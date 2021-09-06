Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Виноградова Наталья


06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 1
24.06.2021 IDC: Итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения 1
24.06.2021 Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP 1
19.12.2020 Аналитики ждут падения российского рынка ИТ-услуг. Интеграторы не согласны 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 2
17.08.2020 Российский рынок ИТ-услуг переходит от бурного роста к обвалу 1
05.03.2020 В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки 2
05.12.2019 В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки 2
05.12.2019 Исследование IDC: продажи потребительских ПК сокращаются, однако растут поставки в коммерческий сегмент 2
11.09.2019 iRU вошла в пятерку лидеров по поставкам настольных ПК 1
03.09.2019 Продажи ноутбуков в России рухнули. Просвета впереди не видно 2
29.05.2019 IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема 1
21.02.2019 Российский рынок ПК рванул вверх с двойным ускорением 2
22.11.2018 На российском рынке ПК сменился лидер 1
29.08.2018 Российский рынок смартфонов взлетел перед тем, как рухнуть в пропасть 1
28.08.2018 Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки 1
22.06.2018 Россияне тратят на смартфоны больше, чем в докризисном 2014 году 1
31.05.2018 Российский рынок ПК вырос на четверть 2
22.03.2018 Российский рынок смартфонов достиг докризисных продаж вопреки падению доходов граждан 1
27.02.2018 На российском рынке ПК сменился лидер 2
22.11.2017 Российский рынок ПК растет третий квартал подряд 1
11.08.2017 Российский рынок ПК устремился к докризисному уровню 1
21.06.2017 В России взлетели цены на смартфоны 2
23.05.2017 Российский рынок ПК резко вырос из-за моноблоков и игр 1
28.03.2017 Россия вырвалась на первое место в Европе по продажам смартфонов 1
17.03.2017 Продажи планшетов в России падают 12 кварталов подряд 1
22.02.2017 IDC: Российский рынок ПК продолжает стабилизироваться 2
01.12.2016 Российский рынок планшетов валится в пропасть 33 месяца подряд 2
15.11.2016 Российский рынок ноутбуков начал расти впервые за 15 кварталов 2
02.09.2016 Продажи смартфонов в России выходят на докризисный уровень 1
24.08.2016 Рынок ПК в России стремительно рушится 1
26.05.2016 Российский рынок планшетов в первом квартале 2016 г. сократился почти на 13% 2
27.11.2015 Рынок планшетов в России рухнул на 40% 1
26.11.2015 Рынок ПК в России рухнул наполовину 1
02.11.2015 Названа цена будущего смартфона YotaPhone 1
14.08.2015 Российский рынок планшетов обрушился в 2 раза 1
26.02.2015 Рынок планшетов в России рухнул 1
17.02.2015 Рынок ПК в России сокращается 10 кварталов подряд 1
10.11.2014 Рынок ПК в России рухнул на треть 1
20.10.2014 Затяжное пике: Рынок ПК в России продолжил падение 1

Публикаций - 49, упоминаний - 62

Виноградова Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1641 30
Apple Inc - Эппл Рус 7729 18
Samsung Electronics 5714 16
Merlion iRU - Деловой офис 66 15
Acer Group 1372 11
HP Inc. 2930 11
Dell EMC 2418 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 10
Microsoft Corporation 11143 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Xiaomi 904 3
Крок 1221 3
Huawei 2733 3
Oysters 17 2
SAP SE 3218 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
DEXP 27 2
Инфосистемы Джет 675 2
Ланит ГК 1160 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Intel Corporation 4198 1
Промпоставка 5 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Ланит Интеграция 101 1
БТЕ - BTE 6 1
Maykor - Мэйкор 259 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Сервионика - Servionica 164 1
Merlion - Мерлион 275 1
GMCS 224 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Связной ГК 883 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Telconet Capital 24 1
Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 3 1
Правительство РФ 2207 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
Google Android 10751 11
Microsoft Windows 10 6670 9
IDC PC Quarterly Tracker 12 9
Apple iOS 5742 8
Microsoft Windows 7 1662 4
Ланит Treolan Irbis 68 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple iPhone 8 157 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Sony Xperia 113 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 1
Samsung Galaxy 345 1
Statista 81 1
Microsoft Surface Pro X - Планшет 105 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Symbian OS 781 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Google Pixel - Серия смартфонов 108 1
Huawei Honor 9 - Серия смартфонов 30 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 7 246 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
Huawei P Smart Z - Смартфон 11 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 3
Лящ Михаил 33 1
Путин Владимир 1828 1
Шилов Сергей 61 1
Никулин Игорь 21 1
Гарусев Максим 6 1
Макаров Владимир 52 1
Головко Олег 7 1
Кошкина Юлия 11 1
Серебряков Виктор 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Европа 3781 3
Восточная Европа 1688 2
Европа Центральная 106 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Украина 3389 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Казахстан - Республика 2646 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Латинская Америка 725 1
Северная Америка 1414 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
IDC - International Data Corporation 2728 16
IDC Russia - IDC Россия 115 15
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 3
Gartner 2196 2
CNews Analytics 1991 2
IDC CEMA 4 2
Mordor Intelligence 8 1
IDC Russia IT Services Market 5 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще