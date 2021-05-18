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Федеральное казначейство России ГИС ГМП Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах



18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
31.10.2018 R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3
18.01.2016 ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий
23.12.2015 В банке «Возрождения завершен проект по передаче данных о платежах в ГИС ГМП
22.06.2015 «БСС-Безопасность» поможет привести системы в соответствие с форматом ГИС ГМП версии 1.16.1
12.09.2014 В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП
29.05.2014 В Ивановской области запущена в эксплуатацию ГИС ГМП
19.02.2014 «Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП
05.11.2013 «БАРС Груп» внедрила РИС ГМП в Новосибирской области
30.10.2013 «Уралтрансбанк» подключился к ГИС ГМП с помощью Neoflex GISAdapter
10.10.2013 BSS наращивает темпы подключения банков к ГИС ГМП
07.10.2013 Банк «Агропромкредит» подключился к ГИС ГМП
04.10.2013 Банк «Камский горизонт» подключился к ГИС ГМП и запустил «Мобильный Бизнес Клиент» для юридических лиц
11.09.2013 С помощью решения R-Style Softlab на электронный обмен документами с ГИС ГМП перешли 50 банков
04.09.2013 Подключение к ГИС ГМП в системе CyberPlat занимает один день
02.09.2013 BSS Engineering сократила срок подключения банков к ГИС ГМП до 1 рабочего дня
27.08.2013 «Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков
22.08.2013 Банк «Интеркоммерц» подключился к ГИС ГМП
18.07.2013 ОТР предлагает банкам услугу подключения к ГИС ГМП
15.07.2013 «СБ Банк» подключился к ГИС ГМП
20.05.2013 «МСП Банк» подключается к ГИС ГМП через «Quorum. СМЭВ-Интегратор»
23.04.2013 Федеральная система «Город» предлагает решение для информационного взаимодействия с ГИС ГМП

Публикаций - 220, упоминаний - 374

Федеральное казначейство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 18
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 16
Oracle Corporation 6035 14
Yandex - Яндекс 5015 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 8
Бифит - Bifit 81 7
АйТи 1179 7
Quorum - Кворум 96 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Microsoft Corporation 22497 5
Крок - Croc 1616 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Барс груп 499 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 225 4
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 48 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 4
Polycom - Поликом Россия 378 4
iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 21 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 4
6072 4
ФОРС - Центр разработки 390 4
Ред Софт - Red Soft 299 3
Red Hat 1183 3
ПрограмБанк 94 3
Программный продукт ГК 3960 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 3
Diasoft - Диасофт 534 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Artwell - Артвелл 14 3
Парус Корпорация 442 2
InterSystems - ИнтерСистемз 131 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 170 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 2
Восход ФГБУ НИИ 529 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Visa International 1809 9
ПСБ - Промсвязьбанк 682 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 8
Почта России ПАО 1853 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Альфа-Банк 1476 5
Интеркоммерц 34 4
Citi - Citibank - Ситибанк 265 4
Qiwi 878 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 3
X5 Group 709 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
МКБ - Московский кредитный банк 333 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Бинбанк 190 2
Банк Зенит 215 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 32 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
Ак Барс Банк 212 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 2
Почта Банк 319 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 2
Евросеть 1393 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 1
Связной Банк 89 1
Платежный Центр РНКО 37 1
Эсхата Банк 5 1
ЕС-лизинг 21 1
ПриватБанк - PrivatBank 188 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 1
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ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 101
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 39
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 20
Президент Российской Федерации 3770 19
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 11
Правительство Москвы 1640 11
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Счётная палата РФ 628 8
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Таможня - Таможенная служба 421 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 50
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Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 29
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 19
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 17
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 26
BSS e-Government Gate 26 13
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 12
R-Style Softlab - RS-Connect 51 11
Google Android 11959 9
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Apple iOS 6422 8
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 7
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 6
Microsoft SQL Server 1416 6
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 155 6
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 31 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 4
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 21 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 4
Apple iPad 3663 4
Microsoft Office 3247 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 57 3
Ростелеком БФТ - Saumi 7 3
Microsoft Windows 10 11713 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 3
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BSS BS-Client ДБО 133 3
Яндекс.Навигатор 399 3
Никифоров Николай 1161 9
Попов Алексей 329 7
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Медведев Дмитрий 1604 7
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Авербах Владимир 125 5
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Евраев Михаил 228 3
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Рустамов Рустам 202 2
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Никуличев Андрей 43 2
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 57
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 9
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 8
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 6
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 6
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 5
Россия - СФО - Республика Тыва 202 4
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 4
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Беларусь - Белоруссия 3525 4
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 49
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 20
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 15
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Федеральное законодательство 1944 9
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 427 8
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 4
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 4
Образование в России 460 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
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