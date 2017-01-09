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Дробышевский Михаил


09.01.2017 Андрей Галковский вновь возглавит R-Style Softlab 1
20.09.2016 R-Style Softlab начинает продажи ПО Asseco Group в странах ближнего зарубежья 1
22.07.2016 10 российских банков внедряют решение R-Style Softlab для подключения к ГИС ЖКХ 1
21.07.2016 R-Style Softlab назначила нового руководителя в вологодском филиале 1
28.06.2016 R-Style Softlab открывает второй филиал в Крыму 1
21.06.2016 R-Style Softlab занялась разработкой «коннекторов» для электронного взаимодействия банков с ГИС 1
07.04.2016 R-Style Softlab увеличила выручку от продаж систем ДБО более чем на 40% 1
01.02.2016 В R-Style Softlab назначен новый генеральный директор 2
22.01.2016 «ОФК Банк» оптимизировал электронный документооборот с ЦБ РФ с помощью системы от R-Style Softlab 1
20.01.2016 R-Style Softlab упростила переписку банков о статусе и реквизитах платежей 1
15.01.2016 «БМВ Банк» перешел на новую технологию сопровождения АБС — RS-ID 1
25.12.2015 R-Style Softlab адаптировала АБС к правилам бухгалтерского учета 2016 г. 1
08.12.2015 R-Style Softlab оптимизировала электронный документооборот банков с ЦБ РФ 1
01.12.2015 R-Style Softlab подготовила Евразийский банк к требованиям закона о налогообложении иностранных счетов 1
24.11.2015 R-Style Softlab обновила систему RS-Incounting с учетом требований положения № 448-П 1
03.11.2015 «Нефтепромбанк» автоматизировал налоговый учет по операциям с ценными бумагами 1
29.10.2015 «Банк Финсервис» выбрал R-Style Softlab для автоматизации работы банковского казначейства 1
23.10.2015 R-Style Softlab реализовала поддержку новой отчетной формы ЦБ в АБС RS-Bank v. 5.5 1
06.10.2015 Банк «Москва» автоматизировал работу с пластиковыми картами с помощью АБС RS-Bank v. 5.5 1
24.09.2015 R-Style Softlab интегрировала RS-Securities V.6 с системой Kondor+ в банке «Глобэкс» 1
22.09.2015 Финтрастбанк автоматизировал кредитование розничных и корпоративных клиентов на базе RS-Loans 1
15.09.2015 R-Style Softlab перевела системообразующий модуль RS-Bank V.6 на новый интерфейс 1
27.08.2015 «Столичная расчетная палата» обновила АБС при поддержке R-Style Softlab 1
25.08.2015 R-Style Softlab реализовала в АБС поддержку нового формата Credit Registry 1
19.08.2015 «Интеррасчет» перешла на АБС RS-Bank v. 5.5 1
28.07.2015 Нефтепромбанк автоматизировал операции с ценными бумагами 1
23.07.2015 R-Style Softlab перевела еще один модуль АБС на современный веб-интерфейс 1
09.07.2015 Более 65% SMB-банков задумались об удобстве работы c АБС 1
25.06.2015 Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС 1
18.06.2015 В АБС R-Style Softlab реализован автоматизированный учет документарных аккредитивов 1
09.06.2015 Растет интерес банков к автоматизации работы на финансовых рынках 1
28.05.2015 R-Style Softlab обновила решение для формирования отчетности ЦБ в SMB-банках 1
21.04.2015 R-Style Softlab оптимизировала систему налогового учета Газпромбанка 1
16.04.2015 R-Style Softlab перевела банки финансовой группы «Лайф» на 31 сборку RS-Bank V.6 1
20.03.2015 R-Style Softlab автоматизировала сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг в банке «Держава» 1
12.03.2015 R-Style Softlab перевела банк «PNB-Казахстан» на современную версию АБС 1
15.12.2014 «Имон Интернешнл» внедрил систему для работы с кредитным портфелем на базе решений R-Style Softlab 1
02.12.2014 Банк «Уралсиб» перешел на веб-интерфейс АБС RS-Bank V.6 1
19.11.2014 R-Style Softlab упростила переход с RS-Bank v. 5.5 на RS-Bank V.6 1
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 3

Публикаций - 50, упоминаний - 53

Дробышевский Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 36
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
SAP SE 3218 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Microsoft Corporation 11143 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Глобэкс банк 28 2
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Альфа-Банк 1127 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Финсервис Банк 8 1
Почта Банк 289 1
Держава АКБ 15 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 7
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 23
R-Style Softlab - RS-Securities 54 6
R-Style Softlab - RS-Loans 38 4
R-Style Softlab - RS-Dealing 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 2
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Pervasive - Btrieve СУБД 5 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Павлов Евгений 17 1
Фирулев Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Казахстан - Республика 2646 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Европа 3781 1
Украина 3389 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - Калуга 298 1
Казахстан - Алматы 265 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Россия - Ставрополь 275 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Волгоград 543 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 4
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 3
Человеческий фактор 126 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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