Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дробышевский Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 53
Дробышевский Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 36
|Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
|SAP SE 3218 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|Microsoft Corporation 11143 1
|Павлов Евгений 17 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru