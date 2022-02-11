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«Яндекс.заправки» добавили более 60 зарядных станций для электромобилей

В «Яндекс.заправках» появилось более 60 электрозарядок Транспортного комплекса столицы, которые устанавливаются в рамках проекта «Энергия Москвы». В приложении можно найти ближайшую, проверить, свободна ли она, и проложить туда маршрут. Станции расположены в разных точках города, при этом подзарядка и парковка на них бесплатная. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В последней версии приложения «Яндекс.заправки» добавили специальный фильтр, чтобы на карте отображались только станции для электромобилей. Для этого нужно зайти в раздел «Фильтры» на главном экране и выбрать зарядку с подходящим типом коннектора. Позднее эти станции появятся и в других приложениях «Яндекса»: «Картах» и «Навигаторе».

Для зарядки нужно подключить кабель к электромобилю и перейти из «Заправок» в приложение «Московский транспорт». Затем выбрать там станцию на карте, разъем и указать время зарядки. Ее можно завершить в приложении раньше времени.

Кроме городских станций, в «Яндекс.заправках» уже доступно семь зарядок с собственным программным обеспечением — у Даниловского рынка и на подземной парковке универмага «Цветной». Платить на них нужно только за парковку.

«Яндекс.заправки» — это сервис, который помогает водителям во всем, что связано с заправкой автомобиля. К нему уже подключено около 8500 АЗС по всей России. Среди них — станции сетей «Роснефть», BP, «Шелл». Сервисом уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там топливо на сумму более 5 млрд руб. в месяц.

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