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Парк Зарядье

Парк Зарядье


24.04.2025 «МегаФон»: Сочи или Москва: куда поедут красноярцы на майские праздники 1
09.10.2024 «Билайн» лидирует по доступности мобильной связи в парках Москвы 1
03.10.2024 2ГИС представил детальные 3D-модели семи кремлей 2
30.09.2024 К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр 2
01.08.2024 2ГИС представил реалистичные карты парков — с 3D-моделями аттракционов 1
21.06.2024 Михаил Россиев, «Ланит-Интеграция»: Мы завершили строительство нового здания Третьяковки на год раньше за счет ИТ-подхода 1
26.03.2024 «1С-Рарус» построила сквозной процесс продаж в бизнес‑подразделении ГК ССТ 2
26.03.2024 Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Москву после зимы 2
01.02.2024 Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве 2
15.01.2024 Новогодняя столица на связи: как общались и поздравляли другу друга москвичи 1
05.12.2023 В преддверии Нового года МТС запустила цифровой гид для гостей Москвы 2
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
21.08.2023 Во время экскурсии в Москве пропал экс-директор по маркетингу «Ланита». Его дочь и племянник погибли 1
10.07.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами площадки Международного конкурса имени Чайковского 2
20.06.2023 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы 1
20.06.2023 Билайн увеличил скорость мобильного интернета в парках Москвы 1
01.06.2023 Креативная платформа «Простор» от VK запустила бесплатную обучающую программу для медиахудожников 1
12.10.2022 Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo 2
17.06.2022 Число пользователей российского турсервиса Russpass превысило 4 млн 1
16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 1
17.01.2022 Сервис Russpass объединил тысячу организаций в туристической сфере и смежных отраслях 2
23.12.2021 В Москве подвели итоги пилотного проекта по внедрению QR-кодов на строительных площадках 1
17.12.2021 В «Яндекс.картах» появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
16.11.2020 Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 2
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1
30.10.2019 «Мегафон» создаст инфраструктуру для проведения чемпионата мира по программированию ICPC в Москве 1
19.06.2019 В «Зарядье» торжественно запустили услугу бесконтактной оплаты прогулок по Москве-реке c помощью смартфона 1
27.12.2018 Tele2 определила самые трафиковые события 2018 года на основе больших данных 2
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 2
16.07.2018 «Инсистемс» и «Ланит-интеграция» получили высокие места в рейтингах CNews Analytics 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 2
21.05.2018 Москва впервые примет мировых лидеров по внедрению технологий умного города 1
12.04.2018 «Зарядье» выбрало решение Aruba от HPE для бесперебойной работы Wi-Fi сети 2
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» 2

Публикаций - 41, упоминаний - 57

Парк Зарядье и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 6
МегаФон 9168 5
Yandex - Яндекс 7620 5
Ростелеком 9868 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 4
Ланит Интеграция 195 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13069 3
HPE Aruba Networks 88 2
Крок - Croc 1782 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1495 1
Huawei 3997 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Softline - Софтлайн 2936 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 89 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
АйТи 1378 1
Сонет 169 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 194 1
Unilumin Group 4 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 78 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Эшелон НПО 131 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Авантаж 66 1
SaveIT Group 4 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 415 12
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 10
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 155 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 4
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 67 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 44 2
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 2
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 87 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 39 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 92 1
Открытие Арена - стадион 21 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 61 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Напа ООО 4 1
MR Group - МР Групп 34 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Петровский пассаж ТЦ 2 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Музей русского импрессионизма 6 1
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 5 1
МГУ - Зоологический музей 1 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 4
Музеон - парк искусств 19 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 597 3
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
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Федеральное казначейство России 1803 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 145 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 683 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 100 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 407 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Казанский кремль - музейный комплекс 8 1
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
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Яндекс.Маркет 996 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1450 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 1
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Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3279 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 235 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1530 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6456 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52198 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3024 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4954 5
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 607 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29830 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5620 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 566 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48890 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2665 3
Образование в России 2266 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1775 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3693 2
Английский язык 6720 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2420 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1735 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2453 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 226 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2158 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10064 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 432 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1000 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
ТГУ - Томский государственный университет 179 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1123 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 391 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 237 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 59 1
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
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Universal University 6 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 3
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Ночь в музее 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Geek Picnic 8 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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