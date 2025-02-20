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«Диасофт» запустила продукты по работе со СМЭВ по модели SaaS

Компания «Диасофт» завершила проект по установке продуктов «Взаимодействие с ГИС ГМП» и «Взаимодействие с ГИС ЖКХ» в собственном центре обработки данных (ЦОД). Благодаря оперативной работе команды проекта уже с 1 января 2025 г. несколько клиентов успешно ведут обмен данными с продуктивным контуром СМЭВ по модели SaaS.

Использование продуктов по модели SaaS позволяет экономить человеческие и вычислительные ресурсы. Поддержанием работоспособности компонентов, серверов, сопутствующего программного обеспечения, а также своевременным обновлением занимаются непосредственно специалисты производственной команды «Диасофт», разработавшей продукты.

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«Мы накопили достаточно опыта по работе с ЦОДом в рамках продукта по приему биометрии в Единой биометрической системе. Теперь после успешного запуска проекта по ГИС ГМП и ГИС ЖКХ наша команда готова предложить рынку новый тип услуг от «Диасофт» – подписка на сервисы», – отметил Алексей Ефимов, руководитель продуктового направления «Взаимодействие с госорганами» компании «Диасофт».

Продукты в формате подписки на облачные сервисы могут быть особенно интересны небольшим банкам, которым важно снизить затраты на поддержание собственной ИТ-инфраструктуры и быстро адаптироваться к изменениям требований законодательства.

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