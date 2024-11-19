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iPhone стал лидером среди покупок восстановленных устройств в «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж восстановленных смартфонов, доступных в сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» с начала 2024 г. Самыми популярными восстановленными моделями стали Apple iPhone 11 на 128 ГБ (12% от общего объема продаж), Apple iPhone 13 на 128 ГБ (11%) и Apple iPhone 12 на 128 ГБ (9%). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Согласно статистике единого сервиса «М.Мастер», принимающего смартфоны в трейд-ин для дальнейшего восстановления и подготовки к продаже, покупатели чаще всего сдают такие устройства как iPhone 13, наушники AirPods прошлых поколений и iPhone 11. В обмен на сданную технику клиенты могут приобрести устройства различных брендов – Apple, Samsung, а также ноутбуки на ОС Windows от таких брендов, как Huawei, Asus, Honor и Thunderobot.

Продажи восстановленной техники показывают уверенный рост в сети «М.Видео-Эльдорадо»: за III квартал 2024 г. покупатели приобретали такую технику в два раза больше, чем за первое полугодие 2024 г.

Оценка устройства производится инженером сервисного центра «М.Мастер» с учетом внешнего состояния и с использованием программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут. Помимо этого, проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам. Все восстановленные устройства, доступные к покупке, технически исправны.

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Импортонезависимость

«М.Мастер» — единый центр помощи клиенту в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. С начала 2024 г. под брендом «М.Мастер» открыто более 30 зон по обслуживанию и ремонту техники в магазинах группы в восьми крупных городах России. Также в восьми магазинах «М.Видео» в шести городах (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород) начались продажи восстановленной техники, которая отремонтирована специалистами М.Мастер или сдана клиентами в трейд-ин. В дальнейшем планируется расширение услуги на остальные сервисные зоны «М.Мастер».

«М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», так и у сторонних продавцов. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и др.

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