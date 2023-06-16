Контакт-центр «Московский транспорт» расширил проект по SMS-информированию горожан о номере их обращения

В Москве масштабировали пилотный проект по SMS-информированию горожан в контакт-центре «Московский транспорт». Теперь получить SMS с номером своего обращения жители могут по всем вопросам, связанным с работой городского транспорта. Раньше такая возможность в тестовом режиме была доступна только для звонков, связанных с работой наземного транспорта, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Уведомления с помощью SMS позволят не волноваться, если забудете номер своей заявки — вы легко сможете отслеживать ее статус. Обращение будет зафиксировано, а номер пришлют на телефон. С момента запуска сервиса операторы отправили уже 10 тыс. уведомлений. Мы запускаем новые пассажирские сервисы в городском транспорте, чтобы ваши поездки становились еще удобнее. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что по номеру заявки оператор горячей линии может быстро узнать статус обращения и сообщить его горожанину.

«Человеку достаточно заглянуть в смартфон и назвать оператору номер заявки, а он быстро найдет в системе результаты ее обработки. Так город экономит время жителей и помогает специалистам контакт-центра работать еще эффективнее. Поэтому операторы контакт-центра «Московский транспорт» активно используют новый функционал. Ежедневно в ответ на звонки горожан, касающиеся работы городского транспорта, они направляют более 150 сообщений с номером заявки», – сказал Андрей Савицкий, руководитель Общегородского контакт-центра.

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Чаще всего в ходе пилотного проекта жители обращались на горячую линию по вопросам соблюдения расписания на маршрутах городского транспорта, увеличения количества автобусов, качества работы водителей, а также оставляют свои предложения по изменению или запуску новых маршрутов. Теперь SMS-сообщение с номером заявки и сроком рассмотрения обращения горожане смогут получить по более чем 500 тематикам, касающимся работы всего транспортного комплекса Москвы. Среди них: работа водителей наземного транспорта, информационных табло, состояние остановок городского транспорта, работа метрополитена, парковок и др.