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«Диасофт» поддержал возможность отправки в ГИС ГМП информации о платежах за проезд по платным дорогам

С 1 сентября 2024 г. банки будут обязаны сообщать в ГИС ГМП информацию о платежах в адрес операторов платных автодорог. Новое правило взаимодействия с ГИС ГМП вводится на основании Федеральных законов № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. и № 257-ФЗ от 08.11.2007 г.

Эта норма предполагает появление нового «потока» информации в ГИС ГМП: помимо данных о платежах в бюджет, теперь будет передаваться информация и о коммерческих платежах. Отбор таких платежей должен происходить с использованием специального справочника коммерческих организаций, предоставленного Федеральным казначейством России.

«Диасофт» поддерживает новые требования регулятора в своих программных продуктах. Компания предоставляет возможность автоматизации обмена данными между кредитной организацией и ГИС ГМП, передачи сведений о коммерческих платежах из ИT-системы банка в ГИС ГМП. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Для поддержки новых форматов взаимодействия с ГИС ГМП в программном продукте «Взаимодействие с ГИС ГМП. Уведомление о платежах» уже реализованы необходимые доработки.

Для реализации промышленной интеграции с ИT-системой банка в рамках поддержки нового алгоритма взаимодействия с ГИС ГМП «Диасофт» предлагает решение, в которое включаются дополнительные продукты: «Взаимодействие с ГИС ГМП: загрузка справочника коммерческих организаций»;«Взаимодействие с ГИС ГМП: Уведомление о коммерческих платежах»; «Взаимодействие с ГИС ГМП: Платежи в адрес коммерческих организаций (Операторы платных дорог)».

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В этих продуктах реализуются следующие процессы: загрузка справочника коммерческих организаций; интеграция справочника в алгоритм отбора платежей; автоматический отбор коммерческих платежей в ИT-системе; передача информации о платежах для отправки в ГИС ГМП; фиксация результата отправки и контроль качества обмена с ГИС ГМП.

Все указанные программные продукты входят в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP. Платформа включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 19653 от 1.11.2023 г.).

Продукты поддерживают работу на импортонезависимом системном программном обеспечении (СУБД Digital Q.DataBase, сервер приложений Digital Q.TomEE).

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