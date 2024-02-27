В России массово закрываются магазины электроники

Крупные иностранные бренды электроники начали массово закрывать свои магазины по всей России. Они могли сделать это и раньше, так как уже два года поддерживают антироссийские санкции, но боялись получить крупные штрафы от арендодателей.

Новые последствия санкций

В России начало стремительно сокращаться количество фирменных магазинов электроники брендов с мировым именем, техника которых продавалась в России десятилетиями. Как пишет «Коммерсант», явление резко стало массовым – например, в феврале 2024 г. посетители московского торгового центра «Афимолл Сити» не смогли попасть в магазины компаний LG и Sony.

Оба вендора в числе первых объявили о прекращении поставок своей электроники в Россию и поспешили как можно скорее ретироваться с российского рынка. Примеру корейской и японской компаний последовала и немецкая Bosch, продукцию которой можно найти не только в домах россиян, но также в мастерских. Она тоже начала сворачивать розничную сеть, притом очень активно – за считанные недели перестали работать все магазины, кроме одного. Он распродаст остатки и тоже перестанет принимать покупателей. К слову, Bosch не раскрывает информацию о прежних «досанкционных» масштабах своей розничной сети в России.

Фото: LG Продвигать свой товар в России ушедшим брендам более не нужно

Большинство магазинов были закрыты «из-за отсутствия поставок», сообщили источники издания.

Деньги важнее принципов

Все иностранные производители электроники, которые сейчас в высоком темпе сворачивают свою российскую офлайн-розницу, могли сделать это и год, и два назад. По мнению собеседников издания, многих из них останавливали договоренности с арендодателями, нарушение которых могло вылиться в дополнительные расходы.

Иными словами, во многих контрактах на аренду коммерческих помещений указан не только срок их действия, но и санкции преждевременное их расторжение со стороны арендатора. Как правило, это крупные штрафы, которые позволяют арендодателям покрыть свои расходы на время поиска нового арендатора внезапно освободившегося помещения.

Также, по словам источника издания в неназванном крупном ритейлере, помимо штрафов в контрактах нередко встречается условие о необходимости выплаты сразу всех платежей за весь срок аренды при преждевременном расторжении договора. «Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было "досидеть" до конца контракта, хотя официальные поставки встали», – добавил он.

Так ли уж велика потеря

Источники издания заверили, что закрытию подлежат в первую очередь российские монобрендовые магазины бытовой техники. Сейчас они приносят вендорам убытки, а поскольку сами компании ушли из России, продвигать свой товар в этой стране им больше не нужно.

В то же время «универсальные» монобрендовые магазины, в ассортименте которых есть не только бытовая техника, но и различная потребительская электроника, пока еще выгодны производителям. «Например, партнерам Samsung все еще выгодно иметь сеть монобрендовых магазинов, так как там в основном продаются смартфоны и планшеты», – сказал источник «Коммерсанта».

При этом Samsung тоже избавилась от своей российской офлайн-розницы. Она остановила поставки в Россию еще в марте 2022 г.

При этом техника если не всех, то очень многих покинувших Россию иностранных брендов по-прежнему продается как на маркетплейсах, так и в классических розничных сетях. Она ввозится в Россию посредством параллельного импорта, работающего с мая 2022 г.

Турция и Китай вместо Кореи и Японии

Помещения, которые ранее занимали магазины Bosch, Sony и LG, вероятнее всего, долго пустовать не будут. Например, в упомянутом «Афимолл Сити» в отделе, над входом в который висела надпись LG, совсем скоро откроется магазин очень популярного в 90-х годах в России бренда Grundig. В настоящее время он принадлежит турецкой компании Arcelik.

Высвобождающиеся торговые площади весьма интересуют и китайских производителей техники. По данным издания, в 2024 г. будет открыто около 120 монобрендовых магазинов – часть из них получат вывески Hisense и Haier, известных в стране китайских вендоров. Среди этих магазинов будут отделы Candy и Grundig.