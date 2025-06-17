Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176951
ИКТ 13769
Организации 10717
Ведомства 1468
Ассоциации 1002
Технологии 3465
Системы 25791
Персоны 75862
География 2873
Статьи 1527
Пресса 1224
ИАА 701
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 855

Суханов Максим


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Эксперты RED Security и CICADA8 выявили новую хакерскую группировку Cloaked Shadow 1
29.03.2024 Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке 1
06.09.2023 Центр инноваций Future Crew компании МТС RED запустил услугу по обнаружению следов взлома компаний 1
20.03.2019 Глава «Связного» спродюсировал фильм на песню БГ. Видео 1
23.10.2013 «Банк Финсервис» самостоятельно перешел на RS-Bank V.6 1
03.10.2012 Group-IB представила инструкцию по реагированию на инциденты в системах интернет-банкинга 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Суханов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Future Crew - Центр инноваций 17 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 663 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 646 1
Cisco Systems 5160 1
Oracle Corporation 6763 1
Samsung Electronics 10389 1
Связной ГК 1375 1
Евросеть 1412 1
Финсервис Банк 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5554 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4020 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1323 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 839 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21929 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11606 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 812 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 197 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5901 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2336 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 693 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2275 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2583 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 727 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12893 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4304 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1100 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5384 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 1
МТС Future Crew - Membrana 15 1
МТС Future Crew - CICADA8 11 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 153 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 795 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
Лыков Матвей 1 1
Пересильд Юлия 1 1
Толстой Лев 56 1
Гребенщиков Борис 8 1
Хабенский Константин 4 1
Цыпкин Александр 9 1
Новикова Радда 1 1
Малис Александр 157 1
Каренина Анна 13 1
Лукацкий Алексей 123 1
Дробышевский Михаил 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 4
Армения - Республика 2327 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 869 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6470 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4787 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6127 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще