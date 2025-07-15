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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178342
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Богатырев Евгений


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Исследователи ВМК МГУ предложили бенчмарк для оценки суперразрешения видео при сжатии 1
10.12.2020 Автоматизация рабочих процессов 1
16.11.2020 Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Богатырев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 1
Xerox 1145 1
Музей Михаила Афанасьевича Булгакова 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 493 1
Дом-музей Марины Цветаевой 5 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
Парк Зарядье 41 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1365 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10695 1
Оцифровка - Digitization 4757 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5991 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 815 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 245 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1287 1
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 29 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11995 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4208 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 182 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1203 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12959 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13151 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8689 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11728 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6976 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25061 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1185 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7202 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4431 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11643 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5466 1
Xerox DocuShare 19 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 143 1
Google YouTube - Видеохостинг 2833 1
Xerox ConnectKey 41 1
Xerox VersaLink 24 1
Xerox AltaLink 18 1
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 1
Свиблова Ольга 4 1
Жук Елена 1 1
Журавлева Ольга 1 1
Ватолин Дмитрий 7 1
Демидов Иван 4 1
Фокина Елизавета 2 1
Терентьев Алексей 23 1
Сергунина Наталья 369 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6671 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 630 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3078 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8305 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6555 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 134 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1584 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
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