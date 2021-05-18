Индексная книга CNews*
Федеральное казначейство России ГИС ГМП Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
Публикаций - 220, упоминаний - 374
Федеральное казначейство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1161 9
|Попов Алексей 329 7
|Чучелов Андрей 44 7
|Медведев Дмитрий 1604 7
|Козырев Алексей 274 7
|Назарова Анна 34 6
|Авербах Владимир 125 5
|Серебряков Виктор 44 5
|Лысенко Эдуард 238 4
|Албычев Александр 86 3
|Артюхин Роман 7 3
|Гаттаров Руслан 141 3
|Дробышевский Михаил 53 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Евраев Михаил 228 3
|Овсянников Андрей 15 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Гусев Владимир 19 3
|Виноградов Игорь 16 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Федорец Андрей 15 3
|Занин Виталий 22 3
|Гуральников Сергей 162 3
|Бурин Андрей 14 2
|Рустамов Рустам 202 2
|Селютин Александр 59 2
|Новиков Александр 34 2
|Сафронов Роман 36 2
|Лосев Сергей 46 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Звягина Наталья 64 2
|Семенов Александр 89 2
|Кохан Владимир 9 2
|Степанов Денис 7 2
|Терещенко Денис 51 2
|Разумовский Дмитрий 77 2
|Киреев Александр 26 2
|Князев Дмитрий 17 2
|Кальченко Игорь 3 2
|Френкель Лев 49 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.