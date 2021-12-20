Объем «откатов» при госзакупках превышает 6,5 трлн руб. «Откат» достигает 65% госконтракта

Стал известен размер откатов при проведении российских госзакупок. Он почти достиг 6,6 трлн руб., а это треть доходной части бюджета всей страны. За победу в тендере компании «откатывают» вплоть до 65% суммы контракта, притом в схеме может участвовать как непосредственный заказчик, так и другие участники тендера. Им выплачиваются так называемые «отступные».

Российские традиции незыблемы

Коррупция в России при госзакупках достигла колоссальных масштабов. Как пишет РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, объем откатов в этой сфере исчисляется триллионами рублей.

Суммарный объем коррупционных выплат при госзакупках достиг почти 6,6 трлн руб. Для сравнения, это равно трети доходной части всего российского бюджета. Коррупция и госконтракты настолько тесно переплетены, что с ней сталкивается абсолютное большинство компаний, пожелавших принять участие в гостендерах.

С коррупцией при прохождении госконкурсов имели дело около 71% поставщиков. Размер взятки тоже немаленький – в среднем он составляет 22,5% от суммы государственного контракта.

Все оценки, приведенные в отчете об исследовании ВШЭ, основаны на опросе более 1200 российских компаний, участвующих в госзакупках. Среди респондентов 7% относятся к крупному бизнесу, 34% - к среднему, а оставшиеся 53% являются представителями малого бизнеса.

Насколько все серьезно

Объем взяток при госконтрактах, почти достигший 6,6 трлн руб., сопоставим с 6,2% ВВП России за весь 2020 г. Также это приблизительно 35,3% доходной части всего федерального бюджета страны.

В ряде случаев компании платят более 50% от стоимости госконтракта ради победы в тендере

В отчете ВШЭ прямым текстом говорится, что суммарные объемы откатов при госзакупках настолько велик, что уже превышает расходы консолидированного бюджета на фундаментальные сферы государства, например, на образование или здравоохранение.

Далеко не все респонденты, принявшие участие в опросе, давали прямые ответы на прямые вопросы о коррупции, поскольку само по себе это явление в России уголовно наказуемо. Не исключено, что без этого результаты исследования были бы еще более впечатляющими. Аналитики ВШЭ задавали участникам и косвенные вопросы, к примеру, «от чего зависит, платят ли компании неформально при госзакупках».

Методика исследования

Как сообщил РБК один из авторов исследования, замдиректор Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский, участники опроса рассказали в сумме о 2300 случаев выполнения госконтрактов, в которых фигурировал откат. Они называли различные суммы выплат, включая нулевые.

Исследователи складывали все названные суммы, затем отдельно складывали все размеры госконтрактов после делили первое значение на второе. Итогом вычислений стал средний процент неформальных выплат, составивший 22,5% от суммы контракта.

Также исследователи учли суммарный размер затрат на госзакупки в рамках 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов) и 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний) по итогам всего 2020 г. Они составили 29,1 трлн руб. «Экстраполировав процентное значение среднего размера взятки на все множество госзакупок, ученые оценили рынок коррупционных выплат в 6,56 трлн руб.», – пишет РБК.

Сколько платят компании

На косвенные вопросы аналитиков ВШЭ о наличии так называемых «неформальных выплат» при госзакупках положительно ответили около двух третей респондентов. 28% или затруднились с ответом, или отказались что-либо комментировать.

Как проверить ЭЦП? Интеграция

Размеры взятки в госконтрактах не фиксированы. Кому-то повезло заплатить лишь 3% или 5% от суммы контракта, кто-то был вынужден «поделиться» 10%, кому-то указали на 20%. Наименее везучие отдавали вплоть до 65%, и лишь минимальное число респондентов, 14%, заявили, что не давали никаких откатов.

Что толкает бизнесменов на преступление

83% опрошенных заявили, что всячески осуждают коррупцию. В то же время, исходя из итогов исследования, российские бизнесмены вынуждены прибегать к откатам из-за слишком высокой конкуренции в гостендерах.

«В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг», – говорится в отчете об исследовании.

Сложившаяся в сфере госзакупок ситуация настолько плоха, что для 37% компаний, участвовавших в опросе, откат является главным фактором получения контракта. Они выделяют два вида сговора – вертикальный, когда поставщик напрямую договаривается с заказчиком, и горизонтальный. В этом случае коррупционная схема осуществляется между непосредственными участниками торгов.

Как пишет РБК, подобные махинации имеют вполне очевидные последствия в виде крайне низкого качества оказываемых услуг и проводимых работ по «откатным» госконтрактам. В качестве примера издание приводит строительство больниц и детских садов, а также закупку лекарств.

Как решить проблему

Константин Головщинский сообщил изданию, что для решения проблемы откатов в госконтрактах следует в первую очередь предоставить «большую свободу заказчику». «Любое законодательное регулирование не нужно перегружать несвойственными ему антикоррупционными функциями. Задача такого регулирования одна — обеспечить поставку качественных товаров в срок, а не бороться с коррупцией», — рассуждает эксперт. По его мнению, нужно контролировать не саму процедуру госконтракта, а результаты выполнения закупок по нему.

Счетная палата, по информации издания, регулярно проводит аудит сферы госзакупок. Однако пока что она не проводила мероприятий, посвященных именно вопросам коррупции, хотя в обозримом будущем это может измениться. «В настоящее время проводится экспертно-аналитическое мероприятие “Анализ проблем, связанных с выявлением правонарушений и преступлений при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также с использованием угрозы административной и уголовной ответственности как инструмента обеспечения законности поведения участников федеральной контрактной системы”. Оно будет завершено в следующем году (в 2022 г. – прим CNews», – сообщили представители Счетной палаты.

Усилить надзор за госзакупками собирается и Генпроратура, Еще в начале 2021 г. российский генпрокурор Игорь Краснов издал приказ «Об организации прокурорского надзора в сфере закупок» с целью формирования «единообразной правоприменительной практики и применение всех прокурорских полномочий по обеспечению законности в сфере закупок». Для примера, по итогам 2020 г. силами прокуроров было выявлено около 150 тыс. различных коррупционных нарушений в госконтрактах. Это послужило причиной заведения более 700 уголовных дел и привлечения к ответственности свыше 40 тыс. человек.