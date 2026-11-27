Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Эволента Интернет для жизни
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Эволента и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 1309 2
|1С-Паблишинг 5 1
|UDV group - ТриниДата 7 1
|1С 9850 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 495 1
|Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 285 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 125 1
|Рустамов Рустам 568 1
|Никифоров Николай 1143 1
|Абрамков Александр 45 1
|Сальников Алексей 5 1
|Гудков Павел 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170412 3
|Казахстан - Республика 6180 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48493 1
|Россия - ПФО - Мордовия Республика 670 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.