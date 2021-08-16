Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента»

«Ред софт» и ГК «Эволента» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и программного обеспечения для автоматизации деятельности многофункциональных центров: системы исполнения электронных регламентов и межведомственного взаимодействия, системы проектирования электронных регламентов, системы управления электронной очередью.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Система исполнения электронных регламентов и межведомственного взаимодействия (СИЭР) автоматизирует основные административно-управленческие процессы предоставления государственных и муниципальных услуг. Предназначена для работы многофункциональных центров, работающих в режиме «одного окна». СИЭР интегрирована с инфраструктурой Электронного правительства: ЕСИА, ЕПГУ, ФРГУ, СМЭВ, ГИС ГМП, ИАС МКГУ, ИС МДМ, ФГИС ЕРП, ФИАС и прочими. Зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Система проектирования электронных регламентов (СПЭР) предназначена для настройки процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, межведомственного взаимодействия, печатных форм, нормативно-справочной информации и других параметров. Зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Система управления электронной очередью (СУЭО) поддерживает неограниченное количество внешних и скрытых очередей, настраивает их буквенное обозначение в номере талона и средствах оповещения (Ф001, Ф002, Ф003, Ю001). Учитывает временные затраты и возможность приема, позволяет работать окнам в одном из трех режимов: ручном, полуавтоматическом и автоматическом, а также включает систему приоритетов. Зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Замещение иностранного ПО и цифровизация – взаимосвязанные процессы. Поэтому важен комплексный подход, в рамках которого внедрение осуществлялось бы на базе санкционно устойчивого технологического стека с российской операционной системой в центре. «Ред ОС» – среди первых отечественных ОС, которая подтвердила совместимость с ПО для автоматизации рабочих процессов МФЦ, разработанное ГК «Эволента». Использование нашего совместного решения позволит оптимизировать работу многофункциональных центров, отвечая при этом главным направлениям развития нашего государства: цифровой трансформации и импортозамещению», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Программное обеспечение работает с заданной производительностью, функциональное тестирование продуктов не выявило никаких критических несоответствий. Полученный в ходе работы результат позволяет рекомендовать заказчикам, многофункциональным центрам и органам государственной власти совместное использование СИЭР, СПЭР, СУЭО и «Ред ОС», – сказал руководитель управления внедрения и эксплуатации «Эволента» Вячеслав Маслов.