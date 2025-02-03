Haier Thunderobot
Haier Thunderobot и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
|Голышев Денис 5 4
|Резников Олег 20 3
|Афонин Александр 4 3
|Дашкевич Алексей 10 2
|Агапов Андрей 7 2
|Муравьев Олег 28 2
|Зарайский Сергей 5 2
|Кусков Денис 221 1
|Шершнев Валерий 3 1
|Именнов Антон 3 1
|Урбанович Алексей 1 1
|Гуськов Антон 39 1
|Боярков Федор 22 1
|Арсеев Павел 1 1
|Ли Сергей 16 1
|Комаров Павел 19 1
|Мезин Сергей 14 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1872 8
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 282 1
|Wikipedia - Википедия 507 1
|Forbes - Форбс 822 1
|Ведомости 1008 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Yes Group - Ес Групп 1 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
|MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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