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Haier Thunderobot



03.02.2025 Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM 1
12.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых игровых ноутбуков – Thunderobot 911 Plus SE и Thunderobot Range 17 Pro 4
09.12.2024 «М.Видео» начала выкупать у россиян подержанные iPhone, Samsung, Huawei и другие смартфоны 1
09.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает услугу выкупа смартфонов, развивая направление продаж восстановленной техники 1
25.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает обновленный trade-in на смартфоны с возможностью покупки любой техники 1
19.11.2024 iPhone стал лидером среди покупок восстановленных устройств в «М.Видео-Эльдорадо» 1
11.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж компьютеров на 35% за девять месяцев 2024 года 1
28.08.2024 В России рухнули цены на ПК, а продажи взлетели. Знаменитые бренды остались не у дел – в моду вошел отечественный производитель 1
27.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыло более 30 сервисных центров «М.Мастер» в 8 городах-миллионниках в I полугодии 2024 года 1
29.07.2024 Полный комплект: продажи игровых аксессуаров растут наравне с игровыми консолями в I полугодии 2024 года 4
17.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж ноутбуков нового бренда Machcreator 2
29.05.2024 Чистка и стерилизация телефонов и наушников теперь доступна в сервисных центрах «М.Мастер» 1
07.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: в 2024 г. растут продажи игровых компьютеров и аксессуаров 1
02.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники в зонах «М.Мастер» 1
15.04.2024 Россияне бешеными темпами скупают ноутбуки сбежавшей из страны компании. Отныне она новый лидер продаж, другие бренды за ней не поспевают 1
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить 1
13.03.2024 Россиянам не хватает денег на дорожающую технику. Ее берут в кредит под гигантские проценты 1
14.02.2024 Доля собственных торговых марок и эксклюзивных товаров достигла 15% от общих продаж «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году 1
22.01.2024 Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос 1
07.11.2023 Спрос на игровые ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» за год увеличился на 70% 1
23.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» увеличила на 2 тыс. число зон в магазинах за счёт брендов из Китая, Турции и России 1
05.10.2023 Доля ноутбуков российских брендов в продажах «М.Видео-Эльдорадо» за год утроилась 1
27.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: 50% россиян считают, что найти нужную технику по-прежнему легко 1
29.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть 1
05.07.2023 Thunderobot представляет беспроводной игровой контроллер G70 3
05.07.2023 Россияне прекращают покупать ноутбуки. На рынке катастрофический обвал 1
24.04.2023 Россиянам ноутбуки не нужны. Продажи упали, рынок захватывают российские и китайские бренды 1
10.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок флагманские ПК и игровой ноутбук от Thunderobot 2
13.02.2023 В России остановились продажи ноутбуков. На складах стареют сотни тысяч нераспроданных ПК. Грядут грандиозные скидки 1
08.02.2023 Из России внезапно бежал китайский производитель ноутбуков на замену Dell Alienware 1
24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года 2
02.09.2022 iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей 1
31.08.2022 В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков 2
15.07.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России 2

Публикаций - 34, упоминаний - 47

Haier Thunderobot и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 17
Haier Group 167 17
Apple Inc 12111 16
Huawei 3941 15
Samsung Electronics 10272 11
Xiaomi 1739 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2552 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 9
Lenovo Group 2295 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 607 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 8
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 7
HP Inc. 5689 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 595 6
Dell EMC 5032 5
Microsoft Corporation 24642 3
Nvidia Corp 3498 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Merlion iRU - Деловой офис 303 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 224 3
BBK OPPO Electronics 384 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 453 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 190 2
Chuwi 13 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Gigabyte Technology 367 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 266 2
Yandex - Яндекс 7372 2
Toshiba Corporation 2929 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
МегаФон 8865 2
LG Electronics 3616 2
ICL ГК 382 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 21 1
Ланит - diHouse - Дихаус 190 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 1
Wiko 5 1
itel 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 4
Grundig 41 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 656 2
Метрополис ТРК 53 2
Krups 28 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Beko 71 1
Smeg 18 1
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne 8 1
Сафмар - Европлан - Europlan 38 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 824 1
Unsplash 790 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7598 10
Notebook gaming - Игровой ноутбук 332 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 9
Аксессуары 3886 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2250 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5277 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3018 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2537 6
Наушники - Headphones 4013 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1616 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3463 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 4
DDR - Double data rate 2734 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2795 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 714 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1042 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5259 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1051 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 356 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1707 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 3
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 3
Microsoft Windows 15686 12
Haier Machenike 11 8
Samsung Galaxy 959 7
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 12 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 4
Google Android 14016 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 3
FreePik 1003 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 2
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 24 2
Ланит - Treolan Irbis 128 2
Яндекс.Маркет 940 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 2
Apple AirPods - Наушники 134 2
3Logic - Raskat ПК 15 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 665 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Dell Alienware 135 1
Acer Predator 206 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 55 1
Asus ROG - Republic of Gamers 31 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Game 7 1
Linux OS 9972 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 1
Apple macOS 2067 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 15 1
Apple iPhone 15 128 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 1
Groupe SEB - Moulinex ME 53 1
Яндекс.Маркет - Lunnen 7 1
Honor 9 - Серия смартфонов 41 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 56 1
Microsoft Windows 11 543 1
Apple iPad 3861 1
Голышев Денис 5 4
Резников Олег 20 3
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Агапов Андрей 7 2
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Зарайский Сергей 5 2
Кусков Денис 221 1
Шершнев Валерий 3 1
Именнов Антон 3 1
Урбанович Алексей 1 1
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