НИУ ВШЭ ИГМУ Институт государственного и муниципального управления


СОБЫТИЯ


26.01.2026 Исследование: легальный бизнес теряет до 60 млрд руб. из-за серого рынка радиоэлектроники 2
20.12.2021 Объем «откатов» при госзакупках превышает 6,5 трлн руб. «Откат» достигает 65% госконтракта 2
01.08.2012 ВШЭ и «Эволента» автоматизировали процесс внесения изменений в ТКМВ 1
23.12.2011 Вышла новая версия информационной системы проектирования технологических карт межведомственного взаимодействия 1
24.08.2011 Разработана информационная система проектирования технологических карт межведомственного взаимодействия 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

НИУ ВШЭ ИГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦОСиВТ - Центр Открытых Систем и Высоких Технологий 8 1
Эволента - Интернет для жизни 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 89 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2823 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 100 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1838 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Головщинский Константин 1 1
Краснов Игорь 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1820 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 401 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1286 4
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414634, в очереди разбора - 727573.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

