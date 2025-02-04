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Honor 9 Серия смартфонов



04.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфона Honor X9с 1
04.02.2025 МТС начала продажи ударопрочного смартфона Honor X9c 1
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
31.05.2024 Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM 1
17.05.2024 Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента 1
13.03.2024 Россиянам не хватает денег на дорожающую технику. Ее берут в кредит под гигантские проценты 1
27.02.2024 Ритейлеры начали продажи смартфона Honor X9b с автономностью до трех дней и сверхпрочным экраном 2
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
29.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов с Huawei Mobile Services достигла 10% 2
16.10.2020 9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM 1
18.09.2020 У человечества кончились деньги на дорогие смартфоны. Весь мир переходит на дешевые 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay 1
29.04.2020 Honor начинает российские продажи смартфонов Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S 4
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 1
29.10.2019 Huawei поставила в новый смартфон устаревший процессор, чтобы обойти американские санкции 1
24.10.2019 Huawei начинает российские продажи смартфонов Honor 9X. Цены 2
05.03.2019 Продажи мобильных устройств в салонах «Ростелекома» выросли в 15 раз 1
07.02.2019 Honor представил смартфон Honor 10 Lite. Цена 1
10.01.2019 «Связной»: российский рынок смартфонов вырос на 17% в деньгах 1
27.12.2018 Исследование Pandao: на какие товары россияне тратили деньги в уходящем году 1
27.12.2018 Исследование Pandao: на какие товары россияне тратили деньги в уходящем году 1
20.12.2018 Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России 1
08.10.2018 Honor объявил о сотрудничестве с российской AliExpress Tmall 1
05.09.2018 «М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги сезона школьных продаж 1
12.07.2018 Продажи смартфонов Honor на глобальным рынке выросли на 150% 1
06.07.2018 Honor представила новый смартфон Honor 9 Lite Premium. Цена 4
05.07.2018 Продажи смартфонов в России ускорились за счет удачного старта новых флагманов 1
22.06.2018 Россияне тратят на смартфоны больше, чем в докризисном 2014 году 1
08.06.2018 Камерофоны: хиты продаж (весна 2018) 1
09.04.2018 Недорогой смартфон Honor 10 получит характеристики, как у флагманского Huawei. Фото 1
09.04.2018 Российский рынок смартфонов вырос на 23% в первом квартале 2018 года 1
15.03.2018 Хиты продаж: смартфоны 2018 года 1
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 3
02.02.2018 В России стартуют продажи смартфона Honor 9 Lite с двумя двойными камерами. Цена 2
19.12.2017 iPhone X провалил проверку «Роскачества» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 57

Honor 9 и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 32
Huawei 3941 25
Apple Inc 12115 15
Samsung Electronics 10272 13
Xiaomi 1739 13
BBK OPPO Electronics 384 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 7
Google LLC 11796 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 6
ZTE Corporation 748 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 4
LG Electronics 3616 4
Samsung - Harman - JBL 218 3
Leica Camera 261 3
BBK OnePlus 216 3
МегаФон 8867 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 2
Lenovo Group 2295 2
Qualcomm Technologies 1824 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 2
BBK Electronics Corp 313 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Sony 6548 2
MediaTek - Ralink 528 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
Ростелеком 9716 1
Kingston Technology 198 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 596 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
SanDisk 317 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ELARI 36 1
Canyon Technology Group 51 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Deppa 4 1
Yandex - Яндекс 7373 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Lenovo Motorola 3501 1
Nvidia Corp 3499 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Связной ГК 1371 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
Pandao 24 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 2
TÜV Rheinland Group 136 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Евросеть 1404 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 2
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 41
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9297 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20830 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12497 15
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2352 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2084 13
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 691 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 12
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6047 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1202 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9997 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 1911 9
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2241 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17096 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2133 8
Наушники - Headphones 4018 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4777 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 7
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2382 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7890 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1008 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10784 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1795 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 7
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 508 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3428 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1138 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 5
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 15
Google Android 14022 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 12
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 236 11
Honor 10 - Смартфон 38 11
Honor - серия смартфонов 206 9
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 8
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 260 8
Apple iPhone 8 183 8
Samsung Galaxy 959 7
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 7
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 6
BBK vivo Halo Fullview 63 6
BBK OPPO A - Серия смартфонов 44 6
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 6
Huawei Mate - серия смартфонов 353 5
Google Android 8 - Android Oreo 194 5
ZTE Blade - Серия смартфонов 63 5
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 4
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 190 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 431 4
Huawei AppGallery 280 4
Apple iPhone 7 283 4
Honor 30 - серия смартфонов 32 4
Honor Band - Фитнес-трекер 44 4
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 4
Huawei nova - Серия смартфона 64 4
Huawei Y - Серия смартфонов 19 4
Huawei Magic UI 21 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 4
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 4
Google Android 7 - Android Nougat 219 4
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 124 4
Google Android 9 - Android Pie 210 3
Honor SuperCharge 119 3
Honor View - серия смартфонов 36 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 261 3
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 3
Гуцериев Михаил 111 4
Чайка Владимир 27 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Суханов Дмитрий 12 2
Сухоруков Сергей 24 2
Борзилов Давид 74 1
Виноградова Наталья 53 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Ильин Денис 5 1
Quandt Roland - Квандт Роланд 1 1
Цзигуан Фань 4 1
Srivastava Sangeetika - Сривастава Сангитика 2 1
Крейтор Алексей 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Maillard Rainer - Мэллард Райнер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 3
Германия - Федеративная Республика 12694 3
Америка Латинская 1815 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 2
Европа 21784 2
Азия - Азиатский регион 5543 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 2
Ближний Восток 2947 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1961 2
Южная Корея - Республика 6655 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Япония 13294 1
Армения - Республика 2285 1
Сингапур - Республика 1852 1
Индия - Bharat 5456 1
Европа Восточная 3077 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Африка - Африканский регион 3481 1
Франция - Французская Республика 7854 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Индонезия - Республика 959 1
Испания - Королевство 3711 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Малайзия 865 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 677 1
Таиланд - Королевство 819 1
Филиппины - Республика 565 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 158 1
Колумбия - Республика 529 1
Марокко - Королевство 208 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5535 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 554 4
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 297 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 229 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 1
Латинский алфавит 189 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 599 1
Спорт - Футбол 647 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2734 1
Видеокамера - Видеосъёмка 694 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 833 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Android Authority 47 1
WinFuture 13 1
GizmoChina 135 1
Ведомости 1009 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 27 2
Gartner - Гартнер 3558 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
IDC CEMA 8 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
Counterpoint Research 89 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
День молодёжи - 27 июня 898 2
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
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