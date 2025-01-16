Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

М.Видео-Эльдорадо М.Мастер

М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер

«М.Мастер» – единый центр помощи клиенту в магазинах М.Видео и Эльдорадо, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. В фирменных зонах «М.Мастер» (ТЦ «Галерея» и ТЦ «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге, ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Метрополис» и МФЦ «Columbus» в Москве) покупатели могут не только сдать технику в ремонт, но и получить помощь на месте. Например, поменять разбитый дисплей телефона или защитить его с помощью износостойкой плёнки.

«М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах М.Видео и Эльдорадо, так и у сторонних продавцов. Услуга особенно актуальна для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием рядом зарубежных производителей собственных авторизованных сервисных центров. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и других.


16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
13.01.2025 У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак 1
10.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж кондиционеров и обогревателей на 88% за 10 месяцев 2024 года 1
09.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает услугу выкупа смартфонов, развивая направление продаж восстановленной техники 1
25.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает обновленный trade-in на смартфоны с возможностью покупки любой техники 1
19.11.2024 iPhone стал лидером среди покупок восстановленных устройств в «М.Видео-Эльдорадо» 1
27.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыло более 30 сервисных центров «М.Мастер» в 8 городах-миллионниках в I полугодии 2024 года 1
29.05.2024 Чистка и стерилизация телефонов и наушников теперь доступна в сервисных центрах «М.Мастер» 1
02.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники в зонах «М.Мастер» 1
05.04.2024 Симметричный ответ россиян на рост цен. В России полюбили ремонтировать смартфоны и бытовую технику 1
19.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает направление ремонта техники в магазинах и на дому «М.Мастер» 1
07.02.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3932 8
Xiaomi 1732 8
Apple Inc 12099 8
Samsung Electronics 10254 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 5
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Haier Group 165 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
BBK OPPO Electronics 384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 12
Метрополис ТРК 53 2
Авиапарк ТРЦ 42 2
Жемчужная плаза ТРЦ 7 2
Альфа-Банк 1769 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Стример НПО 21 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 55 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 4
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Наушники - Headphones 3999 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 2
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 2
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 171 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Моноблок - Monoblock PC 930 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Microsoft Windows 15656 7
Haier Thunderobot 33 6
Google Android 13994 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Samsung Galaxy 955 2
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Рассрочка 2 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Haier - Casarte 4 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 30 1
Avito - Авито услуги 51 1
FreePik 980 1
Apple iPad 3860 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 930 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Apple iPhone 13 142 1
Голышев Денис 5 2
Ли Сергей 16 1
Гарманова Анна 3 1
Агапов Андрей 6 1
Леонтьев Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 9
Трейд-ин - Trade-in 176 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 105 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Ведомости 996 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще