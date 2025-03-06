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Московский Транспорт Сервисный центр

Московский Транспорт - Сервисный центр

06.03.2025 ДИТ Москвы: за три месяца новой услугой для включения в реестр социального такси воспользовались более 5000 раз 1
15.03.2024 Жители Москвы могут получить SMS с инструкцией портала mos.ru 1
29.01.2024 Искусственный интеллект помогает улучшить качество консультаций на городских горячих линиях 1
29.11.2023 Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога 1
31.10.2023 Sitronics Group разработала автоматические системы учета пассажиропотока и информирования для регулярных маршрутов электросудов Москвы 1
28.08.2023 Более 1,7 млн звонков приняла горячая линия единой справочной службы соцзащиты за четыре года 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
14.08.2023 Москвичи более 340 млн раз обратились в общегородской контакт-центр 1
08.08.2023 Электронная медкарта и передача показаний счетчиков: какими сервисами портала mos.ru чаще всего пользуются горожане 1
03.07.2023 Цифровой аудитор общегородского контакт-центра проанализировал около 2500 диалогов специалистов горячих линий 1
16.06.2023 Контакт-центр «Московский транспорт» расширил проект по SMS-информированию горожан о номере их обращения 1
04.05.2023 Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5 1
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 1
04.04.2023 Более 100 млн звонков принял голосовой помощник на линиях контакт-центра Москвы за девять лет 1
03.04.2023 В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителей по обращениям, связанным с работой наземного транспорта 1
21.03.2023 Больше 16 тыс. транспортных средств в регионах России подключили к современной билетной системе «Сбертройка» 1
10.03.2023 «Сбертройка» запустила билетную систему в Хакасии 1
10.01.2023 Более 61 млн звонков обработал в 2022 г. общегородской контакт-центр 1
30.12.2022 ДИТ Москвы: какие горячие линии будут принимать звонки в новогодние каникулы 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
08.06.2022 Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных» 1
02.06.2022 Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных» 1
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова 1
28.03.2022 Голосовой помощник общегородского контакт-центра принял почти 75 млн звонков 1
03.03.2022 Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии 1
28.02.2022 Как опротестовать списание оплаты по лицу в метро 1
11.02.2022 «Яндекс.заправки» добавили более 60 зарядных станций для электромобилей 1
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
14.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 1
04.10.2019 Робот контакт-центра «Московского транспорта» помог тысячам москвичей вернуть эвакуированный автомобиль 1
24.05.2019 Виртуальный оператор поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль 1
05.12.2018 ДИТ Москвы рассказал о причинах обращения москвичей в общегородской контакт-центр 1
29.11.2018 Робот справочной службы мэрии расскажет москвичам о статусе документов 1
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Московский Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8993 3
Yandex - Яндекс 7463 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 2
8292 2
Samsung Electronics 10298 1
Ростелеком 9780 1
Naumen - Наумен 630 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 102 1
Dassault Systemes 221 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 407 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 1
Lenovo Group 2297 1
Huawei 3963 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Газинформсервис - ГИС 283 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2925 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 1
OpenText 209 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
Oracle Corporation 6719 1
Directum - Директум 1103 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
ИКС 321 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Gelarm - Геларм 37 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 3
Сбер - СберТройка 14 3
Почта России ПАО 2122 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
ВТБ - ВТБ24 665 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
BP - British Petroleum 182 1
Даниловский рынок 3 1
Альфа-Банк 1782 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 878 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Комос Групп 15 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 1
Музей Михаила Афанасьевича Булгакова 3 1
Coursera 52 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 20
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 14
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 18 10
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 985 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 582 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 3
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 192 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1222 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 109 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 676 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4049 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 15
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1133 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 3
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 512 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 2
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Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 32 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 154 2
Правительство Москвы - Наш город 103 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1616 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 55 1
Samsung Pay 292 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Samsung Galaxy 963 1
Яндекс.Заправки 28 1
Python - высокоуровневый язык программирования 955 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
НКТ - Р7-Офис 385 1
ЭЛАР ЭларСкан 140 1
Linux OS 10049 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Microsoft Windows 15756 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
UseTech - UseBus 29 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Савицкий Андрей 33 11
Ликсутов Максим 124 6
Собянин Сергей 395 6
Кирьянова Александра 138 3
Ноян Ольга 10 3
Ломтев Сергей 2 2
Кох Дмитрий 11 2
Сергунина Наталья 369 2
Меденцев Константин 98 2
Свинцов Андрей 46 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1018 2
Сотин Денис 205 2
Буланча Сергей 26 1
Гребенников Сергей 34 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Дук Евгений 2 1
Яновский Илья 1 1
Кустов Николай 1 1
Колесников Кирилл 6 1
Дорощук Аркадий 1 1
Артемова Анастасия 1 1
Мухачева Анна 1 1
Комиссаров Алексей 21 1
Фурсин Алексей 157 1
Трофимова Екатерина 6 1
Безбогов Сергей 47 1
Панков Александр 78 1
Мартынова Елена 87 1
Гусев Александр 36 1
Мерзляков Антон 16 1
Александров Александр 70 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 41
Россия - РФ - Российская федерация 145861 16
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 32 3
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 120 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 3
Земля - планета Солнечной системы 10412 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 3
Сингапур - Республика 1858 2
Германия - Федеративная Республика 12715 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 2
Индия - Bharat 5480 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 2
Москва - Новомосковск - Щербинка 34 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 682 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 878 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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