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Богатырев Евгений
УПОМИНАНИЯ
|15.07.2025
|Исследователи ВМК МГУ предложили бенчмарк для оценки суперразрешения видео при сжатии 1
|10.12.2020
|Автоматизация рабочих процессов 1
|16.11.2020
|Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям 1
Богатырев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 1
|Xerox 1145 1
|Музей Михаила Афанасьевича Булгакова 3 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 493 1
|Дом-музей Марины Цветаевой 5 1
|MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
|Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
|Xerox DocuShare 19 1
|Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 143 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2833 1
|Xerox ConnectKey 41 1
|Xerox VersaLink 24 1
|Xerox AltaLink 18 1
|Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 1
|Свиблова Ольга 4 1
|Жук Елена 1 1
|Журавлева Ольга 1 1
|Ватолин Дмитрий 7 1
|Демидов Иван 4 1
|Фокина Елизавета 2 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Сергунина Наталья 369 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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