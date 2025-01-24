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МТС Future Crew Membrana


  • Membrana — продукт, разработанный центром инноваций МТС Future Crew. Приложение позволяет качественно защищать цифровой след абонента за счет высокотехнологичных и запатентованных инструментов блокировки рекламы, скриптов профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. Обеспечение приватности ведется одновременно в двух направлениях — защита клиентских данных и голосового трафика.
  • Сервис Membrana Kids способен защищать детей от вредного контента в реальном времени. Встроенный в решение ИИ анализирует каждый сайт, на который зашел ребенок, определяет, содержит ли он неприемлемую или потенциально опасную информацию, а затем при необходимости блокирует к нему доступ. Каждый проанализированный ИИ сайт получает одну из категорий доступа («безопасный», «опасный» или «вечно запрещенный»), а затем попадает в базу данных Future Crew. Такой подход ускоряет последующий анализ контента в сети и делает Membrana Kids еще эффективнее, позволяя бороться даже с зеркалами вредоносных сайтов. За анализ и категоризацию сайтов отвечает разработанная специалистами Future Crew ML-модель.

 


24.01.2025 МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN» 1
24.01.2025 МТС защитит цифровой след абонентов с помощью приватной связи Membrana 2
06.12.2024 МТС запускает в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids 2
29.08.2024 Центр инноваций МТС Future Crew запускает cервис безопасного цифрового пространства для детей 2
29.03.2024 Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

МТС Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 5
МТС Future Crew - Центр инноваций 17 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 272 2
Telegram Group 1992 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
ASKO 35 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3917 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2934 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 618 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2465 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1247 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3689 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 715 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 138 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9610 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5041 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 1
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США - Нью-Йорк 3098 2
Великобритания - Шотландия 338 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
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