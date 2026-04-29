Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года. Он обрабатывает около пяти миллионов обращений жителей каждый месяц. Например, по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы: +7 495 777-77-77 жители получают информацию о деятельности различных ведомств и центров госуслуг. Единый диспетчерский центр по номеру: +7 495 539-53-53 консультирует по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Записаться, а также отменить или перенести запись на прием к врачу можно по телефону: +7 495 539-30-00. Контакт-центр «Московский транспорт» позволяет получить информацию о маршрутах городского транспорта, порядке оплаты проезда и тарифах. Позвонить можно по номеру 3210 с мобильного телефона.