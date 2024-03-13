Россиянам не хватает денег на дорожающую технику. Ее берут в кредит под гигантские проценты

В России растет количество граждан, вынужденных покупать различную электронику в кредит. Объемы таких продаж исчисляются десятками миллиардов рублей. Техника в стране дорожает, ключевая ставка растет, как и ставки по всем видам кредитов. Чаще всего в кредит берут технику дороже 15 тыс. руб.

Смартфон и утюг в долг

В России стремительно увеличивается количество продаж техники в кредит, то есть, как правило, с переплатой. Это отчетливо видно по статистике одной из крупнейших в России сетей по продаже техники – «М.Видео-Эльдорадо», приведенной «Ведомостями» – всего за год продажи электроники в кредит подскочили с 10,4% в 2022 г. до 15,7% в 2023 г.

В общей сложности за минувший год сеть продала в кредит технику на 84 млрд руб., хотя в 2022 г. этот показатель был на уровне 51 млрд руб.

С одной стороны, в 2021 г. кредитной техники, проданной в «М.Видео-Эльдорадо», было около 14,8%, то есть за два года не такой уж и большой прирост. Но важно учитывать, что в 2021 г. всем известные события еще не начались, курс рубля не обвалился, хоть и краткосрочно, до 120 руб. за 1 американский доллар, а ключевая ставка Центробанка варьировалась от 4,25% в начале года до 8,5% в его конце. Также курс доллара на 31 декабря 2021 г. составлял 74,3 руб.

Что изменилось

После событий февраля 2022 г. большинство всемирно известных брендов техники покинули Россию, и теперь их продукция поставляется по сложным логистическим схемам параллельного импорта, что отрицательно влияет на ее конечную стоимость. Также на момент выхода материала ключевая ставка Центробанка составляла 16%, что почти в четыре раза больше, нежели в начале 2021 г., а курс доллара подскочил до 91,7 руб.

Фото: senivpetro / FreePik К постоянно растущей цене техники добавляются еще и проценты по кредиту

Чем выше ключевая ставка, тем выше и проценты по кредитам, которые россияне берут, в том числе, для покупки электроники. При этом, как сообщал CNews, за 2023 г. электроника подорожала в среднем на 15%, хотя некоторые товары, как убедились журналисты редакции, стали стоить почти вдвое дороже. Сюда же добавляется стремительная инфляция, которая, по официальной статистике Росстата, в 2023 г. ускорилась до 7,42%. Простыми словами, инфляция – это то, как быстро обесцениваются зарплаты россиян.

В итоге, в 2023 г. россияне покупали более дорогую технику по более высоким кредитным ставкам, нежели в 2021 г.

Привычка – вторая натура

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, к настоящему времени граждане России сформировали у себя «стойкую привычка покупать в кредит электронику и бытовую технику». По их подсчетам, покупать без помощи банка россияне чаще всего могут лишь технику не дороже 15 тыс. руб. или всего $163,5 по курсу ЦБ на 13 марта 2023 г. Все, что дороже этой цифры, регулярно покупается на заемные средства.

Собеседники издания подтвердили, что в 2022 г. россияне стали значительно реже покупать технику в кредит. Они связали это с нестабильной ситуацией в стране – граждане не могли быть уверены в дальнейших социально-экономических перспективах и предпочитали не тратить деньги на технику, а откладывать их.

В 2023 г. объемы кредитных покупок техники вернулись к уровню 2021 г. Эксперты полагают, что в 2024 г. их сокращения не будет.

Зачем покупателям кредиты

В числе прочего в 2023 г. россияне покупали в кредит смартфоны и ноутбуки. Согласно статистике «М.Видео-Эльдорадо», активнее всего граждане России занимали деньги у банков на флагманские телефоны стоимостью от 100 тыс. руб. В их числе Apple iPhone 15 Pro, который в базовой комплектации на 128 ГБ стоит в «М.Видео» 124 тыс. руб. В список также вошли Samsung S24 Ultra (147 тыс. руб. за версию с 12 ГБ RAM и 512 ГБ ROM) и Xiaomi 14 Ultra.

Более доступные модели тоже нередко покупали в кредит. В топе таких продаж – Huawei P60 за 60 тыс. руб. (8/256 ГБ) и Honor X9b за 31 тыс. руб. (12/256 ГБ).

Смартфоны среднего уровня россияне тоже берут в кредит

Также россияне часто берут в кредит китайскую бытовую технику, в том числе холодильники и стиральные машины Haier, сообщил изданию представитель «М.Видео-Эльдорадо». У этой компании есть дочерний бренд Thunderobot, под которым она выпускает ноутбуки, и именно они вошли в топ продаж в кредит в своем сегменте.