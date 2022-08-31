В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков

В России начнут продавать игровые ПК, ноутбуки и периферии китайского бренда Machenike. Поставлять гаджеты в страну собираются «Марвел-Дистрибуция», OCS и «Треолан». На рынке уверены, что устройства нового китайского производителя будут популярны на фоне ограничения поставок Asus, Lenovo, Acer и HP, которые ранее лидировали в игровом сегменте.



Machenike выходит на российский рынок

В Россию начнутся поставки игровых ПК, мониторов, ноутбуков и периферии китайского производителя Machenike, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Новый вендор будет поставлять устройства в Россию через российских дистрибуторов OCS, «Марвел-Дистрибуцию» и «Треолан» (входит в Группу «Ланит»). В «Марвел-Дистрибуции» информацию подтвердили, назвав Machenike перспективным брендом, которому в Китае принадлежит 20% всего рынка игровых гаджетов.

Одновременно с Machenike в продаже появился бренд игровых ноутбуков Thunderobot, вендор чуть раньше заключил соглашение с «М.Видео-Эльдорадо». Первым в продаже был представлен тонкий, мощный и легкий ноутбук Thunderobot 911 Air D по цене 74 999 руб. В основе аппаратной платформы – шестиядерный процессор Intel Core i5 11-го поколения (11260H), его дополняют дискретная видеокарта GeForce GTX 1650, оперативная память 8 ГБ и SSD-накопитель 256 ГБ. Thunderobot, как и Machenike, принадлежат китайскому концерну Haier.

Бред Machenike появился в 2014 году

До сих пор в России гаджеты Machenike можно было приобрести только на Aliexpress и Ozon. На последней платформе устройства были представлены с мая 2021 г. – популярностью, как сообщил онлайн-ритейлер, пользовались мыши и клавиатуры.

По сведениям «Марвел-Дистрибуции», в 2021 г. в Россию ввезли порядка 1,6 тыс. устройств периферии Machenike и около 200 ноутбуков.

Про бренд Machenike

Компания Haier была основана в 1984 г. в китайском городе Циндао, основным направлением было производство холодильного оборудования. Через два года Haier открыла крупнейший во всем Китае технологический парк по производству кондиционеров и бытовой техники, а к концу тысячелетия начала активно работать на экспорт.

На российский рынок китайская компания вышла в 2007 г. и открыла официальное представительство. В 2018 г. в России был открыт первый розничный магазин, а через год в городе Набережные Челны появился завод Haier по производству стиральных машин.

Компания ThundeRobot появилась в 2014 г. в качестве стартапа Haier Group. Сегодня это один из известных брендов игровых компьютеров и аксессуаров. В том же году Haier инвестировала в другой игровой стартап Machenike – технику для профессиональных геймеров и киберспортсменов. Machenike специализируется на высокопроизводительном киберспортивном оборудовании и занимается созданием полнофункциональных приложений для любителей игр. На сайте бренда представлены ноутбуки, клавиатуры, мыши, беспроводные геймпады и наушники.

На чем россияне играли раньше

До начала СВО на Украине в сегменте игровых ноутбуков для российских геймеров, по данным «М.Видео», лидировали Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI. Asus и Acer в марте 2022 г. заявили о прекращении поставок в Россию. В начале июня 2022 г. работать с российским рынкам перестала HP.

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На фоне резкого сокращение ассортимента в июле 2022 г. продажи ноутбуков в России в штуках упали на 22% по сравнению с 2021 г. При этом повышенным спросом стали пользоваться китайские бренды, например, Honor и Huawei. В то же время «М.Видео-Эльдорадо» сообщал, что в первом полугодии 2022 г. в России в продали 1,4 млн ноутбуков (рост на 10%) на 90 млрд руб. (рост на 25%), и порядка 15% пришлось на игровые ноутбуки. Всего же продажи игровых мониторов за первое полугодие 2022 г. достигли около 500 тыс., что на 11% больше, чем годом ранее, поясняют в компании.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Коммерсантом» пояснил, что параллельный импорт пока не дает возможности ввозить в страну полный ассортимент ноутбуков ушедших из страны зарубежных брендов, и ассортимент в рознице заметно сжался. Учитывая эти обстоятельства, логично видеть на российском рынке новых китайских вендоров. Однако если стоимость на игровые новинки будет высокой, устройства не будут пользоваться большим спросом, уверен эксперт.

В то же время, по данным «Ситилинка» за первое полугодие 2022 г., чаще всего россияне выбирают ноутбуки из среднего ценового сегмента – от 35 тыс. руб. до 60 тыс. руб., то есть экономят на них не так, как на смартфонах.