883 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Telconet Capital 24 1
|Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 3 1
|Правительство РФ 2207 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 22 3
|Лящ Михаил 33 1
|Путин Владимир 1828 1
|Шилов Сергей 61 1
|Никулин Игорь 21 1
|Гарусев Максим 6 1
|Макаров Владимир 52 1
|Головко Олег 7 1
|Кошкина Юлия 11 1
|Серебряков Виктор 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru