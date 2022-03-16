Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках

Tele2, российский оператор мобильной связи, сравнил активность москвичей в торговых центрах и популярных городских парках в дни с 26 февраля по 9 марта 2022 г. в сравнении с прошлым годом. Столичные жители на 68% активнее пользовались мобильным интернетом в мегамоллах и на 33% – в парках. Приток посетителей в торговых центрах зафиксирован даже в будние дни.

В исследовании оператора оценивались следующие параметры: количество посетителей торговых центров, объем скачиваемого трафика и голосовых вызовов.

Если в 2021 г. пик посещений ТРЦ пришелся на праздничный уикенд 6-8 марта, то в 2022 повышенный приток покупателей фиксируется на протяжении всего анализируемого периода. Это в том числе середина рабочей недели – посетители активно закупали товар со вторника по четверг.

В среднем торговые центры Москвы посетило на 55% больше людей, чем годом ранее. Пики посещений коррелируют с заявлениями о приостановке работы части крупных брендов. При этом 2-8 марта интернет-активность клиентов на территории торговых центров увеличилась на 10% в сравнении с предыдущими днями. Москвичи скачивали во время шопинга в среднем на 68% больше год к году.

Наибольший прирост в потреблении 4G-интернета показали посетители ТЦ «Европолис», где расход трафика увеличился в 2,5 раза. На втором месте «Европейский» – там активность в сети выросла в два раза. Следом идут «Афимолл» и «Кунцево плаза».

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Москвичи вернулись к традиционным услугам связи – с 26 февраля по 9 марта 2022 г. клиенты проговорили во время шопинга на 127% больше часов, чем годом ранее. Наиболее «разговорчивые» посетители были в торговых центрах «Европолис», «Европейский», «Мега. Теплый стан» и «Афимолл».

В отчетный период москвичи стали активнее проводить время в парках. Они потратили там на 33% больше трафика, чем в прошлом году. Наиболее посещаемыми днями стали рабочие будни с 1 по 5 марта. Максимальный прирост потребления интернета замечен у посетителей Аптекарского огорода – 83%, за ним следует Серебряный бор – 59%. Посетители парка в Сокольниках пользовались мобильным интернетом на 38% больше год к году. Тройка парков-лидеров по объему скачанного здесь трафика выглядит так: Сокольники, Парк Горького, Зарядье.

Качество связи Tele2 оставалось на высоком уровне и по данным внутренних систем мониторинга доступности сети, и на основе каналов обратной связи, где фиксируются обращения клиентов. В 2021 г. Tele2 увеличила количество базовых станций в столичном регионе на 22%, число РЭС стандарта LTE – на 39% год к году.