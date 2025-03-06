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Московский Транспорт Сервисный центр
Московский Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Савицкий Андрей 33 11
|Ликсутов Максим 124 6
|Собянин Сергей 395 6
|Кирьянова Александра 138 3
|Ноян Ольга 10 3
|Ломтев Сергей 2 2
|Кох Дмитрий 11 2
|Сергунина Наталья 369 2
|Меденцев Константин 98 2
|Свинцов Андрей 46 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Сотин Денис 205 2
|Буланча Сергей 26 1
|Гребенников Сергей 34 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Дук Евгений 2 1
|Яновский Илья 1 1
|Кустов Николай 1 1
|Колесников Кирилл 6 1
|Дорощук Аркадий 1 1
|Артемова Анастасия 1 1
|Мухачева Анна 1 1
|Комиссаров Алексей 21 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Трофимова Екатерина 6 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Панков Александр 78 1
|Мартынова Елена 87 1
|Гусев Александр 36 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Александров Александр 70 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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