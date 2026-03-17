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Музей Михаила Афанасьевича Булгакова

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.03.2026 «Рувики» и Музей Михаила Булгакова заключили соглашение о сотрудничестве 1
21.09.2021 Около 100 креативных площадок Москвы присоединились к сентябрьской акции «День без турникетов» 1
16.11.2020 Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям 1
05.12.2016 Москвичам предложили выбрать, в каких уголках столицы появятся платежные терминалы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Музей Михаила Афанасьевича Булгакова и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Росипподромы - ЦМИ - Центральный московский ипподром 2 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Незабываемая Москва 1 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
Парк Зарядье 49 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Samsung Galaxy 1035 1
Samsung Pay 296 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
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Булгаков Михаил 25 1
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Журавлева Ольга 1 1
Медейко Владимир 11 1
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Жук Елена 1 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Английский язык 7030 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
День без турникетов 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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