«М.Видео-Эльдорадо» запускает обновленный trade-in на смартфоны с возможностью покупки любой техники

М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития новых направлений бизнеса запускает обновленную услугу трейд-ин. Теперь клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к трейд-ин, на текущий момент расширен до 3500 наименований. Услуга доступна с 1 декабря 2024 г. во всех магазинах «М.Видео-Эльдорадо» кроме г. Калининграда и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Общий объем рынка восстановленных устройств в сегменте бытовой техники и электроники в Россииоценивается в не менее 130 млрд руб. в год.

Заместитель генерального директора «М.Видео-Эльдорадо» Денис Голышев: «Рынок продаж восстановленных товаров растет двузначными темпами, что делает это направление привлекательным для развития в нашей компании. «М.Видео-Эльдорадо» предлагает клиентам дополнительные преимущества – скорость и безопасность сделки трейд-ин, возможность выбора широкого спектра техники взамен, а также гарантию качества на приобретаемые восстановленные устройства. Главное преимущество обновленной программы трейд-ин заключается в том, что теперь можно, во-первых, сдать смартфоны десятков различных брендов, и, во-вторых, приобрести любую технику, например холодильник или телевизор. В-третьих, теперь можно сдать сразу несколько смартфонов в трейд-ин и получить скидку в одном чеке на новый товар. Предварительная цена рассчитывается с помощью онлайн калькулятора на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо», не выходя из дома. Финальная стоимость с учетом состояния устройства определяется уже в магазине после проведения оценки. Также эксперты магазинов «М.Видео» помогут удалить все данные со сданного устройства, обеспечив безопасность данных. В следующем году услуга трейд-ин будет расширена на другие категории – планшеты, гейминг, носимые устройства, телевизоры и мониторы».

В трейд-ин на данный момент принимаются смартфоны без видимых дефектов, среди которых: повреждения корпуса, деформация аккумулятора, нарушение целостности гаджета. Смартфоны, которые не включаются, не могут быть рассмотрены для трейд-ин в сети «М.Видео-Эльдорадо». Все сданные устройства подлежат дальнейшей перепродаже или экологичной переработке.

Оценка устройств производится специалистами розничных магазинов сети «М.Видео-Эльдорадо» с использованием специального программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут. Впоследствии проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам специалистами «М.Мастер» – единого центра помощи клиентам, включающего доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники, которая ремонтируется в сервисных центрах «М.Мастер», или сдается клиентами в трейд-ин с начала 2024 г. Все продаваемые вторично устройства технически исправны. Сейчас покупатели могут приобрести восстановленную технику Apple, смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, ноутбуки на ОС Windows от таких брендов, как Huawei, Asus, Honor, Thunderobot, а также игровые приставки.

Покупка возможна как онлайн, так и в розничных магазинах «М.Видео-Эльдорадо». На восстановленную технику можно оформить рассрочку или кредит, доступно списание бонусных баллов.