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Парк Зарядье
Парк Зарядье и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
|Сергунина Наталья 369 6
|Собянин Сергей 407 3
|Лысенко Эдуард 310 3
|Ватрак Валентина 10 2
|Кравченко Екатерина 3 2
|Трехлеб Павел 2 2
|Пантелеев Алексей 11 2
|Вирцер Евгений 39 2
|Емелин Виктор 5 2
|Бадосов Антон 2 1
|Ткачева Ольга 2 1
|Кузнецов Александр 129 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Богатырев Евгений 2 1
|Фокина Елизавета 2 1
|Клячин Александр 16 1
|Лавейкин Александр 1 1
|Гагарин Юрий 91 1
|Демидов Иван 4 1
|Акулова Наталья 2 1
|Лёвкин Сергей 8 1
|Носков Константин 237 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Малевич Казимир 8 1
|Разумовская Ирина 1 1
|Данилкин Лев 1 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Яхина Гузель 5 1
|Курчатов Игорь 7 1
|Журавлева Ольга 1 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Лавров Сергей 28 1
|Котюков Михаил 9 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Андронов Сергей 27 1
|Чернышев Сергей 7 1
|Poucher William - Паучер Уильям 1 1
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