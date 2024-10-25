BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум

Коллаборация Bloody x Savage Impact: игровые коврики BP-45 и SI-45 Bloody, бренд компьютерный периферии для геймеров, представил новый коврик SI-45, а также обновленный вариант коврика BP-45. Новинки стали частью коллаборации Bloody x Savage Impact, в дизайне моделей используются персонажи Proxy Boom и Renegade. Об этом CNews сообщили представители Merlion. BP-45 изгот

BP: Прогнозы искусственного интеллекта могут приносить миллиардные прибыли человеческого фактора». Обрабатывайте данные как можно быстрее С учетом огромных объемов данных, в BP сделали выбор в пользу сервиса Azure Machine Learning, потребляемого из облака Microsoft A

В России создали ПО для «уберизации» автомоек, применяемое в BP, Total и Shell й предполагает безлимитное количество моек в рамках абонентской платы. Разработанное в Питере ПО для «уберизации» бесконтактных автомоек создано по заказу голландской Car-Wash-Marketing, работающей с BP, Total и Shell Через личный кабинет пользователи могут просматривать информацию с детализацией по ценам, акциям, скидкам, прокладывать маршруты с учетом расположения станций, видеть, сколько

Российское представительство BP внедрило облачную систему электронного документооборота DirectumRX Российское представительство BP, одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, перешло на облачный электронный документооборот. Все договоры и ключевые документы по закупкам теперь согласуются в системе DirectumRX. Основ

Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP оекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью видеотрансляции.Logi

«Компас» представила бесплатное учетное приложение для iOS Санкт-Петербургская компания «Компас» разместила в App Store бесплатное учетное приложение для iOS, разработанное на основе платформы BP-Libitum, входящей в линейку продуктов CompasBP. Как рассказали CNews в «Компасе», это бесплатное приложение позволяет заниматься учетом, не покупая специальные решения для инвентаризации иму

«Компас» представил Android-приложение BP-Libitum для риэлторов Санкт-Петербургская компания «Компас» разместила в магазине Google Play приложение для риэлторов, демонстрирующее возможности платформы BP-Libitum, входящей в линейку продуктов CompasBP. Об этом CNews сообщили в «Компасе». Платформа BP-Libitum служит для быстрой разработки мобильных приложений, предназначенных для учета

Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА Общий смысл реформы ИТ-блока «Роснефти» после слияния с ТНК-BP объясняется в документах компании соответствием требованиям бизнеса, достижением синергии объединяющихся структур и централизацией ИТ. Сейчас в структуре ИТ-службы нефтяной компании выделены

ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора Как стало известно CNews, с 1 февраля на место вернувшегося в «Альфа-банк» Мартина Пилецки вице-президентом ТНК-BP по информационным технологиям назначен ветеран нефтяной компании Андрей Малютин. В пресс-службе подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев отказались. Андрей Малютин является

ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк» Руководителем блока «Информационные технологии» «Альфа-банка» назначен Мартин Пилецки, пришедший из ТНК-BP, заявили CNews в банке. Выпускник факультета микроэлектроники Чешского политехнического института в Праге Пилецки уже работал в «Альфа-банке» с 2001 по 2009 гг. - сначала директором по инфор

Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское ТНК-BP завершает переговоры с израильской компанией Retalix и готовится подписать с ней пятилетнее соглашение объемом $20 млн на оказание комплекса услуг по разработке и сопровождению решений для а

PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом ходящая в группу «Армада», вместе со специалистами заказчика завершила первый этап сервисно-инжиниринговых работ в рамках программы газовых проектов для «Роспан Интернешнл», входящего в структуру ТНК-BP. Программа газовых проектов ставит целью полномасштабную разработку Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского газоконденсатных лицензионных участков, которая позволит ТНК-BP выйти на

ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть» Глава ИТ-департамента и заместитель вице-президента ТНК-BP по ИТ Антон Строкович перешел на работу в «Роснефть». В ТНК-BP подтвердили, что руководитель «принял решение продолжить карьеру за пределами компании и 19 октября покинул компанию». В

ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации базовых процессов управления персоналом в ТНК-BP. Главной целью проекта стало повышение эффектив

В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга ТНК-BP передала на аутсорсинг группе Optima поддержку 17,5 тыс. рабочих мест в своих офисах по всей России (в Москве, Саратове, Рязани, Нижневартовске, Новом Уренгое и других регионах). Трехлетний

«Запсибнефтепродукт» автоматизировал договорной документооборот Компания «Современные технологии» завершила внедрение решения «Шаблон договорной работы ТНК-BP “ПиТ”» на базе системы Directum в компании «Запсибнефтепродукт». Проект является частью масштабного тиражирования решения на предприятиях ТНК-ВР, говорится в сообщении компании Directum. «За

Не сумев продать своего ИТ-аутсорсера, ТНК-BP решила его раздать 1 октября 2011 г. ТНК-BP объявит первый из ряда тендеров на внешний ИТ-аутсорсинг. «До конца года будет выбрана компания, которая предоставит нам услуги полевых инженеров поддержки пользователей, - заявил CNews заме

«Инфосистемы Джет» автоматизировали управление правами доступа в ТНК-BP ионными данными и правами доступа пользователей к информационным ресурсам (Identity Management, IdM) для ТНК-ВР. Проект реализован на базе Oracle Waveset (ранее Sun Java System Identity Manager). ТНК-BP уделяет большое внимание обеспечению информационной безопасности активов компании и эффективности управления ИТ. Внедрение системы IdM является одним из наиболее действенных и перспективных

Претенденты на ИТ-бизнес ТНК-BP приступили к оценке его стоимости Вторая попытка продать 100% дочку “ТНК-BP Холдинга” “ТБинформ”, отвечающую за ИТ-аутсорсинг материнской организации, дошла до стадии оценки стоимости актива. «ТНК-ВР завершила этап предквалификации среди компаний, выразивших интерес

BP потеряла ноутбук с личными данными тысяч людей Британский нефтегазовый гигант BP сообщил о крупной информационной утечке – сотрудник компании потерял в результате кражи ноутбук, содержащий личные данные тысяч людей, подавших заявки на выплату компенсаций после разлива не

«Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP Компании «Ай-Теко», «Танаис» и ТНК-BP сообщили о завершении проекта по тиражированию типового решения, автоматизирующего договорную работу, в дочерних обществах ТНК-ВР — «ТНК-BP Северная столица», «Карелиянефтепродукт» и

«Ай-Теко» тиражирует решение по договорной работе на базе Directum в «дочках» ТНК-BP вных заказчиков, сообщила о новом проекте по тиражированию шаблонного решения по договорной работе, реализованного в 2008 г. на базе программного обеспечения Directum, в дочерних компаниях группы ТНК-BP. «Проект характеризуют сжатые сроки и необходимость неукоснительного соблюдения графика, поскольку внедрения идут одновременно в нескольких компаниях холдинга. Заказчиком были предъявлены вы

Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP" Федеральная антимонопольная служба сообщила об удовлетворении ходатайства «Группы компаний Систематика» о приобретении 100% акций «ТБинформ» - «дочки» нефтяной компании «ТНК-BP». На прошлой неделе служба одобрила аналогичное ходатайство от финской TietoEnator Global. Представитель Tieto подтвердил участие своей компании в тендере по покупке «ТБинформ», отказавшись

BP выкупила у Google и Yahoо ключевые слова о разливе нефти Британская нефтегазовая компания BP, которая уже больше месяца занимается ликвидацией последствий утечки нефти в Мексиканском заливе, приобрела у поисковиков Google и Yahoo права на словосочетания, связанные с разливом нефти.

Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum Компания Directum продолжает тиражирование шаблона договорной работы «ПиТ» на платформе Directum на предприятиях ТНК-BP. Решение было внедрено на очередном предприятии блока — «Саратовском нефтеперерабатывающем заводе». В блок «Переработка и Торговля» («ПиТ») холдинга ТНК-BP входят перерабатывающие пре

Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP Компания VMware сообщила о том, что ТНК-BP, российская нефтяная компания, сделала технологии виртуализации VMware стандартом корпоративной ИТ-инфраструктуры. ИТ-инфраструктура компании состоит из нескольких вычислительных центров, кр

Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP Компания Digital Security завершила работы по оценке защищенности системы управления взаимоотношениями с поставщиками для компании ТНК-BP. Для управления взаимоотношениями с поставщиками в ТНК-BP используется решение SAP SRM (Supplier Relationship Management), которое ориентировано на оптимизацию бизнес–процессов и сниж

Redlab/Redcenter внедрит SAP HCM в «дочке» ТНК-BP Компания Redlab/Redcenter выиграла тендер ТНК-BP на выполнение работ по тиражированию функциональности системы управления персоналом на базе модуля HCM системы SAP ERP, являющейся для нефтяной компании корпоративным стандартом управления п

«АйТи» поможет ТНК-BP модернизировать розничную торговлю Подведены промежуточные итоги консалтингового и внедренческого проектов «АйТи» для сбытовых предприятий ТНК-BP. «АйТи» с 2006 г. помогает сбытовым предприятиям ТНК-BP переходить на новую модель бизнес-процессов розничной торговли, а также с 2007 г. автоматизирует процессы розничной торговли, в

IDS Scheer помогает ТНК-BP оптимизировать систему управления Компании IDS Scheer Россия и страны СНГ и ТНК-BP объявили о завершении проекта по созданию концепции «Центра компетенции ARIS» в рамках оптимизации системы управления в одной из крупнейших нефтяных компаний России. Целью проекта была разра

PM Expert разработала курсы по управлению ИТ-проектами для ТНК-BP Компания PM Expert реализовала для ТНК-BP комплексную программу обучения «Менеджер ИТ-проектов ТНК-BP». По заказу ТНК-BP компанией PM Expert были разработаны 8 учебных модулей по управлению проектами в составе 3 базовы

PM Expert помогла Microsoft реализовать 3 проекта для ТНК- BP Общая координация выполнения проектов, осуществленная PM Expert, позволила Microsoft завершить для ТНК-BP вторую фазу проекта «Стандартная операционная среда» (SOE), проект «Панель управления парком ПК» (PC Management Dashboard) и проект внедрения решения Microsoft Windows Rights Management. Три

BP рекламируется на виртуальных трассах Маркетологи British Petroleum Lubricants USA нашли, по их мнению, наиболее привлекательный способ рекламы

"ТНК-BP Менеджмент" внедрила SAP XI P в странах СНГ» и системный интегратор Info Industries Group сообщили о завершении проекта внедрения интеграционной платформы SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) в российской нефтяной компании «ТНК-BP Менеджмент». По утверждению поставщика системы и интегратора, это первое в России внедрение данного решения. До начала реализации проекта в «ТНК-BP Менеджмент» использовались такие ре

"Ай-Теко" внедрила процесс управления конфигурациями в ТНК-BP Компания «Ай-Теко» объявляет о завершении внедрения процесса управления конфигурациями в аппарате управления ТНК-BP г. Москвы, выполненного в рамках проекта «Внедрение ITSM» и направленного на повышение эффективности функционирования и управления ИТ-инфраструктурой. Целью проекта являлось обеспечение конт

"ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" объявила о начале промо-акции в минисупермаркетах BP, экспресс-магазинах, на автозаправочных комплексах British Petroleum Телекоммуникационный оператор ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ объявляет о начале промо-акции в минисупермаркетах BP, экспресс-магазинах, на автозаправочных комплексах British Petroleum. Акция является первы

British Petroleum намерена построить новый завод по производству солнечных батарей в Германии а ВР в Мадриде. Поначалу завод будет использовать модули на основе кристаллического кремния. Готовая продукция будет устанавливаться на крышах жилых и коммерческих зданий в Германии и других странах. British Petroleum к настоящему времени имеет шесть предприятий по производству солнечных батарей и фотоэлементов суммарной мощностью 40 МВт в четырех странах мира, сообщила The Engineer.

IBM заключила $200 млн. соглашение по предоставлению IT-услуг British Petroleum Компания British Petroleum сообщила о заключении соглашения с IBM стоимостью $200 млн. сроком на 5 лет. По условиям соглашения, IBM будет предоставлять British Petroleum различные услуги сферы ин

MCI WorldCom и BP заключают договор на $650 млн Фирма MCI WorldCom заключила с нефтяной компанией BP Amoco договор оцениваемый в $650 млн. По его условиям MCI предоставит BP свои телекоммуникационные и Интернет услуги для поддержания развития электронного бизнеса этой компании. MCI W