МТС Future Crew Membrana
- Membrana — продукт, разработанный центром инноваций МТС Future Crew. Приложение позволяет качественно защищать цифровой след абонента за счет высокотехнологичных и запатентованных инструментов блокировки рекламы, скриптов профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. Обеспечение приватности ведется одновременно в двух направлениях — защита клиентских данных и голосового трафика.
- Сервис Membrana Kids способен защищать детей от вредного контента в реальном времени. Встроенный в решение ИИ анализирует каждый сайт, на который зашел ребенок, определяет, содержит ли он неприемлемую или потенциально опасную информацию, а затем при необходимости блокирует к нему доступ. Каждый проанализированный ИИ сайт получает одну из категорий доступа («безопасный», «опасный» или «вечно запрещенный»), а затем попадает в базу данных Future Crew. Такой подход ускоряет последующий анализ контента в сети и делает Membrana Kids еще эффективнее, позволяя бороться даже с зеркалами вредоносных сайтов. За анализ и категоризацию сайтов отвечает разработанная специалистами Future Crew ML-модель.
МТС Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:
|Черешнев Евгений 22 2
|Эпов Арсений 1 1
|Суханов Максим 5 1
|Моржова Наталья 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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