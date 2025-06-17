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Суханов Максим
УПОМИНАНИЯ
Суханов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1375 1
|Евросеть 1412 1
|Финсервис Банк 19 1
|Лыков Матвей 1 1
|Пересильд Юлия 1 1
|Толстой Лев 56 1
|Гребенщиков Борис 8 1
|Хабенский Константин 4 1
|Цыпкин Александр 9 1
|Новикова Радда 1 1
|Малис Александр 157 1
|Каренина Анна 13 1
|Лукацкий Алексей 123 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149745 4
|Армения - Республика 2327 1
|Беларусь - Белоруссия 5854 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
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