М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер

«М.Мастер» – единый центр помощи клиенту в магазинах М.Видео и Эльдорадо, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. В фирменных зонах «М.Мастер» (ТЦ «Галерея» и ТЦ «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге, ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Метрополис» и МФЦ «Columbus» в Москве) покупатели могут не только сдать технику в ремонт, но и получить помощь на месте. Например, поменять разбитый дисплей телефона или защитить его с помощью износостойкой плёнки.

«М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах М.Видео и Эльдорадо, так и у сторонних продавцов. Услуга особенно актуальна для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием рядом зарубежных производителей собственных авторизованных сервисных центров. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и других.