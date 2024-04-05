Симметричный ответ россиян на рост цен. В России полюбили ремонтировать смартфоны и бытовую технику

В России резко вырос спрос на услуги по ремонту смартфонов и бытовой техники. Всего за год спрос на таких мастеров подскочил более чем на 60%. Россияне предпочитают чинить имеющуюся у них электронику вместо покупки новой, которая постоянно дорожает, но касается это не всех видов техники

Отремонтировать нельзя купить

Специалисты по ремонту смартфонов и бытовой техники в 2023 г. были как никогда востребованы по всей России. «Ведомости» пишут, что спрос на экспертов по ремонту домашней техники вырос на впечатляющие 64% по сравнению с 2022 г., согласно статистике портала «Авито Услуги». Что касается услуг по ремонту именно электроники, то их популярность в России за тот же период показала 36-процентный рост (статистика «Профи.ру»).

Большую заинтересованность в ремонте имеющейся в их распоряжении техники россияне проявляют, в том числе, на фоне ее удорожания – как сообщал CNews, по итогам 2023 г. она стала на 15% менее доступной простым гражданам. Также свою роль, вероятно, играет и уход многих иностранных компаний из России, которые забирают с собой всю свою розницу, включая магазины. В результате их продукция завозится по параллельному импорту, что тоже влечет рост цен, а с гарантией на нее возникают сложности.

Грязная и мокрая одежда – не выбор россиян

Меньше всего россияне хотят идти в магазин за новой стиральной или сушильной машиной при выходе из строя имеющейся. Доказательством тому является тот факт, что жители страны стали на 181% чаще искать мастеров по ремонту именно этих видов техники.

karlyukav / FreePik Даже если техника старая, ее все еще можно починить, тем самым сэкономив деньги на покупке новой

Спрос в данном случае влияет на предложение – на момент выпуска материала на «Авито Услугах» размещено свыше 170 тыс. объявлений о помощи в починке стиральных и сушильных машин. Стоимость таких услуг начинается от 500 руб.

Позвонить и помыть посуду

Спрос на сервис по ремонту смартфонов и сотовых телефонов в 2023 г. среди россиян вырос на 35% год к году. Однако в этой категории специалистов не так много, если судить по количеству предложений – их более чем вдвое меньше (80 тыс.) в сравнении с количеством объявлений по ремонту стиральных машин.

Наряду с мобильниками россияне стали ощутимо чаще нести в ремонт посудомоечные машины и телевизоры. Также жители страны предпринимают попытки сэкономить на покупке новой садовой технике и починить ранее приобретенную. С холодильниками и швейными машинами ситуация идентичная.

Чаще всего крупную бытовую технику россияне покупают в офлайн-сетях или в их интернет-представительствах, так что стремление граждан страны не тратить деньги на новую технику и ремонтировать старую может отражаться на их доходах. Редакция CNews обратилась в «Ситилинк» с этим вопросом и ожидает ответа.

«Мы понимаем, что спрос роста на ремонт техники связан с тем, что за последние два года ситуация сильно изменилась: закрылись официальные сервисные центры ушедших иностранных вендоров, открылись неофициальные новые, крупная розница предложила услугу по ремонту не только купленной в сети техники, но и любых устройств, – заявили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо». – К примеру, в начале 2024 г. Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила несколько сервисных зон «М.Мастер». В ремонт мы принимаем технику таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и др. «М.Мастер» – единый центр помощи клиенту в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. Мы принимаем для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», так и у сторонних продавцов, что особенно актуально для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием рядом зарубежных производителей собственных авторизованных сервисных центров».

Напомним, что традиционная розница добивалась пятикратного снижения порога беспошлинного ввоза техники при заказе из зарубежных интернет-магазинов. Своей цели она достигла – порог снижен, а цены в маркетплейсах уже выросли.

Ноутбуки чинить не хотят

Что примечательно, россияне стали существенно реже обращаться в мастерские по ремонту компьютеров, притом как стационарных (системные блоки, моноблоки), так и портативных (ноутбуки). В 2023 г. спрос на услуги таких мастеров просел на 30% год к году.

Опрошенные изданием эксперты связывают это с ростом продаж новых устройств в 2023 г. – только на «Авито» и только в III квартале 2023 г. продажи новых ноутбуков увеличились на 16%. Индексация цен жителей страны, по-видимому, не смущала: для примера, в декабре 2022 г. одна из модификаций ноутбука MSI Modern 15 стоила в России в пределах 47 тыс. руб. (без Windows), а к апрелю 2023 г. цена на него перевалила за 60 тыс. руб. – журналист CNews убедился в этом на собственном опыте.

По словам собеседников издания, повышенный спрос на новые ПК в России в 2023 г. связан с вынужденной экономией гражданами своих денег в 2022 г. Никто не знал, как будут развиваться события в стране после потрясений февраля и сентября 2022 г., и большинство россиян предпочитали хранить деньги именно в деньгах, а не в технике. В 2023 г. ситуация изменилась, хотя вместе с покупкой новых устройств россияне стали чаще смотреть в сторону вторичного рынка. Но подержанная электроника имеет повышенный риск выхода из строя, что отражается на росте спроса на услуги по ее починке, утверждают собеседники «Ведомостей».