М.Видео-Эльдорадо М.Мастер
«М.Мастер» – единый центр помощи клиенту в магазинах М.Видео и Эльдорадо, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. В фирменных зонах «М.Мастер» (ТЦ «Галерея» и ТЦ «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге, ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Метрополис» и МФЦ «Columbus» в Москве) покупатели могут не только сдать технику в ремонт, но и получить помощь на месте. Например, поменять разбитый дисплей телефона или защитить его с помощью износостойкой плёнки.
«М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах М.Видео и Эльдорадо, так и у сторонних продавцов. Услуга особенно актуальна для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием рядом зарубежных производителей собственных авторизованных сервисных центров. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и других.
М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 55 1
|Голышев Денис 5 2
|Ли Сергей 16 1
|Гарманова Анна 3 1
|Агапов Андрей 6 1
|Леонтьев Вячеслав 1 1
|Ведомости 996 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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