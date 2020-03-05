В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки

Позитив конца года на фоне годового обвала

Согласно данным аналитической компании IDC, российский рынок персональных компьютеров по итогам IV квартала 2019 г. традиционно показал положительную динамику. По данным IDC PC Quarterly Tracker, суммарные продажи настольных и портативных ПК в России за этот период составили 1,7 млн штук. Это на 7,7% больше, чем за IV квартал 2018 г.

Тем не менее, годовые продажи в итоге все же показали падение на 7,8% год к году, до 5,34 млн систем. Такой результат стал следствием падения рынка на протяжении трех кварталов кряду с начала 2019 г.

Так, в I квартале 2019 г. объем поставок ПК в Россию рухнул на 10,5% год к году до примерно 1,1 млн десктопов и ноутбуков. Во II квартале 2019 г. падение только усилилось: в Россию было поставлено около 1,15 млн ПК, что на 22,1% меньше показателей аналогичного периода 2018 г. И лишь в III квартале 2019 г. падение замедлилось: в Россию было поставлено около 1,37 млн компьютеров, что на 8% меньше показателей III квартала 2018 г.

«В 2019 году сегмент потребительских устройств переживал не лучшие времена. У российских потребителей вызывала беспокойство ситуация с реальными располагаемыми денежными доходами. В коммерческом сегменте наблюдалась позитивная динамика в поставках благодаря большому количеству проектов и обновлению парка ПК на фоне завершения поддержки Windows 7», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия.

Год назад CNews сообщал о том, что рост российского рынка ПК по итогам 2018 г. составил 18,7% до 5,79 млн систем. Таким образом, рост рынка ПК в России продолжался на протяжении 2016-2018 гг., затем на три квартала сменился падением, и вернулся к росту только в последнем квартале 2019 г.

Лидеры российского рынка

На протяжении 2019 г. компании Apple и Dell с переменным успехом боролись за пятое место в списке крупнейших поставщиков ПК (в сумме по ПК и ноутбукам): в I квартале лидировала Apple (6,2%), во II квартале Dell (5,5%), в III квартале Apple (5,7%), и в IV квартале вновь Dell (5,5%). Тем не менее, по итогам всего года пятая строчка осталась за Apple с 5,3% долей рынка.

Итоги 2019 г. на российском рынке ПК (доля рынка в штучном выражении)

2019 г. 2018 г. 1 место HP Inc. (22,8%) HP Inc. (23,2%) 2 место Lenovo (18,8%) Lenovo (18,2%) 3 место Acer (17,0%) Asus (13,6%) 4 место Asus (11,4%) Acer (13,5%) 5 место Apple (5,3%) Dell (5,7%)

Источник: IDC

Первую строчку в списке лидеров традиционно заняла HP Inc. (22,8% от всех поставленных за год ПК). Далее следуют Lenovo (18,8%), Acer (17%) и Asus (11,4%).

Рынок настольных ПК

Продажи настольных ПК по итогам IV квартала 2019 г. составили 564 тыс. штук, увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в I квартале российский рынок рухнул на 10,5% год к году до 1,1 млн ПК, во II квартале продажи упали на 4,5% до 425 тысячи штук, в III квартале они снизились на 0,6% до 525 тысячи штук.

В лидерах рынка настольных систем по итогам IV квартала 2019 г. была HP Inc. За ней следуют Acer, Lenovo, iRU и Dell.

Сегмент ноутбуков

Продажи в сегменте ноутбуков в России по IV квартала выросли на 9% по сравнению с IV кварталом 2018 г. и составили 1,1 млн штук. По итогам квартала лидерство отошло к компании Lenovo, сместившей на вторую строчку HP Inc. За ними следуют Acer и Asus.

Российские продажи ПК в 2019 г. упали на 7,8% до 5,34 млн штук

Dell, занявшая на российском рынке ноутбуков по итогам последнего квартала 2019 г. пятое место, сместила с него Apple, которая занимала его по итогам 2018 г. и первых трех кварталов 2019 г.

Перспективы на 2020 год

Рынок ПК, как и другие сегменты ИТ-индустрии, тесно связан с производственными мощностями компаний в Юго-Восточной Азии, и потому все прогнозы за последние месяцы так или иначе корректируются в сторону понижения в связи с коронавирусом. При этом, речь все чаще заходит не только о начале года, но и влиянии на второй и третий кварталы 2020 г.

«Негативная ситуация с коронавирусом, временным простоем фабрик в Китае и нарушением логистических цепочек поставок оборудования и компонентов учтена в прогнозе рынка на 2020 год. Даже наиболее позитивный сценарий все равно подразумевает трудности с поставками во втором и третьем кварталах», — отметила Наталья Виноградова.