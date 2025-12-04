Разделы

Афимолл ТРЦ


СОБЫТИЯ

04.12.2025 Билайн запускает серию экспериментов в рознице: первый стартовал в ТЦ «Афимолл» 2
03.12.2025 Сеть restore: открыла два новых магазина в формате мультибренда 1
17.11.2025 Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники 1
01.10.2025 Дополнили реальность: 2ГИС запустил AR-навигацию внутри торговых центров 1
23.09.2025 В сети Restore: стартовала выдача первых предзаказов и свободная продажа новинок Apple из линейки iPhone 17 1
18.09.2025 Новинки Apple уже в сети Restore: 2
26.06.2025 В «Перекрестке» появились роботы-бариста 1
31.03.2025 Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране 1
24.02.2025 В 2ГИС появились 3D-карты помещений: теперь их можно рассмотреть изнутри 2
15.11.2024 Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1
14.06.2024 «МегаФон»: аналитики выяснили, что мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин 1
27.02.2024 В России массово закрываются магазины электроники 2
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
18.08.2022 Магазины Huawei в России пометили большую часть техники табличками «не для продажи» 1
16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 2
17.01.2020 ВТБ запустил видеобанкоматы 1
06.06.2019 Huawei открывает новые фирменные магазины в России 2
06.12.2018 «Яндекс.Телефон» появился в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» 2
21.08.2018 Huawei представила смартфоны Huawei nova 3 в России. Цена 1
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 2
13.04.2018 «М.Видео» открывает отдельно стоящие магазины под брендом m_mobile 2
16.01.2018 В ТРЦ «Афимолл-сити» открылся первый центр госуслуг «Мои документы» 1
22.12.2017 В России доступен единственный ноутбук Acer Predator 21 X 1
21.11.2017 Первый ствол в виртуальности 2
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
16.11.2015 В Москве открылось интерактивное пространство Samsung Galaxy Studio 3
03.04.2015 S7 Airlines представила установку Imagination Machine, позволяющую силой воображения управлять полетом 1
01.10.2014 2ГИС выпустил карты 26 торговых центров 1
13.05.2014 2ГИС начал показывать карты этажей торговых центров 1
03.10.2011 Новый IMAX: в Москве как в Лос-Анджелесе 2

Samsung Electronics 10625 5
Huawei 4221 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 4
Apple Inc 12628 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
Wargaming 158 2
LG Electronics 3675 2
Sony 6634 2
Haier Group 206 2
Технологии Будущего 158 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 31 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Acer Group - Acer Inc 2657 1
HTC Corporation 1505 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 1
PlayVR - Сеть залов виртуальной реальности 1 1
Google LLC 12255 1
Nvidia Corp 3731 1
HTC Russia/CIS/Baltics - ХТС РУС 3 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Xiaomi 1971 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 1
МегаФон 9892 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 30 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 3
Авиапарк ТРЦ 49 3
Кунцево Плаза ТЦ 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Этажи 0 2
Метрополис ТРК 59 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Grundig 42 1
Del Credere & Partners consulting group - Дель Кредере & Партнеры консалтинг групп - Квадратное право 8 1
Галерея Чижова ТРЦ 4 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Сочи Парк 13 1
Алкон 4 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
BMW Group 464 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Hyundai Motor Company 419 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 52 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Парк Зарядье 42 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 59 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 5
Аксессуары 4132 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 3
Наушники - Headphones 4299 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 431 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 352 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 250 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1097 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 586 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 185 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2168 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 1
Google Android 14679 6
Apple iOS 8242 5
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 2
Nvidia GeForce GTX 523 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Google Android 8 - Android Oreo 195 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
Nvidia SLI 163 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
VK RuStore - Рустор 507 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 12 1
Sollers УАЗ - УАЗ Патриот 8 1
Apple iPhone Air 42 1
Huawei P Smart - серия смартфонов 16 1
AMD Sapphire 74 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 1
Nvidia G-Sync 161 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Huawei Mate - серия смартфонов 404 1
Samsung Galaxy 996 1
Intel Core - Семейство процессоров 1236 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Acer Predator 217 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 1
Huawei nova - Серия смартфона 76 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 66 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 1
Acer AeroBlade 3D 30 1
BBK vivo Halo Fullview 65 1
Samsung S-Pen - Стилус 140 1
Горячева Алевтина 3 2
Толкачёва Елена 5 1
Ковалев Егор 2 1
Филева Татьяна 1 1
Салов Алексей 2 1
Гуцериев Михаил 112 1
Губанов Андрей 108 1
Собянин Сергей 473 1
Чулков Валерий 32 1
Маркарянц Мигель 10 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Дмитриев Алексей 62 1
Морозов Алексей 61 1
Кормильцев Андрей 9 1
Нетылёв Константин 1 1
Абрамов Андрей 41 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 25
Россия - РФ - Российская федерация 156831 19
Европа 24634 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Россия - СФО - Новосибирск 4650 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 185 1
Москва - Сокольники 16 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 26 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 42 1
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 437 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 3
Импортозамещение - параллельный импорт 567 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 1
Английский язык 6876 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Аренда 2584 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 79 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 381 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
РИА Новости 984 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
