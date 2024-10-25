BP British Petroleum Бритиш Петролеум

BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.10.2024 Коллаборация Bloody x Savage Impact: игровые коврики BP-45 и SI-45

Bloody, бренд компьютерный периферии для геймеров, представил новый коврик SI-45, а также обновленный вариант коврика BP-45. Новинки стали частью коллаборации Bloody x Savage Impact, в дизайне моделей используются персонажи Proxy Boom и Renegade. Об этом CNews сообщили представители Merlion. BP-45 изгот
25.03.2019 BP: Прогнозы искусственного интеллекта могут приносить миллиардные прибыли

человеческого фактора». Обрабатывайте данные как можно быстрее С учетом огромных объемов данных, в BP сделали выбор в пользу сервиса Azure Machine Learning, потребляемого из облака Microsoft A
14.12.2018 В России создали ПО для «уберизации» автомоек, применяемое в BP, Total и Shell

й предполагает безлимитное количество моек в рамках абонентской платы. Разработанное в Питере ПО для «уберизации» бесконтактных автомоек создано по заказу голландской Car-Wash-Marketing, работающей с BP, Total и Shell Через личный кабинет пользователи могут просматривать информацию с детализацией по ценам, акциям, скидкам, прокладывать маршруты с учетом расположения станций, видеть, сколько
23.03.2018 Российское представительство BP внедрило облачную систему электронного документооборота DirectumRX

Российское представительство BP, одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, перешло на облачный электронный документооборот. Все договоры и ключевые документы по закупкам теперь согласуются в системе DirectumRX. Основ
10.03.2017 Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP

оекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью видеотрансляции.Logi
22.02.2017 «Компас» представила бесплатное учетное приложение для iOS

Санкт-Петербургская компания «Компас» разместила в App Store бесплатное учетное приложение для iOS, разработанное на основе платформы BP-Libitum, входящей в линейку продуктов CompasBP. Как рассказали CNews в «Компасе», это бесплатное приложение позволяет заниматься учетом, не покупая специальные решения для инвентаризации иму
30.06.2016 «Компас» представил Android-приложение BP-Libitum для риэлторов

Санкт-Петербургская компания «Компас» разместила в магазине Google Play приложение для риэлторов, демонстрирующее возможности платформы BP-Libitum, входящей в линейку продуктов CompasBP. Об этом CNews сообщили в «Компасе». Платформа BP-Libitum служит для быстрой разработки мобильных приложений, предназначенных для учета

28.10.2013 Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА

Общий смысл реформы ИТ-блока «Роснефти» после слияния с ТНК-BP объясняется в документах компании соответствием требованиям бизнеса, достижением синергии объединяющихся структур и централизацией ИТ. Сейчас в структуре ИТ-службы нефтяной компании выделены
31.01.2013 ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора

Как стало известно CNews, с 1 февраля на место вернувшегося в «Альфа-банк» Мартина Пилецки вице-президентом ТНК-BP по информационным технологиям назначен ветеран нефтяной компании Андрей Малютин. В пресс-службе подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев отказались. Андрей Малютин является

25.12.2012 ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк»

Руководителем блока «Информационные технологии» «Альфа-банка» назначен Мартин Пилецки, пришедший из ТНК-BP, заявили CNews в банке. Выпускник факультета микроэлектроники Чешского политехнического института в Праге Пилецки уже работал в «Альфа-банке» с 2001 по 2009 гг. - сначала директором по инфор
20.12.2012 Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское

ТНК-BP завершает переговоры с израильской компанией Retalix и готовится подписать с ней пятилетнее соглашение объемом $20 млн на оказание комплекса услуг по разработке и сопровождению решений для а
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом

ходящая в группу «Армада», вместе со специалистами заказчика завершила первый этап сервисно-инжиниринговых работ в рамках программы газовых проектов для «Роспан Интернешнл», входящего в структуру ТНК-BP. Программа газовых проектов ставит целью полномасштабную разработку Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского газоконденсатных лицензионных участков, которая позволит ТНК-BP выйти на

25.10.2012 ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть»

Глава ИТ-департамента и заместитель вице-президента ТНК-BP по ИТ Антон Строкович перешел на работу в «Роснефть». В ТНК-BP подтвердили, что руководитель «принял решение продолжить карьеру за пределами компании и 19 октября покинул компанию». В
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом

Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации базовых процессов управления персоналом в ТНК-BP. Главной целью проекта стало повышение эффектив
14.03.2012 В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга

ТНК-BP передала на аутсорсинг группе Optima поддержку 17,5 тыс. рабочих мест в своих офисах по всей России (в Москве, Саратове, Рязани, Нижневартовске, Новом Уренгое и других регионах). Трехлетний

28.10.2011 «Запсибнефтепродукт» автоматизировал договорной документооборот

Компания «Современные технологии» завершила внедрение решения «Шаблон договорной работы ТНК-BP “ПиТ”» на базе системы Directum в компании «Запсибнефтепродукт». Проект является частью масштабного тиражирования решения на предприятиях ТНК-ВР, говорится в сообщении компании Directum. «За
22.09.2011 Не сумев продать своего ИТ-аутсорсера, ТНК-BP решила его раздать

1 октября 2011 г. ТНК-BP объявит первый из ряда тендеров на внешний ИТ-аутсорсинг. «До конца года будет выбрана компания, которая предоставит нам услуги полевых инженеров поддержки пользователей, - заявил CNews заме
03.08.2011 «Инфосистемы Джет» автоматизировали управление правами доступа в ТНК-BP

ионными данными и правами доступа пользователей к информационным ресурсам (Identity Management, IdM) для ТНК-ВР. Проект реализован на базе Oracle Waveset (ранее Sun Java System Identity Manager). ТНК-BP уделяет большое внимание обеспечению информационной безопасности активов компании и эффективности управления ИТ. Внедрение системы IdM является одним из наиболее действенных и перспективных

06.06.2011 Претенденты на ИТ-бизнес ТНК-BP приступили к оценке его стоимости

Вторая попытка продать 100% дочку “ТНК-BP Холдинга” “ТБинформ”, отвечающую за ИТ-аутсорсинг материнской организации, дошла до стадии оценки стоимости актива. «ТНК-ВР завершила этап предквалификации среди компаний, выразивших интерес
04.04.2011 BP потеряла ноутбук с личными данными тысяч людей

Британский нефтегазовый гигант BP сообщил о крупной информационной утечке – сотрудник компании потерял в результате кражи ноутбук, содержащий личные данные тысяч людей, подавших заявки на выплату компенсаций после разлива не
04.03.2011 «Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP

Компании «Ай-Теко», «Танаис» и ТНК-BP сообщили о завершении проекта по тиражированию типового решения, автоматизирующего договорную работу, в дочерних обществах ТНК-ВР — «ТНК-BP Северная столица», «Карелиянефтепродукт» и

05.08.2010 «Ай-Теко» тиражирует решение по договорной работе на базе Directum в «дочках» ТНК-BP

вных заказчиков, сообщила о новом проекте по тиражированию шаблонного решения по договорной работе, реализованного в 2008 г. на базе программного обеспечения Directum, в дочерних компаниях группы ТНК-BP. «Проект характеризуют сжатые сроки и необходимость неукоснительного соблюдения графика, поскольку внедрения идут одновременно в нескольких компаниях холдинга. Заказчиком были предъявлены вы
13.07.2010 Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP"

Федеральная антимонопольная служба сообщила об удовлетворении ходатайства «Группы компаний Систематика» о приобретении 100% акций «ТБинформ» - «дочки» нефтяной компании «ТНК-BP». На прошлой неделе служба одобрила аналогичное ходатайство от финской TietoEnator Global. Представитель Tieto подтвердил участие своей компании в тендере по покупке «ТБинформ», отказавшись

09.06.2010 BP выкупила у Google и Yahoо ключевые слова о разливе нефти

Британская нефтегазовая компания BP, которая уже больше месяца занимается ликвидацией последствий утечки нефти в Мексиканском заливе, приобрела у поисковиков Google и Yahoo права на словосочетания, связанные с разливом нефти.

15.04.2010 Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum

Компания Directum продолжает тиражирование шаблона договорной работы «ПиТ» на платформе Directum на предприятиях ТНК-BP. Решение было внедрено на очередном предприятии блока — «Саратовском нефтеперерабатывающем заводе». В блок «Переработка и Торговля» («ПиТ») холдинга ТНК-BP входят перерабатывающие пре
30.10.2009 Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP

Компания VMware сообщила о том, что ТНК-BP, российская нефтяная компания, сделала технологии виртуализации VMware стандартом корпоративной ИТ-инфраструктуры. ИТ-инфраструктура компании состоит из нескольких вычислительных центров, кр
21.04.2009 Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP

Компания Digital Security завершила работы по оценке защищенности системы управления взаимоотношениями с поставщиками для компании ТНК-BP. Для управления взаимоотношениями с поставщиками в ТНК-BP используется решение SAP SRM (Supplier Relationship Management), которое ориентировано на оптимизацию бизнес–процессов и сниж
17.10.2008 Redlab/Redcenter внедрит SAP HCM в «дочке» ТНК-BP

Компания Redlab/Redcenter выиграла тендер ТНК-BP на выполнение работ по тиражированию функциональности системы управления персоналом на базе модуля HCM системы SAP ERP, являющейся для нефтяной компании корпоративным стандартом управления п
05.12.2007 «АйТи» поможет ТНК-BP модернизировать розничную торговлю

Подведены промежуточные итоги консалтингового и внедренческого проектов «АйТи» для сбытовых предприятий ТНК-BP. «АйТи» с 2006 г. помогает сбытовым предприятиям ТНК-BP переходить на новую модель бизнес-процессов розничной торговли, а также с 2007 г. автоматизирует процессы розничной торговли, в
14.11.2007 IDS Scheer помогает ТНК-BP оптимизировать систему управления

Компании IDS Scheer Россия и страны СНГ и ТНК-BP объявили о завершении проекта по созданию концепции «Центра компетенции ARIS» в рамках оптимизации системы управления в одной из крупнейших нефтяных компаний России. Целью проекта была разра
13.08.2007 PM Expert разработала курсы по управлению ИТ-проектами для ТНК-BP

Компания PM Expert реализовала для ТНК-BP комплексную программу обучения «Менеджер ИТ-проектов ТНК-BP». По заказу ТНК-BP компанией PM Expert были разработаны 8 учебных модулей по управлению проектами в составе 3 базовы
04.04.2007 PM Expert помогла Microsoft реализовать 3 проекта для ТНК- BP

Общая координация выполнения проектов, осуществленная PM Expert, позволила Microsoft завершить для ТНК-BP вторую фазу проекта «Стандартная операционная среда» (SOE), проект «Панель управления парком ПК» (PC Management Dashboard) и проект внедрения решения Microsoft Windows Rights Management. Три
12.12.2005 BP рекламируется на виртуальных трассах

Маркетологи British Petroleum Lubricants USA нашли, по их мнению, наиболее привлекательный способ рекламы
24.06.2005 "ТНК-BP Менеджмент" внедрила SAP XI

P в странах СНГ» и системный интегратор Info Industries Group сообщили о завершении проекта внедрения интеграционной платформы SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) в российской нефтяной компании «ТНК-BP Менеджмент». По утверждению поставщика системы и интегратора, это первое в России внедрение данного решения. До начала реализации проекта в «ТНК-BP Менеджмент» использовались такие ре
30.10.2003 "Ай-Теко" внедрила процесс управления конфигурациями в ТНК-BP

Компания «Ай-Теко» объявляет о завершении внедрения процесса управления конфигурациями в аппарате управления ТНК-BP г. Москвы, выполненного в рамках проекта «Внедрение ITSM» и направленного на повышение эффективности функционирования и управления ИТ-инфраструктурой. Целью проекта являлось обеспечение конт
22.05.2001 "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" объявила о начале промо-акции в минисупермаркетах BP, экспресс-магазинах, на автозаправочных комплексах British Petroleum

Телекоммуникационный оператор ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ объявляет о начале промо-акции в минисупермаркетах BP, экспресс-магазинах, на автозаправочных комплексах British Petroleum. Акция является первы
25.04.2001 British Petroleum намерена построить новый завод по производству солнечных батарей в Германии

а ВР в Мадриде. Поначалу завод будет использовать модули на основе кристаллического кремния. Готовая продукция будет устанавливаться на крышах жилых и коммерческих зданий в Германии и других странах. British Petroleum к настоящему времени имеет шесть предприятий по производству солнечных батарей и фотоэлементов суммарной мощностью 40 МВт в четырех странах мира, сообщила The Engineer.
15.08.2000 IBM заключила $200 млн. соглашение по предоставлению IT-услуг British Petroleum

Компания British Petroleum сообщила о заключении соглашения с IBM стоимостью $200 млн. сроком на 5 лет. По условиям соглашения, IBM будет предоставлять British Petroleum различные услуги сферы ин
01.12.1999 MCI WorldCom и BP заключают договор на $650 млн

Фирма MCI WorldCom заключила с нефтяной компанией BP Amoco договор оцениваемый в $650 млн. По его условиям MCI предоставит BP свои телекоммуникационные и Интернет услуги для поддержания развития электронного бизнеса этой компании. MCI W
30.11.1998 IBS подписала соглашение на создание и ввод в эксплуатацию системы розничной торговли для АЗС British Petroleum

ает возможность распространения ИАС, созданной на основе RAP BOS, не ограничиваясь АЗС с логотипом "BP". Продажа другим компаниям будет осуществляться с распределением полученного дохода в равн

